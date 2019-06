Ciudad china de Zhejiang muy interesada en ambiente de negocios líder mundial

NINGBO, China, 10 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Organizada conjuntamente por el Ministerio del Comercio de China y el gobierno provincial de Zhejiang, la primera Feria de Bienes de Consumo Internacional y la Expo China-CEEC, así como el 21er Simposio de Inversión y Comercio de Zhejiang (en adelante mencionados como los "tres eventos"), tendrán lugar en la ciudad portuaria de Ningbo, en el este de China, del 8 al 12 de junio, informó el Departamento de Comercio de la Provincia de Zhejiang.

Las actividades incluyen conferencias, foros, diálogos sobre economía y comercio, exhibiciones e intercambios persona a persona, los que profundizarán la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental (CEEC, por su sigla en inglés) junto con facilitar la apertura de Zhejiang.

Zhejiang, ubicada en la costa sudeste de China, es una de las pioneras en la reforma y apertura de China, además de ser cuna del sector privado chino; ostenta un importante comercio exterior como provincia china, así como también una robusta economía privada. La provincia sigue aprovechando la apertura para fortalecer su economía y ha acelerado el establecimiento de una plataforma de apertura de alto nivel, representada por los "tres eventos".

"Por ser la única exhibición nacional que se enfoca en la cooperación entre China y los CEEC, este año los 'tres eventos' mostrarán plenamente las fortalezas complementarias de China y los CEEC, destacando el enfoque en la cooperación económica y comercial con especial atención en la importación y en la globalización", indicó el vicegobernador de Zhejiang, Zhu Congjiu.

Zhejiang potenciará el mecanismo de cooperación "17 +1" entre China y los CEEC, así como el desarrollo de la zona de demostración de cooperación económica y comercial "17+1" a fin de hacer que los "tres eventos" sean una nueva plataforma para la cooperación entre China y los CEEC, así como un nuevo modelo para la participación de Zhejiang en la Iniciativa Un Cinturón y Una Ruta (BRI, por su sigla en inglés).

Impulsados por los "tres eventos", los intercambios económicos y comerciales entre Zhejiang y los países CEE y BRI se están haciendo más estrechos. En 2018, el volumen comercial entre Zhejiang y los CEEC totalizó 91.277 millones de yuan, lo que representa un incremento de 21,11 por ciento año con año. Zhejiang has invertido 1.110 millones de dólares estadounidenses en 197 compañías CEEC, mientras que los CEEC han invertido en 463 compañías en Zhejiang, con un valor contratado total de 854 millones de dólares estadounidenses. El volumen comercial de Zhejiang con países de la BRI llegó a un total cercano a los 900.000 millones de yuan, cifra que significa un aumento de más del 12 por ciento año con año.

La apertura de alto nivel es inseparable de la reforma de altos estándares. A fines de 2016, Zhejiang fue pionera al reducir la burocracia en servicios administrativos, acelerando los servicios de gobierno digital para el sector de negocios y beneficiando a las empresas y las masas. Por ejemplo, el tiempo de tramitación en aduanas se redujo de 16 horas a 2 horas.

A medida que aumenta la facilitación del comercio y la inversión extranjera, el ambiente de negocios de Zhejiang se ha ido optimizando, lo que está atrayendo a muchas empresas con inversión extranjera. En 2018, se establecieron 3.529 empresas con inversión extranjera en Zhejiang, donde la inversión extranjera directa creció 13,9 por ciento año con año para llegar a los 12.480 millones de dólares estadounidenses, cifra que la clasificó en primer lugar entre las provincias y ciudades costeras de China. A marzo, se habían establecido más de 65.000 empresas con inversión extranjera, lo que representaba más de 700.000 millones de dólares estadounidenses en inversión.

Junto con atraer inversión extranjera, Zhejiang también ha adoptado varias medidas para acelerar el cultivo de corporaciones multinacionales privadas locales, fomentar y guiar a empresas privadas para que se globalicen y operen en el extranjero, y participar en la competencia global. Las empresas privadas han encabezado la inversión extranjera en Zhejiang, con el surgimiento de numerosas empresas multinacionales pioneras como Holley Group y Hengyi Petrochemical Group.

Impulsada por la inversión extranjera activa de empresas privadas, el número y la cantidad de proyectos en inversión desde Zhejiang están aumentando. El año pasado, la inversión directa extranjera de Zhejiang y la facturación de proyectos contratados en el exterior alcanzó los 18.300 millones de dólares estadounidenses y los 7.300 millones de dólares estadounidenses respectivamente, por lo que se clasificó en los primeros lugares a nivel nacional. De estos, 202 proyectos fueron inversiones en países de la BRI, con una inversión extranjera registrada de 3.722 millones de dólares estadounidenses, un alza del 22,31 por ciento comparado con el 2017.

En marzo, el principal ente legislativo de China votó abrumadoramente a favor de promulgar la Ley de Inversión Extranjera, que corresponde a la primera ley básica unificada sobre inversión extranjera del país.

Zhejiang tomará como una oportunidad la implementación de la ley y aprovechará los "tres eventos" y otras plataformas de apertura importantes para optimizar las actividades de promoción de la inversión, comentó un oficial de inversión extranjera senior del departamento de comercio local.

En mayo pasado, Zhejiang organizó otra conferencia de apertura provincial tras 14 años, y planteó que, para el 2020, Zhejiang se convertirá inicialmente en un lugar de convocatoria para capital extranjero de alta calidad, un mercado para obtener inversión hacia el exterior de alto estándar, y un centro empresarial de alto nivel.

"La apertura de Zhejiang ahora se encuentra en un nuevo punto de partida", manifestó Sheng Qiuping, jefe del Departamento de Comercio de Zhejiang.

"El gobierno se enfocará en armar una plataforma de apertura de alto nivel para amplias consultas, contribución conjunta y beneficios compartidos. Adhiriendo a los más altos estándares internacionales, Zhejiang se esforzará por construir un ambiente de negocios líder en el mundo con el objeto de promover el desarrollo a alto nivel de la economía de Zhejiang mediante apertura de alto nivel", declaró Sheng.

FUENTE The Department of Commerce of Zhejiang Province

