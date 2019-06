Província de Zhejiang da China pretende ser um ambiente empresarial líder mundial

NINGBO, China, 10 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Realizadas em conjunto pelo ministério do comércio da China e pelo governo da província de Zhejiang, a primeira Expo China-CEEC e a Feira Internacional de Bens de Consumo, bem como o 21o. Simpósio de Investimentos e Comércio de Zhejiang (doravante referidos como os "três eventos") serão realizados na cidade portuária de Ningbo, no leste da China, de 8 a 12 de junho, conforme informação do departamento de comércio da Província de Zhejiang.

Atividades incluindo conferências, fóruns, palestras sobre economia e comércio, exibições e trocas entre pessoas irão aprofundar a cooperação entre a China e os países da Europa Central e Oriental (CEEC - Central and Eastern European Countries) e facilitar a abertura de Zhejiang.

Zhejiang, localizada na costa sudeste da China, é uma das pioneiras da reforma e abertura da China e berço do setor privado da China, sendo uma das principais províncias chinesas de comércio exterior com uma robusta economia privada. A província continua aproveitando a abertura para fortalecer sua economia, e acelerou o estabelecimento de uma plataforma de abertura de alto nível, representada pelos "três eventos".

"Sendo as únicas exibições nacionais focalizadas na cooperação China-CEEC, os "três eventos" deste ano expandirão as forças complementares da China e dos CEEC, destacando o foco na cooperação econômica e comercial, concentrando-se na importação e especialmente em tornar-se global", de acordo com o vice-governador de Zhejiang, Zhu Congjiu.

Zhejiang utilizará o mecanismo de cooperação "17+1" da China-CEEC e o desenvolvimento da zona de demonstração da cooperação econômica e comercial "17+1" para fazer dos "três eventos" uma nova plataforma para a cooperação China-CEEC, e um novo modelo para a participação de Zhejiang na Iniciativa Cinturão e Rota (ICR).

Orientadas pelos "três eventos", as trocas econômicas e comerciais entre Zhejiang, CEE e os países da ICR estão se estreitando. Em 2018, o volume comercial entre Zhejiang e os CEEC totalizou 91.277 bilhões de yuans, um crescimento de 21,11 por cento em relação ao ano anterior. Zhejiang investiu US$ 1.11 bilhão em 197 empresas nos CEEC, enquanto os CEEC investiram em 463 empresas em Zhejiang, com um valor contratado total de US$ 854 milhões. O volume comercial de Zhejiang com os países da ICR totalizou quase 900 bilhões de yuans, um aumento de mais de 12 por cento em relação ao ano anterior.

Uma abertura de alto nível é inseparável de uma reforma de alto padrão. Zhejiang, no final de 2016, foi pioneira no corte da burocracia nos serviços administrativos, acelerando serviços governamentais eletrônicos para o setor de negócios e beneficiando as empresas e as massas. Por exemplo, o tempo da liberação alfandegária foi cortado de 16 para 2 horas.

Na medida em que os investimentos estrangeiros e as facilitações do comércio aumentam, o setor de negócios de Zhejiang vem sendo otimizado, atraindo muitas empresas com investimento estrangeiro. Em 2018, 3.529 empresas com investimento estrangeiro foram estabelecidas em Zhejiang, com investimento estrangeiro direto aumentando 13,9 por cento em relação ao ano anterior, alcançando US$ 12.48 bilhões, classificando-se em primeiro lugar entre as províncias e cidades costeiras da China. Até março, mais de 65.000 empresas com investimento estrangeiro foram estabelecidas com mais de US$ 700 bilhões em investimentos.

Enquanto atrai investimentos estrangeiros, Zhejiang também tomou várias medidas para acelerar o cultivo de corporações multinacionais privadas locais, encorajar e orientar empresas privadas a se tornarem globais para operarem no exterior e participarem da concorrência global. Empresas privadas lideraram o investimento estrangeiro em Zhejiang, com o surgimento de diversas empresas multinacionais pioneiras, tais como a Holley Group e a Hengyi Petrochemical Group.

Impulsionados pelo ativo investimento estrangeiro de empresas privadas, o número e o valor dos projetos em investimentos no exterior de Zhejiang estão aumentando. Ano passado, o investimento direto de Zhejiang no exterior e volume de negócios de projetos contratados no exterior alcançaram US$ 18.3 bilhões e US$ 7.3 bilhões respectivamente, com alta classificação no país. Dentre estes projetos, 202 foram investidos em países da ICR, com um investimento estrangeiro registrado de US$ 3.722 bilhões, um aumento de 22,31 por cento em comparação com 2017.

Em março, o principal órgão legislativo da China votou de forma esmagadora a favor da aprovação da Lei de Investimentos Estrangeiros, a primeira lei básica unificada do país sobre investimento estrangeiro.

Zhejiang utilizará a implementação da lei como uma oportunidade, aproveitando os "três eventos" e outras importantes plataformas de abertura para modernizar as atividades de promoção de investimentos, de acordo com um funcionário sênior de investimentos estrangeiros do departamento de comércio local.

Zhejiang realizou outra conferência de abertura provincial, no mês de maio passado, após 14 anos e propôs que até 2020, Zhejiang irá inicialmente se tornar um local internacional de alta qualidade para captação de capital, um mercado de alto padrão de fonte de investimentos no exterior e um centro de empreendedorismo de alto nível.

"A abertura de Zhejiang está agora em um novo ponto de partida", disse Sheng Qiuping, chefe do departamento de comércio de Zhejiang.

"O governo se concentrará em construir uma plataforma de abertura de alto nível para consultas extensivas, contribuição conjunta e benefícios compartilhados. Aderindo aos mais altos padrões internacionais, Zhejiang se esforçará para construir um novo ambiente de negócios líder mundial para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia de Zhejiang com uma abertura de alto nível", disse Sheng.

FONTE The Department of Commerce of Zhejiang Province

