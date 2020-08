Civilsamfundet fører an i det nødvendige samarbejde mellem nationer

22 paneldeltagere fra civilsamfundsorganisationer i Kina og Europa deltog i mødet via Zoom og delte deres initiativer som svar på nedlukninger samt drøftede udfordringerne efter pandemien. Behovet for internationalt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer for at fremskynde gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) blev understreget.