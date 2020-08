Die Zivilgesellschaft führt die notwendige Zusammenarbeit zwischen den Nationen an

HAIKOU, China, 10. August 2020 /PRNewswire/ -- Zu einer Zeit, in der die Zukunft der Erde durch die anhaltende Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen, zunehmende politische Feindseligkeit und eine Antiglobalisierungs-Stimmung düster aussieht, hat ein Online-Dialog zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen in China und Europa am 30. und 31. Juli mehr Hoffnung auf die dringend benötigte globale Zusammenarbeit gebracht.