CJ Selecta accélère la gestion des facteurs ESG cesser la déforestation de l'Amazonie

Mettre fin à l'achat de soja d'Amazonie dans le cadre de son projet Seed Project visant à préserver l'environnement

UBERLÂNDIA, Brésil et SÉOUL, Corée du Sud, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- CJ Selecta, le producteur brésilien de concentré de protéines de soja et filiale de la société sud-coréenne CJ CheilJedang, a annoncé le 5 avril qu'elle n'achèterait plus de soja issu de la forêt amazonienne à partir de cette année. Cette décision intervient deux ans seulement après que la société s'est déclarée « sans déforestation » en 2021, atteignant ainsi son objectif avant la date prévue. Initialement, l'engagement était fixé pour 2025, mais l'entreprise a réussi à y parvenir rapidement en réduisant progressivement ses achats de soja issu de la région amazonienne.

La participation au projet Seed Project de CJ Selecta, lancé pour remplacer le soja provenant d'Amazonie, affiche une croissance constante, avec près de 200 agriculteurs engagés à ce jour. Le programme fournit des semences et des financements aux agriculteurs brésiliens situés à l'extérieur de la forêt amazonienne, et s'engage à acheter la totalité de leur récolte de soja.

CJ Selecta s'est attaché à mettre en place un cycle vertueux dans lequel le soja acheté dans le cadre du projet Seed Project peut être réutilisé après transformation. Il s'agit d'utiliser la technologie de fermentation de CJ pour retransformer les sous-produits issus de la transformation du concentré de protéines de soja en engrais spécialisés écologiques et en bioéthanol. Ils constituent des alternatives durables aux engrais chimiques classiques et à l'essence utilisée comme carburant pour les automobiles.

L'entreprise vise à réduire ses émissions de carbone sur l'ensemble de la production de concentré de protéines de soja. Plus spécifiquement, une réduction supplémentaire des émissions de carbone générées par le transport est attendue grâce au transfert des achats de soja vers l'État de Minas Gerais, où CJ Selecta est basée.

CJ Selecta s'engage à étendre ses efforts de gestion des facteurs ESG au-delà de ses propres zones d'activité à l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris à sa chaîne d'approvisionnement et à ses sociétés partenaires (émissions de portée 3). À la fin de l'année dernière, CJ Selecta a commencé à aider les agriculteurs à obtenir une certification internationale de la part de RTRS (Association de la table ronde sur le soja responsable), une organisation à but non lucratif basée en Suisse. RTRS certifie que le soja a été produit et transporté de manière écologique. Cette année, le volume de soja certifié RTRS devrait augmenter de 30 % par rapport à l'an dernier, pour atteindre les 60 000 tonnes.

De plus, CJ Selecta a également créé un système « agrosatellite » qui prévient et empêche tout achat de soja qui ne respecte pas sa politique ESG. Ce système permet de surveiller les terres agricoles pour détecter toute activité illégale potentielle liée à la culture du soja. L'application Soy Trace permet également aux clients de suivre l'ensemble du processus de production du soja, de la récolte à l'entrepôt, assurant une plus grande transparence et une meilleure traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'engagement environnemental de CJ Selecta a inspiré ses clients internationaux à participer à l'effort. Des entreprises comme Unilever et Nestlé ont reconnu la valeur environnementale de l'huile de soja sans déforestation de CJ Selecta et se sont engagées à soutenir les activités de protection de l'environnement. D'ailleurs, CJ Selecta a remporté un prix dans la catégorie de l'impact durable lors des prix Partner with Purpose organisés par le géant multinational Unilever au Royaume-Uni le 29 mars.

« CJ Selecta s'engage à répondre à la demande croissante des multinationales pour des produits certifiés ESG et à s'aligner sur les politiques environnementales de l'Europe, notre principal marché d'exportation, a déclaré Patricia Sugui, responsable ESG de l'entreprise. Nous continuerons de faire progresser nos initiatives de gestion des facteurs ESG afin de créer une économie circulaire où les marchés évoluent dans un cercle vertueux qui favorise la durabilité grâce à des produits écologiques. »

CJ Selecta est le premier producteur mondial de concentré de protéines de soja basé au Brésil. Le concentré de protéines de soja est principalement utilisé comme ingrédient alimentaire pour l'aquaculture et attire de plus en plus l'attention comme futur substitut de la farine de poisson traditionnelle. CJ Selecta maintient son empreinte carbone totale à un volume inférieur au tiers de la moyenne des transformateurs de soja brésiliens dans toute sa chaîne de valeur, de la culture du soja à la production de concentré de protéines de soja et jusqu'à la livraison des produits aux clients.

À propos de CJ Selecta

CJ Selecta , une filiale de la société alimentaire & bio sud-coréenne CJ CheilJedang , est pionnière dans la fabrication de produits à base de soja pour différents segments depuis 1984. Elle est basée à Uberlândia (État de Minas Gerais) et dispose d'une unité industrielle à Araguari (État de Minas Gerais), d'un bureau commercial à São Paulo (État de São Paulo) et de plusieurs succursales à travers le Brésil.

