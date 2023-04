CJ Selecta beschleunigt ESG-Management, um die Abholzung des Amazonas zu stoppen

Vollständiger Verzicht auf den Kauf von Sojabohnen aus dem Amazonasgebiet im Rahmen des Saatgut-Projekts zum Schutz der Umwelt

UBERLÂNDIA, Brasilien und SEOUL, Südkorea, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- CJ Selecta, der in Brasilien ansässige Hersteller von Sojaproteinkonzentrat (SPC) und eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Unternehmens CJ CheilJedang, gab am 5. April bekannt, dass das Unternehmen ab diesem Jahr keine Sojabohnen mehr aus dem Regenwald des Amazonas kaufen wird. Diese Entscheidung kommt nur zwei Jahre, nachdem sich das Unternehmen im Jahr 2021 als „entwaldungsfrei" erklärte und dieses Ziel somit vorzeitig erreicht hat. Ursprünglich war die Verpflichtung für das Jahr 2025 vorgesehen, aber das Unternehmen konnte sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt erfüllen, indem es seine Sojaeinkäufe aus dem Amazonasgebiet schrittweise reduzierte.

Das Saatgut-Projekt von CJ Selecta, das als Ersatz für die aus dem Amazonasgebiet stammenden Sojabohnen ins Leben gerufen wurde, verzeichnet eine stetig wachsende Teilnahme, an der derzeit rund 200 Landwirte beteiligt sind. Das Programm stellt brasilianischen Landwirten außerhalb des Amazonaswaldes Saatgut und Finanzmittel zur Verfügung und verpflichtet sich, ihre gesamte Sojabohnenernte aufzukaufen.

CJ Selecta hat sich darauf konzentriert, einen positiven Kreislauf aufzubauen, in dem Sojabohnen, die über das Saatgut-Projekt gekauft wurden, nach der Verarbeitung wiederverwendet werden können. Dabei wird die Fermentationstechnologie von CJ eingesetzt, um die Nebenprodukte aus der Verarbeitung von SPC zu umweltfreundlichen Spezialdüngern und Bioethanol weiterzuverarbeiten. Diese dienen als nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen chemischen Düngemitteln bzw. zu Benzin, das als Kraftstoff für Automobile verwendet wird.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kohlenstoffemissionen in der gesamten SPC-Produktion zu reduzieren. Insbesondere wird eine weitere Verringerung der Kohlendioxidemissionen aus dem Inlandstransport erwartet, indem die Sojabohnenkäufe nach Minas Gerais verlagert werden, wo CJ Selecta ansässig ist.

CJ Selecta ist bestrebt, die Bemühungen im ESG-Management über die eigenen Standorte hinaus auf die gesamte Wertschöpfungskette auszudehnen, einschließlich der Lieferkette und der Partnerunternehmen (Scope-3-Emissionen). Ende letzten Jahres hat CJ Selecta damit begonnen, Landwirte dabei zu unterstützen, eine internationale Zertifizierung von RTRS (Round Table on Responsible Soy Association), einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in der Schweiz, zu erhalten. RTRS bescheinigt, dass die Sojabohnen in einer umweltverträglichen Weise produziert und transportiert wurden. In diesem Jahr wird die Menge der RTRS-zertifizierten Sojabohnen voraussichtlich um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen und 60.000 Tonnen betragen.

Darüber hinaus hat CJ Selecta ein „Agro-Satelliten-System" entwickelt, das die Aufnahme von Sojabohnen, die nicht der ESG-Politik entsprechen, beim Kauf von regulären Sojabohnen verhindert. Dieses System überwacht landwirtschaftliche Flächen auf mögliche illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Sojaanbau. Mit der Soy TRACE-App können die Kunden auch den gesamten Prozess der Sojaproduktion von der Ernte bis zum Lager verfolgen und so für mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette sorgen.

Das Engagement von CJ Selecta für die Umwelt hat seine weltweiten Kunden dazu inspiriert, sich den Bemühungen anzuschließen. Unternehmen wie Unilever und Nestlé haben den ökologischen Wert des entwaldungsfreien Sojaöls von CJ Selecta erkannt und ihre Unterstützung für Umweltschutzaktivitäten zugesagt. So wurde CJ Selecta am 29. März beim „Partner with Purpose-Award" des multinationalen Konzerns Unilever im Vereinigten Königreich zum Gewinner in der Kategorie „Nachhaltige Auswirkungen" gekürt.

„CJ Selecta ist bestrebt, die wachsende Nachfrage multinationaler Unternehmen nach ESG-zertifizierten Produkten zu befriedigen und sich an die Umweltpolitik Europas, unseres wichtigsten Exportmarktes, anzupassen", so Patricia Sugui, ESG-Managerin des Unternehmens. „Wir werden unsere ESG-Management-Initiativen weiter vorantreiben, um eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen, in der die Märkte in einem positiven Kreislauf funktionieren, der Nachhaltigkeit mit umweltfreundlichen Produkten fördert."

CJ Selecta ist der weltweit führende Hersteller von SPC mit Sitz in Brasilien. SPC wird in erster Linie als Futtermittelzusatzstoff für die Aquakultur verwendet und gewinnt als künftiger Ersatz für herkömmliches Fischmehl an Bedeutung. CJ Selecta hält seinen gesamten CO2-Fußabdruck in der gesamten Wertschöpfungskette vom Sojaanbau über die SPC-Produktion bis hin zur Produktlieferung an die Kunden unter einem Drittel des Durchschnitts der brasilianischen Sojaverarbeiter.

Informationen zu CJ Selecta

CJ Selecta, eine Tochtergesellschaft des in Südkorea ansässigen globalen Lebensmittel- und Bio-Unternehmens CJ CheilJedang, leistet seit 1984 Pionierarbeit bei der Herstellung von Sojaprodukten für verschiedene Segmente. Hauptsitz in Uberlândia (MG), eine industrielle Einheit in Araguari (MG), ein Handelsbüro in São Paulo (SP) und mehrere Niederlassungen in ganz Brasilien.

