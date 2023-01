CLAP présente une technologie d'application des transistors organiques en couches minces (OTFT) au CES 2023

Large portefeuille de brevets sur les matériaux organiques haute performance (OTFT, OPD, réticulant, etc.)

Solutions écologiques - faible émission de carbone dans le processus de fabrication des OTFT

Prototypes d'applications OTFT dans les capteurs de reconnaissance d'empreintes digitales / Micro LED transparentes

SÉOUL, Corée du Sud, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- CLAP (présidée par Sungho Kim, www.clap.co.kr), société spécialisée dans les matériaux et les pièces pour les semi-conducteurs organiques et les écrans, participe au CES 2023, le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et des technologies de l'information, du 5 au 8 janvier.

CLAP OTFT (Organic Thin Film Transistor) FoD (Fingerprint on Display) CLAP introduces Organic Thin Film Transistor (OTFT) application technology at CES 2023

Dans le cadre du CES 2023, CLAP prépare un stand d'exposition dans le secteur de l'infrastructure IdO (pavillon coréen des capteurs, stand n° 10824) pour présenter les applications OTFT de l'OLED mobile à grand écran à empreinte digitale et de la Micro LED transparente.

Après avoir acquis des brevets et des technologies OTFT auprès de l'entreprise allemande BASF, CLAP dispose de sa propre usine de recherche sur les semi-conducteurs organiques et travaille activement à la mise au point de produits d'application.

La technologie OTFT a l'avantage de permettre la fabrication de dispositifs à faible coût grâce à divers procédés de revêtement (matériaux en solution) sans équipement de dépôt coûteux, et il est possible de fabriquer des dispositifs sur des films plastiques selon un procédé à basse température (moins de 120℃). En tant que substrat moteur pour l'électronique flexible qui nécessite des fonctions flexibles, la possibilité d'utiliser les OTFT est très élevée. Il peut s'agir de solutions pour l'infrastructure de l'IdO fournissant divers facteurs de forme tels que pliable, enroulable et portable.

Le processus de fabrication des OTFT est également respectueux de l'environnement. Si le semi-conducteur organique et l'isolant contiennent un matériau photoréactif (agent réticulé de CLAP : XL-100), il est possible de modeler directement le TFT. Le processus peut être réduit à un tiers de la méthode existante utilisant la résine photosensible et la gravure ionique réactive (RIE), ce qui permet de respecter l'environnement et de réduire les émissions de carbone. C'est l'une des solutions différenciées de CLAP OTFT.

Sungho Kim, PDG de CLAP, a déclaré : « Nous donnons la priorité à la commercialisation de la technologie OTFT pour les capteurs de reconnaissance d'empreintes digitales sur grand écran et les écrans flexibles transparents à micro LED. Elle continuera à promouvoir la technologie en participant au salon CES 2023 et en établissant des partenariats de coopération avec des entreprises internationales. En définitive, CLAP veut rester une entreprise respectueuse de l'environnement qui utilise moins d'énergie, moins de déchets et moins de substances nocives à base de matériaux semi-conducteurs organiques, et veut devenir la meilleure entreprise au monde dans le domaine des applications de l'électronique flexible. »

Présentation de CLAP

CLAP est une start-up créée par des personnes de premier plan ayant plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des semi-conducteurs organiques et des écrans. C'est une entreprise de recherche et développement de premier ordre en Corée qui détient plus de 700 brevets dans des domaines connexes.

