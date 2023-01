CLAP stellt auf der CES 2023 die Anwendungstechnologie für organische Dünnschichttransistoren (OTFT) vor

Breites Patentportfolio an hochleistungsfähigen organischen Materialien (OTFT, OPD, Crosslinker usw.)

Umweltfreundliche Lösungen – geringer Kohlenstoffausstoß im OTFT-Herstellungsprozess

OTFT-Anwendungsprototypen für Fingerabdruckerkennungssensor / transparente Micro-LED

SEOUL, Südkorea, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- CLAP (CEO Sungho Kim, www.clap.co.kr), ein auf Material und Teile für organische Halbleiter und Displays spezialisiertes Unternehmen, nimmt an der CES 2023 teil, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie, die vom 5. bis 8. Januar stattfindet.

Auf der CES 2023 bereitet CLAP einen Ausstellungsstand im IoT-Infrastruktur-Sektor (Korea Sensor Pavilion, Stand Nr. 10824) vor, um OTFT-Anwendungen von OLED Mobile Großbild-Fingerprint und transparenten Micro-LED zu präsentieren.

CLAP OTFT (Organic Thin Film Transistor) FoD (Fingerprint on Display) CLAP introduces Organic Thin Film Transistor (OTFT) application technology at CES 2023

Nach dem Erwerb von OTFT-Materialpatenten und -Technologien von der deutschen BASF verfügt CLAP über eine eigene Forschungsfabrik für organische Halbleiter und entwickelt aktiv Anwendungsprodukte.

OTFT hat den Vorteil, dass Bauelemente mit verschiedenen Beschichtungsverfahren (Lösungsmaterialien) kostengünstig und ohne teure Abscheidungsanlagen hergestellt werden können, und es ist möglich, Bauelemente auf Kunststofffolien in einem Niedrigtemperaturverfahren (unter 120 °C) herzustellen. Als treibendes Substrat für flexible Elektronik, die flexible Funktionen erfordert, ist die Möglichkeit der Verwendung von OTFT sehr groß. OTFT können Lösungen für die IoT-Infrastruktur sein, die verschiedene Formfaktoren wie biegbar, rollbar und tragbar bieten.

Das OTFT-Herstellungsverfahren ist besonders umweltfreundlich. Wenn der organische Halbleiter und der Isolator das photoreaktive Material (CLAPs Crosslinker: XL-100) enthalten, ist eine direkte Strukturierung des TFT möglich. Der Prozess kann auf ein Drittel der bestehenden Methode mit Fotolack und reaktivem Ionenätzen (RIE) reduziert werden, wodurch ein umweltfreundlicher Effekt wie geringe Kohlenstoffemissionen erzielt wird. Dies ist eine der differenzierten Lösungen von CLAP OTFT.

Sungho Kim, CEO von CLAP, sagte: „Wir priorisieren die Kommerzialisierung von OTFT für großflächige Fingerabdruckerkennungssensoren und transparente, flexible Micro-LED-Displays. Das Unternehmen wird die Technologie durch die Teilnahme an der CES 2023 weiter fördern und die Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen ausbauen. Letztendlich will CLAP weiterhin ein umweltfreundliches Unternehmen sein, das weniger Energie, weniger Abfall und weniger schädliche Substanzen auf der Basis von organischen Halbleitermaterialien verbraucht, und will das weltweit beste Unternehmen für flexible Elektronikanwendungen werden."

Einführung in CLAP

CLAP ist ein Start-up-Unternehmen, das von Schlüsselpersonen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der organischen Halbleiter- und Displayindustrie gegründet wurde. Es ist ein erstklassiges FuE-Unternehmen in Korea, das mehr als 700 Patente in verwandten Bereichen hält.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975211/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977719/CLAP_Photo2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1846101/Logo.jpg

SOURCE CLAP