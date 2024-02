CLARENDELLE UND DAS FAMILIENUNTERNEHMEN DOMAINE CLARENCE DILLON FEIERN DAS KINO BEI DEN 96. OSCARS®

Clarendelle & Domaine Clarence Dillon sind offizielle Weinpartner 2024 des Academy Museum of Motion Pictures und die exklusiven Rot- und Weißweine, die bei den 96. Oscars® ausgeschenkt werden

PARIS, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Im zweiten Jahr in Folge sind Clarendelle und das Familienunternehmen Domaine Clarence Dillon,https://www.domaineclarencedillon.com/en/ eine traditionsreiche französische Weingruppe, die offiziellen Weinpartner des Academy Museum of Motion Pictures. Darüber hinaus werden am 10. März, von der Oscar®-Verleihung im Dolby® Theatre in Hollywood über den Governors Ball bis hin zu allen anderen Oscar®-Events – einschließlich der Oscars Night at the Museum – die Weine von Clarendelle & Domaine Clarence Dillon als exklusive Rot- und Weißweine den Stars von Hollywood eingeschenkt.

L to R: Chairman & CEO, Prince Robert of Luxembourg; Clarendelle Gold Bottle; Clarendelle Bordeaux White 2021 at the Governors Ball in 2023

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:

https://www.multivu.com/players/uk/9252651-clarendelle-and-family-company-domaine-clarence-dillon-celebrate-at-oscars/

Clarendelle wurde von Prinz Robert von Luxemburg gegründet, der die vierte Generation einer Familiengeschichte repräsentiert, die mit dem Kauf des historischen Château Haut-Brion durch seinen Urgroßvater im Jahr 1935 begann. Bis heute ist Domaine Clarence Dillon unter der Leitung von Prinz Robert als Vorsitzender und CEO auf drei prestigeträchtige Weingüter angewachsen (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion und Château Quintus). Im Jahr 2015 eröffnete das Unternehmen ein Pariser Restaurant, das Le Clarence, das zu einem der 50 besten Restaurants der Welt gekürt wurde. Das außergewöhnlich elegante und originelle Restaurant genießt seit seiner Eröffnung den Status eines Zwei-Sterne-Michelin-Restaurants. Im selben Jahr wurde „La Cave du Château" gegründet, ein einzigartiges Weinhandelsunternehmen mit einer außergewöhnlichen Sammlung von Weinen und Jahrgängen, das heute vier Standorte in Bordeaux und Paris betreibt, einschließlich seiner Onlinepräsenz unter www.lcdc.wine. Während Domaine Clarence Dillon überwiegend für seine herausragenden Leistungen im Bereich der Önologie und der Gastronomie bekannt ist, engagiert sich das Familienunternehmen seit langem auch in der Förderung von Kunst. In seiner frühen beruflichen Entwicklung war Prinz Robert selbst als Drehbuchautor tätig.

Wie die Academy Awards®, die ebenfalls auf eine fast hundertjährige Tradition zurückblicken, hat Clarendelle zeitgenössisches Flair und die berühmte französische „Art de Vivre" zu bieten. Die erfahrenen Winzer von Château Haut-Brion überwachen den Verschnitt für Clarendelle Jahrgang für Jahrgang, ebenso wie für die berühmten Weingüter Château La Mission Haut-Brion und Château Quintus. Die Clarendelle-Flaschen werden dann in Weinkellern eingelagert und kommen auf den Markt, wenn sie ihr ideales Trinkalter erreicht haben, um Weinliebhabern in aller Welt den besten Ausdruck ihrer Bordeaux-Terroirs zu bieten.

„Unser Familienunternehmen Domaine Clarence Dillon ist seit seinen Anfängen ein engagierter Unterstützer und Förderer der Kunst – sowohl in Frankreich als auch auf internationaler Ebene", so Prinz Robert von Luxemburg. „Zusammen mit Clarendelle haben wir die Ehre, Teil der größten Nacht Hollywoods zu sein. Wir schließen uns den Millionen von Zuschauern aus aller Welt an, um die herausragenden Leistungen der Nominierten der 96. Oscar-Verleihung zu zelebrieren."

„Schon jetzt freuen wir uns darauf, das exquisite Menü von Chefkoch Wolfgang Puck und seinem Catering-Team zu genießen, das fachmännisch mit unseren Weinen kombiniert wird", so Prinz Robert weiter. Auf der Liste der Weine von Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, die bei allen von Wolfgang Puck Catering betreuten Oscar-Events ausgeschenkt werden, stehen:

La Clarté de Haut-Brion 2017

La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2010

Clarendelle Bordeaux Red 2016

Clarendelle Bordeaux White 2022

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Weinen von Château La Mission Haut-Brion mit dem außergewöhnlich seltenen La Clarté de Haut-Brion 2017 und einem der besten Zweitweine, die jemals auf diesem berühmten Weingut produziert wurden: La Chapelle de La Mission 2010.

„Der feinste La Chapelle de la Mission aller Zeiten." – Robert Parker, 93 Punkte.

Für weitere Informationen, folgen Sie auf Instagram: @clarendelle, @chateaulamissionhautbrion, @chateauhautbrion_, @chateauquintus, @leclarenceparis

