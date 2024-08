ClariMed Inc. erweitert europäische Präsenz mit neuem Büro in Leeds, Großbritannien

CHADDS FORD, Pennsylvania, 29. August 2024 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der menschenzentrierten Entwicklung von Medizinprodukten und Zulassungsdienstleistungen, gab heute die Eröffnung seines neuen Büros in Leeds, Großbritannien, bekannt. Diese strategische Expansion stärkt die europäische Präsenz von ClariMed und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, globale Kunden zu bedienen und gleichzeitig von dem florierenden Ökosystem der Region für Innovationen im Gesundheitswesen zu profitieren.

Die Niederlassung in Leeds wird als Drehscheibe für ClariMeds wachsende Forschungskapazitäten im Bereich Medizinprodukte dienen, Zugang zu einem vielfältigen Pool von Studienteilnehmern bieten und die Erkenntnisse des Unternehmens im Bereich Human Factors Engineering bereichern. Die Nähe zu Gesundheitseinrichtungen und Fachleuten von Weltrang ist eine unschätzbare Ressource für die Zusammenarbeit und Innovation im Bereich des nutzerzentrierten Designs. Der neue Standort wird auch als Forschungseinrichtung dienen, in der Studien zur Benutzerfreundlichkeit und zu menschlichen Faktoren durchgeführt werden, um die Designentwicklung, die Marktforschung und die Bewertung menschlicher Faktoren zu unterstützen.

Kelley Kendle, CEO von ClariMed, sagte, dass diese neue Niederlassung ein wichtiger Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von ClariMed ist. „Diese Expansion erweitert nicht nur unsere geografische Reichweite, sondern ermöglicht es uns auch, den reichen Talentpool und den Innovationsgeist der Region zu nutzen", so Kendle. „Die strategische Lage von Leeds und der florierende Gesundheitssektor passen perfekt zu unserer Mission, die menschenzentrierte Innovation in der Entwicklung von Medizinprodukten voranzutreiben."

Julian Dixon, Associate Director of Human Factors und Standortleiter der Niederlassung in Cambridge, Großbritannien, sagte, dass die Expansion das Engagement von ClariMed für Spitzenleistungen und die einzigartige Unternehmenskultur unterstreicht.

„Das Büro in Leeds wird es uns ermöglichen, unsere Teilnehmerbasis weiter zu diversifizieren und Spitzenkräfte aus ganz Nordengland zu rekrutieren", so Dixon. „Diese verbesserte Fähigkeit wird sich direkt in umfassenderen Erkenntnissen für unsere Kunden niederschlagen, was letztendlich zu sichereren und effektiveren medizinischen Geräten führt."

Jessica Köhne, Standortleiterin des neuen Büros in Leeds, erläuterte die strategische Bedeutung des Standorts: „Leeds ist das Herzstück der Gesundheitsinnovation im Vereinigten Königreich. Unser neues Büro ist strategisch so positioniert, dass es die Weltklasse-Universitäten, Forschungseinrichtungen und den Leeds Innovation District der Stadt nutzen kann. Dieser Standort wird es uns ermöglichen, engere Partnerschaften mit lokalen Gesundheitsdienstleistern und Technologieinnovatoren einzugehen, neue Perspektiven in unsere Human Factors-Forschung einzubringen und unsere Fähigkeit zu verbessern, wirkungsvolle, menschenzentrierte Erkenntnisse zu liefern. Wir freuen uns, zum wachsenden Ruf der Region als Drehscheibe für Innovationen in der Medizintechnik beizutragen und gleichzeitig die Kapazitäten von ClariMed zu erweitern, um unseren globalen Kundenstamm zu bedienen."

Diese strategische Expansion steht im Einklang mit der Vision von ClariMed, der weltweit führende Anbieter von menschenzentrierten Zulassungs- und Entwicklungsdienstleistungen für medizinische Produkte zu werden. Mit der Niederlassung in Leeds unterstreicht ClariMed sein Engagement, sinnvolle Fortschritte im Gesundheitswesen voranzutreiben und eine Zukunft zu gestalten, in der innovative, benutzerfreundliche medizinische Geräte für alle zugänglich sind.

