ClariMed Inc. étend sa présence en Europe en ouvrant un nouveau bureau à Leeds, au Royaume-Uni.

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., leader mondial du développement de dispositifs médicaux centrés sur l'homme et les services réglementaires, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Leeds, au Royaume-Uni. Cette expansion stratégique renforce l'empreinte européenne de ClariMed et améliore sa capacité à servir des clients internationaux tout en capitalisant sur l'écosystème florissant régional en matière d'innovation dans le domaine de la santé.

ClariMed Leeds office photo

Le bureau de Leeds servira de plaque tournante pour les capacités croissantes de ClariMed en matière de recherche sur les utilisateurs de dispositifs médicaux, offrant un accès à un groupe diversifié de participants aux études et enrichissant les connaissances de l'entreprise dans le domaine de l'ingénierie des facteurs humains. Sa proximité avec des institutions et des professionnels de la santé de classe mondiale constitue une ressource inestimable pour la collaboration, l'innovation et la conception centrée sur l'utilisateur. Le nouveau site servira également d'installation de centre recherche, responsable d'études sur l'utilisabilité et les facteurs humains afin de soutenir le développement de la conception, les études de marché et les évaluations des facteurs humains.

Kelley Kendle, PDG de ClariMed, a déclaré que l'ouverture de ce nouveau bureau est une étape importante dans la stratégie de croissance mondiale de ClariMed. « Cette expansion nous permet non seulement d'élargir notre présence géographique, mais aussi d'exploiter le riche réservoir de talents et l'esprit d'innovation de la région », a déclaré M. Kendle. « La position stratégique de Leeds et son dynamique secteur de la santé s'alignent parfaitement avec notre mission visant à favoriser l'innovation centrée sur l'homme dans le développement de dispositifs médicaux. »

Julian Dixon, directeur associé des facteurs humains et responsable du bureau de Cambridge, au Royaume-Uni, a déclaré que cette expansion mettait en évidence l'engagement de ClariMed en faveur de l'excellence et sa culture d'entreprise unique.

« Le bureau de Leeds nous permettra de diversifier davantage notre base de participants et de recruter les meilleurs talents dans tout le nord de l'Angleterre », a déclaré M. Dixon. « Cette capacité accrue se concrétisera directement par des informations plus complètes pour nos clients, ce qui aboutira à des dispositifs médicaux plus sûrs et plus efficaces ».

Jessica Köhne, responsable du site pour le nouveau bureau de Leeds, a commenté l'importance stratégique de l'emplacement : « Leeds est au cœur de l'innovation en matière de santé au Royaume-Uni. Notre nouveau bureau est stratégiquement positionné pour tirer parti des universités de classe mondiale de la ville, des institutions de recherche et du Leeds Innovation District. Cette implantation nous permettra de forger des partenariats plus solides avec les prestataires de soins de santé et les innovateurs technologiques locaux, ce qui apportera de nouvelles perspectives à notre recherche sur les facteurs humains et renforcera notre capacité à fournir des informations utiles centrées sur l'être humain. Nous sommes ravis de contribuer à la réputation croissante de la région en tant que centre d'innovation en matière de dispositifs médicaux, tout en développant les capacités de ClariMed pour servir notre clientèle mondiale. »

Cette expansion stratégique correspond à la vision de ClariMed consistant à devenir le leader mondial des services de réglementation et de développement centrés sur l'homme pour les produits médicaux. En s'implantant à Leeds, ClariMed renforce son engagement à réaliser des progrès significatifs dans le domaine des soins de santé et à façonner un avenir où des dispositifs médicaux innovants et conviviaux seront accessibles à tous.

