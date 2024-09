ClariMed Inc. erweitert Strategie- und Beratungsdienste in Europa mit neuem Direktorin in Großbritannien

CHADDS FORD, Pennsylvania, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., das führende Unternehmen für die Entwicklung von Medizinprodukten und Zulassungsdienstleistungen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, gab mit der Ernennung von Jenny Collinson zur Direktorin für Strategie- und Beratungsdienstleistungen eine bedeutende Erweiterung seiner Strategy & Advisory Services in Europa bekannt.

Jenny Collinson bringt über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktentwicklung und Human Factors Engineering (Ingenieurwesen für Humanfaktoren) bei ClariMed ein. Mit einem Master-Abschluss in angewandter Ergonomie von der Universität Nottingham verfügt Jenny über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Human Factors Engineering (HFE)-Prozessen und deren Integration in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von der Produktkonzeption bis zur Markteinführung.

„Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Zeit zu ClariMed zu stoßen. Die Vision des Unternehmens passt perfekt zu meiner Leidenschaft, die Gesundheitsversorgung durch menschenzentriertes Design voranzutreiben", sagte Collinson. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um unseren Kunden bei der Navigation durch die komplexe Regulierungslandschaft zu helfen und gleichzeitig nutzerzentrierte Innovationen in der MedTech-Branche voranzutreiben."

Dieser strategische Schritt stärkt die Position von ClariMed als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Human Factors Engineering und unterstützt die Mission des Unternehmens, die Markteinführung von Medizinprodukten zu revolutionieren. Kelley Kendle, Geschäftsführerin von ClariMed, sagte, dass Jennys Ernennung ClariMeds Engagement für die Erweiterung seiner globalen Reichweite und die Verbesserung seiner Fähigkeit, Kunden in verschiedenen Märkten zu bedienen, unterstützen wird.

„Jennys Fachwissen bei der Entwicklung robuster Strategien für die Ingenieurwissenschaften im Bereich der menschlichen Faktoren, Validierungspläne und Dokumentationen, die den globalen Vorschriften entsprechen, wird für unsere Mission, innovative, sichere und benutzerorientierte Medizintechnik für alle Gemeinschaften zugänglich zu machen, von entscheidender Bedeutung sein", so Kendle.

Die erweiterten Strategie- und Beratungsdienste von ClariMed in Europa werden Folgendes umfassen:

Agenturvertretung: Fachkundige Unterstützung bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, damit die Interessen der Kunden wirksam vertreten werden. Lückenanalyse: Umfassende Bewertungen zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften, bewährte Verfahren der Branche, Qualitätssysteme und Human Factors Engineering. Strategieentwurf: Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die Überlegungen zu Vorschriften, Qualität und menschlichen Faktoren mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen. Ausnahmen und Begründungen: Unterstützung bei der Einholung von Genehmigungen der Aufsichtsbehörden für die Anpassung von Human Factors-Aktivitäten unter Gewährleistung von Sicherheit und Effektivität.

Diese Dienstleistungen werden durch ClariMeds globales Netzwerk von Usability-Experten und modernste Einrichtungen unterstützt, die unübertroffene Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Optimierung des Designs von Medizinprodukten bieten.

Die Ausweitung der Strategie- und Beratungsdienste von ClariMed in Europa in Verbindung mit der Ernennung von Jenny unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung umfassender, menschenzentrierter Lösungen für die Medizinprodukteindustrie. Dieser Schritt wird die Fähigkeit von ClariMed verbessern, seine globalen Kunden zu bedienen, insbesondere diejenigen, die sich in den komplexen regulatorischen Umgebungen in den USA, Europa, China und Japan bewegen.

Informationen zu ClariMed

ClariMed ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungs- und Zulassungspraxis für Medizinprodukte, die von Herstellern pharmazeutischer und medizinischer Geräte entwickelt wurde. Unsere erstklassigen professionellen Dienstleistungen fördern die Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und wirksame Anwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns unter www.Clarimed.com.

