ClariMed Inc. renforce son équipe de direction avec Joe Dobkin, nouveau vice-président des services

CHADDS FORD, Pa., 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc, leader mondial du développement de dispositifs médicaux centrés sur l'humain et des services réglementaires, a annoncé la nomination de Joe Dobkin au poste de vice-président des services.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de produits, Joe Dobkin apporte à ClariMed une grande expertise dans la gestion des programmes et des opérations. Sa carrière, qui a commencé par les produits de consommation, a évolué au cours des neuf dernières années pour se spécialiser dans le développement de divers appareils médicaux, d'appareils de diagnostic et de produits combinés.

Dans son nouveau rôle de vice-président des services, Joe Dobkin dirigera la prestation de services, optimisera les processus et contribuera à élargir l'offre de ClariMed afin de mieux servir les clients. Connu pour son approche réfléchie, son souci du détail et sa présence calme, le style de leadership de Dobkin s'aligne bien sur les valeurs culturelles de ClariMed. Dans un premier temps, il s'attachera à découvrir le personnel et les processus de ClariMed, établissant ainsi une base solide pour la croissance et l'optimisation futures.

« Je suis très heureux de rejoindre ClariMed et de contribuer à sa mission qui consiste à faire progresser la technologie médicale pour tous les utilisateurs », a déclaré M. Dobkin. « Mon objectif est de mettre à profit mon expérience pour rationaliser les opérations et favoriser une collaboration efficace au sein de nos équipes, afin d'améliorer notre capacité à fournir à nos clients des solutions médicales innovantes et centrées sur l'utilisateur. »

Kelley Kendle, PDG de ClariMed, souligne que la nomination de Joe Dobkin renforce l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence dans le développement de produits médicaux. « La vaste expérience de Joe dans le domaine des produits de consommation et des dispositifs médicaux fait de lui un candidat idéal pour notre approche centrée sur l'humain », a déclaré Kelley Kendle. « Son leadership sera déterminant pour faire progresser nos services et s'assurer que nous continuons à répondre aux besoins évolutifs de nos clients dans l'industrie MedTech.

Avant de rejoindre ClariMed, M. Dobkin a été vice-président de la gestion des programmes chez Veranex (anciennement Ximedica) et directeur des opérations chez Dorel Juvenile Group, où il a géré la chaîne d'approvisionnement et développé les capacités de développement à l'échelle mondiale. Ces fonctions lui ont permis d'acquérir une connaissance inestimable du processus de développement des dispositifs médicaux et de la gestion des technologies de santé.

Joe est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Villanova. Il sera basé au bureau de ClariMed à Chadds Ford.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation centré sur l'humain pour les produits médicaux développés par les fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Nos services professionnels promeuvent l'innovation tout en garantissant l'utilisation sûre et efficace des produits médicaux. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.Clarimed.com.

