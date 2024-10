ClariMed Inc. stärkt Führungsteam mit Joe Dobkin als neuem VP für Services

CHADDS FORD, Pennsylvania, 1. Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der menschenzentrierten Entwicklung von Medizinprodukten und Zulassungsdienstleistungen, gab die Ernennung von Joe Dobkin zum Vizepräsidenten für Services bekannt.

ClariMed VP of Services, Joe Dobkin

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Produktentwicklung bringt Joe Dobkin eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen Programmmanagement und Betriebsführung zu ClariMed. Seine berufliche Laufbahn, die mit einem Schwerpunkt auf Verbraucherprodukten begann, hat sich in den letzten neun Jahren auf die Entwicklung verschiedener medizinischer Geräte, Diagnosegeräte und Kombinationsprodukte spezialisiert.

In seiner neuen Rolle als Vizepräsident für Services wird Dobkin die Bereitstellung von Dienstleistungen anführen, Prozesse optimieren und dazu beitragen, das Angebot von ClariMed zu erweitern, um Kunden besser zu bedienen. Dobkins Führungsstil ist bekannt für seine durchdachte Herangehensweise, seine Liebe zum Detail und sein ruhiges Auftreten und passt gut zu den kulturellen Werten von ClariMed. Er wird sich zunächst darauf konzentrieren, die Mitarbeiter und Prozesse von ClariMed kennenzulernen, um eine solide Grundlage für künftiges Wachstum und Optimierung zu schaffen.

„Ich freue mich sehr, bei ClariMed einzusteigen und an der Mission des Unternehmens mitzuwirken, die Medizintechnik für alle Nutzer voranzubringen", so Dobkin. „Mein Ziel ist es, meine Erfahrung zu nutzen, um die Abläufe zu straffen und eine effektive Zusammenarbeit zwischen unseren Teams zu fördern, damit wir unseren Kunden innovative, nutzerorientierte medizinische Lösungen anbieten können."

Kelley Kendle, Geschäftsführer von ClariMed, betonte, dass die Ernennung von Dobkin das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen in der medizinischen Produktentwicklung stärkt. „Joes umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Konsumgüter und medizinische Geräte macht ihn zur idealen Besetzung für unseren menschenzentrierten Ansatz", sagte Kendle. „Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Dienstleistungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass wir auch weiterhin die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden in der MedTech-Branche erfüllen."

Bevor er zu ClariMed kam, war Dobkin Vizepräsident für Programmmanagement bei Veranex (früher Ximedica) und Director of Operations bei der Dorel Juvenile Group, wo er die Lieferkette leitete und die globalen Entwicklungskapazitäten ausbaute. Diese Funktionen verschafften ihm unschätzbare Einblicke in den Entwicklungsprozess von Medizinprodukten und das Technologiemanagement im Gesundheitswesen.

Joe hat einen B.S. in Maschinenbau von der University of North Carolina in Charlotte und einen Master in Betriebswirtschaft von der Villanova University. Er wird in der ClariMed-Niederlassung in Chadds Ford tätig sein.

Informationen zu ClariMed

ClariMed ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungs- und Zulassungspraxis für medizinische Produkte, die von Herstellern von Arzneimitteln und Medizinprodukten entwickelt werden. Unsere erstklassigen professionellen Dienstleistungen fördern die Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und wirksame Anwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns unter www.Clarimed.com.

