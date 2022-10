Clario publie une feuille de route pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) en vue d'améliorer l'expérience des patients dans le cadre d'essais cliniques décentralisés (ECD)

Un manuscrit publié dans Nature Medicine examine comment l'IA pourrait bénéficier aux patients et améliorer la qualité et la précision des données recueillies dans le cadre d'essais cliniques

PHILADELPHIE, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Clario , une entreprise technologique qui fournit des solutions de pointe pour les essais cliniques décentralisés, hybrides et sur site, a publié aujourd'hui un manuscrit dans Nature Medicine qui expose comment l'IA pourrait améliorer l'expérience des patients dans le cadre d'ECD. Cette publication intervient alors que les essais à distance continuent de gagner en popularité, faisant porter une responsabilité accrue aux participants. L'étude examine la façon dont l'IA pourrait aider à améliorer les interfaces utilisateurs en santé numérique.

« L'intelligence artificielle est utilisée pour améliorer l'expérience des utilisateurs avec les applications destinées aux clients dans de nombreux secteurs, a déclaré Kevin Thomas, directeur de l'intelligence artificielle chez Clario, l'un des chercheurs. L'adoption de cette approche dans les essais cliniques nous permettrait d'aider plus de patients à s'inscrire, de leur donner les moyens de finaliser les essais sans difficulté excessive, et de s'assurer qu'ils puissent soumettre des évaluations de santé de haute qualité tout au long de leur participation. »

Dans l'étude, Kevin Thomas et son coauteur Łukasz Kidziński, également directeur de l'intelligence artificielle chez Clario, suggèrent que les domaines suivants de l'IA pourraient être utilisés afin d'améliorer l'expérience client dans les essais cliniques :

L'apprentissage par renforcement, qui est utilisé pour optimiser les notifications sur les plateformes de médias sociaux, permettrait de personnaliser les notifications pour chaque participant, et les aider à intégrer les eCOA dans leur emploi du temps tout en minimisant les alertes inutiles.

qui est utilisé pour optimiser les notifications sur les plateformes de médias sociaux, permettrait de personnaliser les notifications pour chaque participant, et les aider à intégrer les eCOA dans leur emploi du temps tout en minimisant les alertes inutiles. La vision par ordinateur permet d'évaluer automatiquement les images et les vidéos et est employée dans de nombreuses applications de services bancaires mobiles aux États-Unis pour expliquer aux clients comment photographier leurs chèques pour les dépôts électroniques. Si elle était déployée dans le cadre d'essais cliniques, elle permettrait aux utilisateurs de parvenir à soumettre rapidement leurs photos médicales et d'éviter d'avoir à les reprendre.

permet d'évaluer automatiquement les images et les vidéos et est employée dans de nombreuses applications de services bancaires mobiles aux États-Unis pour expliquer aux clients comment photographier leurs chèques pour les dépôts électroniques. Si elle était déployée dans le cadre d'essais cliniques, elle permettrait aux utilisateurs de parvenir à soumettre rapidement leurs photos médicales et d'éviter d'avoir à les reprendre. Les modèles d'IA appliqués aux données temporelles peuvent être utilisés dans des essais de mobilité qui s'appuient sur des capteurs portables, qui peuvent être longs à mettre en place pour les participants, qui nécessitent une assistance en direct et restent sujets aux erreurs. Ces modèles pourraient être améliorés afin d'être capables de déduire la façon dont une partie du corps bouge à partir des données recueillies sur une autre partie du corps, ce qui permettrait dans certains cas aux participants de remplacer une multitude de capteurs placés sur l'ensemble du corps par un capteur unique.

« Demander aux participants de s'engager dans des tâches fastidieuses de saisie de données et de capture d'images non intuitives peut réduire leur adhésion aux protocoles d'un essai ou augmenter le nombre d'erreurs qu'ils font, a déclaré Łukasz Kidziński. L'IA peut répondre à ces défis et réduire le temps nécessaire au contrôle de qualité central post-hoc. »

Clario développe ses fonctionnalités d'IA depuis son acquisition par Saliency en 2020 en combinant l'automatisation et la surveillance par des experts humains tout au long des cycles d'essais cliniques. Consultez le site web de Clario pour en savoir plus sur ses travaux avec l'IA et comment ils contribuent à transformer les essais cliniques.

Pour lire l'étude complète, consultez Nature Medicine .

À propos de Clario

Clario est une société technologique de pointe qui produit les preuves cliniques les plus riches du secteur pour nos partenaires des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et spécialisés dans les dispositifs médicaux. Dans le cadre d'essais décentralisés et sur site, notre expertise scientifique approfondie, notre envergure mondiale et la plus vaste plateforme technologique de l'industrie permettent à nos partenaires de transformer des vies. Les solutions Trial Anywhere™ de Clario alimentent les essais cliniques décentralisés (ECD) et hybrides depuis plus de 20 ans et permettent aux promoteurs de collecter des données d'évaluation de haute qualité à partir de n'importe quel lieu ou modalité, tout en améliorant l'expérience et la diversité des patients. Clario dispose de la seule plateforme technologique qui combine eCOA, sécurité cardiaque, imagerie médicale, mouvements de précision et paramètres respiratoires. Avec 30 établissements répartis dans neuf pays, l'équipe mondiale d'experts scientifiques, technologiques et opérationnels de Clario a contribué à la réalisation de plus de 19 000 essais et 870 études réglementaires pour plus de cinq millions de patients dans 120 pays. Notre innovation transforme les essais cliniques depuis 50 ans.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Clario.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Contact pour les médias chez Clario

Duncan Cantor

Directeur principal de la communication d'entreprise

[email protected]

SOURCE Clario