Clario renforce sa position de leader en matière d'essais cliniques décentralisés et hybrides

PHILADELPHIE, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Clario , une société de technologie des soins de santé qui fournit des solutions de pointe pour les essais cliniques décentralisés (DCT), hybrides et sur site, a annoncé aujourd'hui la publication de nouvelles données qui confirment son leadership en tant que fournisseur de technologies de collecte de données à distance permettant des essais cliniques décentralisés et hybrides. Les technologies de collecte de données à distance de Clario ont été utilisées par plus de 2,6 millions de participants à plus de 4 000 essais cliniques pour tester plus de 1 000 composés dans de multiples domaines thérapeutiques et zones géographiques au cours des près de 20 années pendant lesquelles la société a fourni ces solutions.

« Clario a compris il y a 20 ans qu'il était nécessaire de développer des outils et une technologie permettant la collecte de données pour les essais cliniques en dehors du cadre clinique. Nous avons constaté que les patients et les promoteurs avaient besoin de plus de flexibilité et nous avons lancé notre première technologie de collecte de données à distance », a expliqué Terry Burke, vice-président exécutif de l'APEC chez Clario. « Depuis lors, nous avons continué à développer et à fournir une variété de solutions pour la collecte sécurisée de données à distance, de sorte que nous étions bien placés pour aider nos clients dès le début de la pandémie, en minimisant les perturbations de la vie des patients et en maximisant la continuité des essais. Et, si nous regardons vers l'avenir, la demande d'essais hybrides ne fait qu'augmenter avec la demande d'une plus grande efficacité dans les opérations d'essais cliniques. »

Les technologies Clario DCT couvrent les catégories de solutions de la société, notamment eCOA, imagerie médicale, sécurité cardiaque, respiratoire et mouvement de précision, offrant aux clients une gamme complète d'options auprès d'un seul fournisseur, réduisant potentiellement le nombre de fournisseurs de technologie impliqués dans leurs études. Toutes les technologies de collecte de données à distance de Clario sont conçues du point de vue du patient, car ce sont les participants à l'étude, et non des cliniciens formés, qui seront chargés de collecter les données critiques qui influencent les conclusions de l'essai.

« Nous sommes fiers que les technologies DCT de Clario diminuent la douleur et la complexité du recrutement, de l'enrôlement et de la participation et contribuent à ouvrir la recherche aux communautés du monde entier, augmentant ainsi la diversité et l'inclusion dans la recherche clinique », a déclaré Jay Ferro, Chief Information and Technology Officer chez Clario. « Dans le même temps, il nous incombe d'être vigilants quant à la confidentialité des données et au maintien de la qualité des données avec les nouvelles méthodes de collecte des données en bout de chaîne. Grâce à nos succès et à nos décennies d'expertise technologique et scientifique, nous pouvons fournir à nos clients des solutions en lesquelles ils peuvent avoir confiance pour leurs ECD et leurs essais cliniques hybrides. »

Pour en savoir plus sur l'obtention de certains résultats avec la technologie et les services d'endpoint de précision de Clario pour les essais virtuels ou hybrides, consultez la page Essais cliniques hybrides et décentralisés sur le site Web de Clario.

Clario est une société technologique de premier plan qui génère les preuves cliniques les plus riches du secteur pour ses partenaires des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux. Dans le cadre d'essais décentralisés et sur site, notre expertise scientifique approfondie, notre envergure mondiale et la plus vaste plateforme technologique de l'industrie permettent à nos partenaires de transformer des vies. Les solutions Trial Anywhere™ de Clario alimentent les essais cliniques hybrides et décentralisés (DCT) depuis plus de 20 ans, permettant aux promoteurs de recueillir des données d'extrémité de haute qualité à partir de n'importe quelle modalité ou emplacement, tout en améliorant l'expérience et la diversité des patients. Clario dispose de la seule plateforme technologique qui combine l'eCOA, la sécurité cardiaque, l'imagerie médicale, le mouvement de précision et les paramètres respiratoires. Avec 30 installations dans neuf pays, l'équipe mondiale d'experts scientifiques, technologiques et opérationnels de Clario a contribué à la réalisation de plus de 19 000 essais et 870 approbations réglementaires pour plus de 5 millions de patients dans 120 pays. Depuis 50 ans, notre innovation transforme les essais cliniques.

