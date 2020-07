Clarity Pharmaceuticals et ImaginAb vont collaborer sur de nouvelles cibles du cancer

SYDNEY et LOS ANGELES, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, société spécialisée dans les médicaments radiopharmaceutiques et axée sur le traitement des maladies graves, et ImaginAb, Inc., société mettant en valeur la spécificité des anticorps monoclonaux, ont conclu un accord de collaboration afin de mettre au point de nouveaux produits de théragnostique ciblée (diagnostic et thérapie) sur un vaste éventail de types de cancer.

Clarity et ImaginAb vont associer leurs technologies en propriété exclusive afin de développer de nouveaux produits radiopharmaceutiques à mini-anticorps et cys-dianticorps faisant appel aux agents chélatants du cuivre de Clarity, lesquels vont exploiter pleinement les avantages de l'appariement théragnostique du cuivre-64 ou du cuivre-67.

Ian Wilson, PDG d'ImaginA, a souligné : « ImaginAb conçoit et met au point de petites protéines extrêmement ciblées appelées mini-anticorps et des cys-dianticorps associés à des radioisotopes servant à l'imagerie de cibles moléculaires importantes grâce à la tomographie par émission de positons, ou PET. Nous sommes enthousiastes à la perspective de travailler conjointement avec Clarity à élargir l'utilité des technologies d'ImaginAb et d'entrer dans le domaine de la radiothérapie ciblée. »

Dr Alan Taylor, président exécutif de Clarity, a fait ce commentaire : « Avec cette collaboration, nous allons mettre ensemble l'expertise unique d'ImaginAb dans la conception de mini-anticorps assurant un ciblage rapide et hautement spécifique de tumeurs, et la technologie de Clarity des agents chélatants. Ceci nous permettra d'exploiter complètement l'appariement parfait du cuivre-64 pour le diagnostic et du cuivre-67 pour la thérapie. »

« Les équipes de Clarity d'Imaginab ont déjà commencé à travailler ensemble et elles explorent cette synergie où s'ajoutent leurs expertises dans la détermination de pistes à suivre, les produits manufacturés, les cadres réglementaires et le développement clinique. Elles vont ainsi accélérer l'avancée de nouveaux produits théranostiques qui constituent l'avenir de la thérapie. Les sociétés en se combinant vont poursuivre leur objectif ultime consistant à perfectionner de meilleurs traitements pour les enfants et les adultes souffrant du cancer, » a ajouté Dr Taylor.

À propos de Clarity Pharmaceuticals

Clarity est une société de médicaments personnalisés, axée sur le traitement des maladies graves. Au premier plan des médicaments radiopharmaceutiques innovants, la Société développe des thérapies ciblées pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves chez l'adulte et l'enfant.

À propos d'ImaginAb

ImaginAb Inc. est une société axée sur l'imagerie immuno-oncologie, dont les recommandations approfondies sont mises en pratique pour permettre une médecine de précision dans la sélection de patients et l'évolution des traitements par immunothérapie contre le cancer. ImaginAb conçoit ce que l'on appelle les mini-anticorps : ce sont des fragments d'anticorps qui préservent dans les moindres détails la spécificité d'un anticorps complet, mais en restant inertes à l'intérieur de l'organisme. Utilisés en conjonction avec la technologie d'imagerie PET largement disponible, ces mini-anticorps sont une nouveauté qui met en lumière des cibles moléculaires de grande valeur pour fournir aux médecins une image d'activité immunitaire à l'échelle de l'organisme entier. ImaginAb fait progresser un vivier de mini-anticorps contre des cibles de carcinologie et d'immunologie, notamment le CD8 ImmunoPET visant les cellules à CD8 (cluster de différenciation 8). Les produits d'ImaginAb présentent le potentiel d'améliorer les traitements des patients et de réduire les coûts des soins de santé. La Société bénéficie du soutien de firmes du plus haut niveau dans le capital-risque et la stratégie d'entreprise, notamment l'Institut Parker pour l'immunothérapie du cancer, Adage Capital, The Cycad Group, Merck (MSD) Pharma, Novartis Bioventures et Jim Pallotta du Raptor Group.

