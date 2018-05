Clarks Kids en Marvel bieden een exclusieve collectie die kracht door eenheid viert

Clarks Kids is geïnspireerd door Marvels machtigste helden en heeft een exclusieve collectie voor jongens en meiden gecreëerd die hulde brengt aan kracht in eenheid. De iconische collectie komt tegelijkertijd uit met de film, de langverwachte Avengers: Infinity War, welke op 27 april in de Britse bioscopen verschijnt, en legt het karakter van elke held vast. Door zijn comfort beschikken de kinderen over alle bewegingsvrijheid voor hun dagelijkse avonturen.

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier: https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/

De Avengers hebben, net als elk kind op deze aardbol, allemaal andere en zeer kenmerkende identiteiten. Als zij hun handen ineenslaan, worden hun krachten gebundeld en zijn ze het machtigste team van helden ter wereld. De campagne, Greater Together, wil kinderen aanmoedigen om hun sterke kanten en talenten te laten zien en solidair te zijn met elkaar; hen stimuleren om hun angsten te laten varen, in zichzelf te geloven en elkaar altijd te ondersteunen met behulp van kracht in eenheid.

De passie van Clarks, met meer dan 170 jaar expertise in ontwikkeling voor gezonde voeten, is om via comfortabele bewegingsvrijheid de bewondering, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van kinderen te bevorderen.

"Kinderen zijn bij machte om de wereld te veranderen. Zij zijn de meest pure wezens op deze planeet en wij bij Clarks putten inspiratie uit hoe zij door het leven gaan. Volgens ons zijn het allemaal superhelden. Dus hoe kunnen we dat beter vieren dan door onze krachten te bundelen met die van Marvel. Wij vertrouwen op wetenschap en informatie om te zorgen dat voeten in de groei zich traditiegetrouw in veilige handen bevinden. Wanneer je dat combineert met een gezamenlijke passie, verbeeldingskracht en expertise, dan krijg je een innovatieve schoenencollectie die kinderen de volledige vrijheid biedt om zichzelf te zijn."

Jason Beckley. Clarks Chief Brand Officer.

Marvel x Clarks wordt op 4 mei 2018 online en in een beperkt aantal winkels gelanceerd.

Voor vragen vanuit de pers kunt u contact opnemen via

Laura Vulto

Global Communications & PR Manager

Office: +31(0)20-233-79-50

Laura.Vulto@clarks.com

Esther Lopez Riva

Global Head of Communications & PR

Esther.lopezriva@clarks.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/686554/Clarks_Kids_Marvel.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/



SOURCE Clarks Kids