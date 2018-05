Clarks Kids et Marvel créent une collection exclusive qui célèbre la force dans l'unité

Clarks Kids s'inspire des héros les plus puissants de Marvel pour créer une collection unisexe exclusive prônant la force par l'union. Lancée à l'occasion de la sortie du film très attendu « Avengers : Infinity War » dans les salles britanniques le 27 avril, la collection emblématique capture l'esprit de chaque super-héros tout en offrant aux enfants un confort qui leur garantit une grande liberté mouvement dans leurs aventures au quotidien.

Comme tous les enfants du monde entier, les Avengers ont chacun des identités et personnalités très différentes. Et lorsqu'ils unissent leurs forces, celles-ci s'allient pour former l'équipe de super-héros la plus puissante de la Terre. La campagne « Greater Together » veut encourager les enfants à unir leurs forces et leurs aptitudes pour ne faire qu'un ; leur donner les moyens d'être intrépides, de croire en eux-mêmes et de toujours s'entraider en s'unissant.

Expert dans la création de chaussures favorables à la santé depuis plus de 170 ans, Clarks a pour passion d'encourager l'émerveillement, la curiosité et l'imagination chez les enfants en assurant le confort de leurs mouvements.

« Les enfants ont le pouvoir de changer le monde. Ce sont les esprits les plus purs de la planète. Et c'est précisément pourquoi Clarks cherche à s'inspirer de la manière dont ils vivent leur vie. Pour nous, ce sont tous des super-héros. Alors, quelle meilleure façon de leur rendre hommage que de joindre nos forces à Marvel. Nous utilisons les avancées de la science et des connaissances pour poursuivre notre tradition : mettre la croissance des pieds entre de bonnes mains. Si à cela vous ajoutez notre passion, notre imagination et notre savoir-faire, vous obtenez une collection innovante, qui offre aux enfants la liberté d'être véritablement eux-mêmes. »

Jason Beckley. Clarks Chief Brand Officer.

