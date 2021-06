Claro Argentina apuesta por el pago móvil y se asocia con DOCOMO Digital

Según el último estudio realizado por DOCOMO Digital sobre el ecosistema digital de América Latina, menos de la mitad de los argentinos tiene una cuenta bancaria1 y, gracias al amplio acceso a internet móvil, los teléfonos inteligentes son cada cada vez más usados para realizar pagos móviles, realizar transacciones en línea y pagar facturas. No es de extrañar que se estime que el comercio electrónico crecerá en un 83% hasta el 20222, alcanzando 19.200 millones de dolares3, siendo el segmento de comercio móvil el que se prevé con mayor potencial, creciendo a una tasa anual de 26%.

"Desde Claro buscamos continuamente acercar propuestas de valor mediante contenidos y servicios digitales de fácil acceso. Para ello, esta alianza con DOCOMO Digital y Samsung es fundamental, siendo estos nuestros primeros pasos en el negocio de la billetera virtual, acercando a nuestros clientes la posibilidad de comprar contenidos, aunque no tengan tarjeta de crédito y a precio local", aseguró Julio Porras, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay

"DOCOMO Digital se compromete a facilitar las compras móviles de nuestros asociados y en este caso gracias a Claro hemos tenido la oportunidad de lanzar este servicio en Argentina. Nuestra plataforma está diseñada para permitir que las grandes tiendas de aplicaciones, como la Samsung Galaxy Store, se integren de manera fácil y eficiente con nuestros socios operadores sin la necesidad de recursos internos. Estamos encantados de ver que nuestra relación con América Móvil continúa floreciendo", apunta Jonathan Kriegel, CEO de DOCOMO Digital.

Acerca de Claro Argentina

CLARO Argentina es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. BMV: AMX [NYSE: AMX]. [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del continente americano. La marca Claro tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Acerca de Samsung Galaxy Appstore

Samsung Galaxy Store es la tienda de aplicaciones utilizada para dispositivos fabricados por Samsung Electronics que se lanzó en septiembre de 2009. El servicio se suministra principalmente preinstaladado en disponible en smartphones Samsung Galaxy, Samsung Gear y teléfonos con funciones (como Samsung REX y Duos). La tienda está disponible en 125 países y ofrece aplicaciones para las plataformas Android, Tizen, Windows Mobile y Bada. Las aplicaciones de esta tienda se actualizan notificando al usuario a través del Samsung Push Service, que se ha instalado en más de mil millones de teléfonos inteligentes a lo largo de los años.

Acerca de DOCOMO Digital

DOCOMO Digital es la unidad global de Mobile commerce de NTT DOCOMO. La compañía trabaja con operadores móviles, App stores, servicios OTT, comercios y proveedores de pagos digitales a nivel mundial. Su cartera de productos de pagos resuelve y simplifica para sus clientes y socios, los desafíos de la escalabilidad, adquisición de clientes, así como la gestión de las diferentes regulaciones.

Con equipos distribuidos en más de quince oficinas, DOCOMO Digital permite a los operadores de telecomunicaciones aumentar sus ingresos digitales, a la vez que ayuda a mejorar la lealtad y el ciclo de vida del cliente.

