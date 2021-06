Claro Argentina realiza parceria com DOCOMO Digital para ampliar seus pagamentos móveis

Com essa integração, a Claro oferece aos seus assinantes uma forma rápida e fácil de comprar serviços digitais (aplicativos, jogos etc.) na Samsung Galaxy Store por meio de seu saldo de recarga (no caso de usuários pré-pagos) ou via cobrança adicional na fatura telefônica (no caso de usuários pós-pagos). Como o consumo de conteúdo digital aumentou muito, a Claro se compromete a simplificar as suas transações.

De acordo com o artigo da DOCOMO Digital sobre o ecossistema digital latino-americano, menos da metade dos argentinos tem uma conta bancária1. Graças ao amplo acesso à internet móvel, os telefones celulares estão sendo cada vez mais utilizados para realizar pagamentos móveis, transações on-line e para pagar contas. Além disso, 40% dos adultos do país fizeram ou receberam pagamentos digitais2. Não é de surpreender que o mercado de comércio eletrônico da Argentina deva aumentar em 83% entre 2018 e 2022, atingindo US$ 19,2 bilhões.3 Dentro disso, o segmento de comércio móvel crescerá a uma taxa anual de 26%.

"Na Claro, estamos sempre buscando novas maneiras de combinar propostas de valor por meio de conteúdos e serviços digitais convenientemente disponíveis. Essa cooperação com a DOCOMO Digital e a Samsung é fundamental para isso, uma vez que são nossos primeiros passos no setor de carteira virtual, permitindo que nossos usuários comprem conteúdos sem cartão de crédito e a um preço local", explica XXXXX da Claro Argentina

"A DOCOMO Digital se dedica a facilitar as compras móveis para nossos parceiros como a Claro. Nossa plataforma foi projetada para permitir que grandes lojas de aplicativos, como a Samsung Galaxy Store, se integrem de forma fácil e eficiente com nossas operadoras parceiras, sem a necessidade de utilizar recursos internos. Estamos satisfeitos em ver nosso relacionamento com a América Móvil continuar a florescer", disse Jonathan Kriegel, CEO da DOCOMO Digital.

Sobre a CLARO Argentina

A CLARO Argentina é de propriedade da América Móvil, S.A.B. de C.V. (BMV: AMX) [NYSE: AMX]. A AMOV (NASDAQ: AMOV) é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos. Com operações em 18 países em todo o continente, [LATIBEX: XAMXL] é a maior empresa de telecomunicações da América Latina. A marca Claro é conhecida na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.

Sobre a Samsung Galaxy Appstore

A Samsung Galaxy Store é uma loja de aplicativos para dispositivos fabricados pela Samsung Electronics que foi aberta em setembro de 2009. Os serviços são entregues principalmente para smartphones Samsung Galaxy, Samsung Gear e telefones com recursos avançados (como o Samsung REX e Duos). A loja está disponível em 125 países e oferece aplicativos para as plataformas Android, Tizen, Windows Mobile e Bada. Os aplicativos da loja são atualizados por meio do serviço da Samsung de notificações por push ao usuário, que foi instalado em mais de um bilhão de smartphones ao longo dos anos.

Para mais informações, acesse https://www.samsung.com/latin/apps/galaxy-store/

Sobre a DOCOMO Digital

A DOCOMO Digital é a empresa relacionada a comércio móvel da NTT DOCOMO, uma das principais operadoras móveis do mundo. Temos parcerias com operadoras, comerciantes, lojas de aplicativos, serviços OTT e provedores de pagamentos ao redor do mundo. Nosso portfólio de pagamentos resolve os desafios relacionados à escala, captação de clientes, regulamentação e complexidade de nossos parceiros. Com equipes localizadas em 15 países, permitimos que as operadoras de telecomunicações aumentem seu faturamento digital, ao mesmo tempo em que melhoram a fidelidade do cliente e o valor do tempo de vida. Para as marcas digitais, nossos serviços de empacotamento de plataformas e operadoras catalisam a aquisição de novos assinantes, especialmente nos mercados emergentes. Além disso, métodos de pagamento alternativos (APMs), como cobrança da operadora e carteiras digitais, oferecem acesso global aos comerciantes a seus consumidores, com nossas instalações simples de API e liquidação internacional de pagamentos.

Para mais informações, acesse www.docomodigital.com ou encontre-nos no LinkedIn ou no Twitter.

