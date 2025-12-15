Claros Technologies atteint 99,99 % de destruction des PFAS dans un cycle d'optimisation commerciale utilisant le système ClarosTechUV™ en partenariat avec Daikin America.

Cette collaboration, qui a traité plus de 170 000 gallons (640 000 litres) d'eau de process industriel, souligne le leadership de Daikin America, Inc. en matière de fabrication durable grâce à sa validation et à l'adoption de ClarosTechUV™, la plateforme de destruction des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) à haut débit la plus avancée au monde et ayant fait ses preuves sur le terrain.

MINNEAPOLIS et DECATUR, Alabama, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros) a annoncé aujourd'hui la réussite d'un cycle d'optimisation commerciale à grande échelle de ClarosTechUV™-Claros, la plateforme technologique exclusive de destruction photochimique par UV des PFAS, sur le site de Daikin America (DAI) à Decatur, en Alabama.

S'appuyant sur le succès d'un premier projet pilote annoncé au début de l'année, ce cycle d'optimisation commerciale valide et confirme que la technologie est prête pour un déploiement commercial total. Cette étape souligne le leadership de DAI en matière de fabrication durable et de nouvelle génération, ainsi que l'innovation de Claros dans le domaine de la destruction des PFAS. Les deux entreprises sont capables de fournir la première installation industrielle commerciale de destruction des PFAS à grande échelle.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons prouvé que la destruction complète des PFAS à l'échelle industrielle n'est pas théorique, mais bien réelle », a déclaré David Hendrixson, vice-président exécutif de Daikin America, Inc. « Cette étape reflète le leadership de longue date de DAI en matière de développement durable et notre engagement à adopter des technologies innovantes qui améliorent l'industrie et nos clients. »

« Le partenariat avec une entreprise comme Claros - dont le système ClarosTechUV™ représente la technologie de destruction des PFAS la plus avancée et commercialement prête - démontre comment la collaboration et l'innovation peuvent déboucher sur de réels progrès environnementaux », a ajouté Hendrixson.

« Cette commercialisation marque un tournant, non seulement pour DAI et Claros, mais aussi pour l'ensemble du paysage des PFAS », a déclaré Michelle Bellanca, PDG et cofondatrice de Claros. « Nous sommes sur le point de proposer la technologie de destruction des PFAS la plus avancée à l'échelle commerciale pour les eaux usées industrielles à haut débit, ce qui prouve que l'industrie peut ouvrir la voie à une innovation durable, performante et abordable. Le partenariat et l'engagement de DAI à défendre la solution ClarosTechUV™ ont été essentiels pour transformer cette avancée en réalité industrielle. »

Lors de cette dernière phase, le système ClarosTechUV™ a traité plus de 170 000 gallons (environ 640 000 litres) d'eau de traitement industriel contenant une gamme de composés PFAS. Le système a permis de détruire à plus de 99,99 % toutes les espèces PFAS ciblées sur le site - chaîne longue, courte et ultra-courte - à des débits élevés pouvant atteindre des centaines de gallons par minute, tout en faisant preuve de performances stables et d'une remarquable efficacité énergétique.

De la percée à la préparation commerciale

Avec cette réalisation, Claros s'est fermement établi comme la seule plateforme de destruction des PFAS testée sur le terrain et prête pour un déploiement commercial - validée par l'industrie, évolutive et rentable à l'intention des opérations de fabrication et de traitement des eaux usées dans le monde réel.

À travers sa collaboration avec DAI et d'autres partenaires industriels, Claros a maintenant traité plus d'un demi-million de gallons d'eau de traitement industrielle contenant des PFAS dans des installations industrielles, démontrant une performance de destruction cohérente et vérifiée pour diverses concentrations et chimies d'eau.

Prochaines étapes vers la première installation commerciale

Cette étape étant franchie, DAI et Claros travaillent à présent à l'élaboration des caractéristiques techniques et du système pour la première installation commerciale de destruction des PFAS à grande échelle. Les deux entreprises élargissent également leur collaboration, en aidant les fabricants et les partenaires industriels à fermer la boucle des PFAS et à progresser vers une production véritablement durable.

Démonstration du système de destruction des PFAS ClarosTechUV™ de nouvelle génération :

Efficacité sur les chaînes longues, courtes et ultra-courtes PFAS (y compris TFA)

Destruction à 99,99 % des PFAS pour toutes les espèces ciblées

Capacité de débit élevé de centaines de gallons par minute (milliers de litres par minute)

Empreinte compacte pour une intégration complète

Technologie sûre et fiable basée sur les UV

Performance à faible coût adaptée aux applications d'assainissement industriel

À propos de Claros Technologies

Fondé en 2018 et base à Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies est un leader mondial dans l'atténuation des PFAS, avec deux divisions principales. La division ClarosTech™ se concentre exclusivement sur la destruction permanente des PFAS, en proposant des systèmes abordables, à haut débit, évolutifs et prêts pour le terrain, qui éliminent les composés à chaîne longue, courte et ultra-courte avec une efficacité de 99,99 %. ClarosLabs™, la division analytique accréditée ISO/IEC 17025:2017, est un laboratoire commercial de premier plan qui se consacre uniquement à la détection des PFAS, à leur quantification et à l'évaluation de l'exposition. Claros s'est donné pour mission d'éliminer les PFAS de l'environnement. Claros Technologies détruit les PFAS pour de bon.

Relations avec la presse :

Pour Claros Technologies :

Kari Finkler

[email protected]

+1 651-335-9072

Pour Daikin America, Inc :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845040/Claros_Technologies_Logo.jpg