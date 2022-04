Class X, Crypto Asset Fund (CAF) da Digital Capital Management classificado como fundo multimercado com melhor desempenho de 2021

No início deste ano, o Class X do CAF foi considerado o fundo de criptomoedas com "melhor desempenho geral" em 2021 pelo Crypto Fund Research (CFR). O Class X do CAF também recebeu outros três prêmios do CFR em diversas categorias, incluindo o de "fundo de criptomoedas com melhor desempenho em estratégias quantitativas e de arbitragem estatística" de 2021. Essas classificações são obtidas a partir do banco de dados do CFR de mais de 800 fundos de criptomoedas.

O desempenho do Class X em 2021, primeiro ano de sua existência, foi superior a 2.500%.*

O Class X é uma estratégia de risco de criptomoedas semelhante a de capitais, aumentada por staking e mineração. O desempenho consiste da combinação entre apreciação e recompensas de staking/mineração.

O Class X é restrito para investidores anteriores, portanto, está fechado para novos investimentos. No entanto, devido ao sucesso do Class X, o CAF lançou, este ano, o Class F, que segue uma estratégia semelhante, mas, em nossa opinião, aprimorada. O Class F é uma classe de ações de renda quase fixa, com staking e mineração (como o Class X), além de yield farming e empréstimos.

O desempenho do Class X em 2021 atraiu a atenção de investidores em todo o mundo. Em março, a DCM foi uma das dez empresas convidadas para representar os Estados Unidos no evento Missão Comercial Certificada Virtual do Departamento de Comércio dos EUA para gestores de fundos de blockchain, ativos digitais e criptomoedas – 15 de março de 2022, em Berlim, na Alemanha. Mais de 50 investidores e empresas de investimento participaram desse evento. A DCM se reuniu com mais de 20 empresas de investimento e está concluindo a devida diligência de investimentos com muitas delas.

A Preqin e o CFR utilizam bancos de dados de desempenho para determinar as classificações e os vencedores do prêmio. Os resultados são baseados em dados de desempenho, líquidos de taxas, fornecidos à Preqin e ao CFR para as diversas categorias. O acesso aos bancos de dados de desempenho e retornos individuais do fundo está restrito a investidores credenciados e clientes qualificados do CFR e restrito a assinantes premium da Preqin.

* O desempenho passado não garante resultados futuros.

Sobre a DCM e o CAF

A DCM, gestora de fundos com sede em La Jolla, na Califórnia, concentra-se principalmente na gestão de carteiras de investimento de moedas digitais e ativos relacionados por meio de classes de fundos do CAF desenvolvidas para investimento por pessoas físicas de alto patrimônio líquido americanos e não americanos e investidores institucionais.

Informações adicionais, e registro para acesso a boletins informativos, dados de desempenho atuais e webinars de atualização de desempenho mensal, estão disponíveis em www.digital-capital-management.com ou por meio do site [email protected].

Divulgações

Este comunicado é direcionado a investidores potenciais sofisticados somente para fins informativos em relação às estratégias oferecidas pelo CAF ("Fundo"). Esta não é uma oferta de venda nem uma solicitação para uma oferta de compra de participações do Fundo, que são oferecidas e vendidas nos Estados Unidos de acordo com a isenção prevista pela regra 506(c) do Regulamento D de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, e outras isenções aplicáveis. O Fundo não está registrado como uma empresa de investimento sob a Lei de Empresas de Investimentos de 1940. Qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de participações do Fundo será feita exclusivamente por meio de um documento definitivo de oferta do Fundo em conformidade com os termos das leis aplicáveis. Como as informações contidas neste comunicado não são completas, elas estão inteiramente sujeitas e qualificadas pelas informações fornecidas por esse documento de oferta definitivo.

Os prêmios/classificações não representam a experiência de nenhum investidor individual. Não há garantia de que qualquer investimento atingirá seus objetivos, gerará lucros ou evitará perdas, e o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados no futuro. Os investimentos em moedas digitais ou fundos que buscam investimentos em moedas digitais e ativos relacionados são muito especulativos e podem envolver um alto grau de risco. Os investidores devem ter capacidade financeira, sofisticação, experiência, disposição para arcar com os riscos inerentes aos ativos digitais e capacidade de resistir a uma potencial perda total de seu investimento. Os ativos digitais não são investimentos adequados ou desejáveis para todos os investidores. Os ativos digitais podem ter históricos operacionais limitados e as taxas e despesas associadas aos fundos que buscam investimentos em ativos digitais podem ser substanciais. As informações fornecidas neste comunicado não pretendem ser, nem devem ser interpretadas ou utilizadas como consultoria de investimento, tributária ou jurídica, e cada potencial investidor deve consultar seus próprios consultores sobre questões jurídicas, tributárias, regulatórias, financeiras, contábeis e similares consequentes do investimento no fundo, a adequação do investimento para esse investidor e outros assuntos relevantes ao investimento no Fundo.

