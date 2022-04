La classe X du fonds Crypto Asset Fund (CAF) géré par Digital Capital Management classée le fonds spéculatif le plus performant en 2021

Plus tôt cette année, la classe X du CAF s'est vu décerner le titre de « fonds cryptographique le plus performant, dans l'ensemble » pour 2021 par Crypto Fund Research (CFR). La classe X du CAF a également reçu trois autres prix de CFR dans plusieurs autres catégories, notamment « le meilleur fonds cryptographique, stratégies Quant/Arb », pour 2021 . Ces prix proviennent de la base de données de CFR, qui comprend plus de 800 fonds cryptographiques.

Pour en savoir plus, consulter le site web de Crypto Fund Research ici .

La performance de la classe X pour 2021, sa première année d'existence, a dépassé 2 500 %.*

La classe X est une stratégie de type capital-risque cryptographique, renforcée par le jalonnement et le minage. La performance est une combinaison de l'appréciation et des récompenses du jalonnement et du minage.

La classe X est réservée aux anciens investisseurs et est donc fermée aux nouveaux investissements. Cependant, étant donné le succès remporté par la classe X, CAF a lancé cette année sa classe F, qui suit une stratégie similaire, mais, à notre avis, améliorée. La classe F est une classe d'actions à revenu quasi fixe, avec jalonnement et minage (comme la classe X) ainsi que l'agriculture de rendement et le prêt.

Les performances de la classe X en 2021 ont attiré l'attention des investisseurs du monde entier. En mars, DCM a été l'une des dix sociétés invitées à représenter les États-Unis à la Mission commerciale virtuelle certifiée du département du commerce américain destinée aux gestionnaires de fonds de blockchain, d'actifs numériques et de crypto-monnaies, le 15 mars 2022, à Berlin, en Allemagne. Plus de 50 investisseurs et sociétés d'investissement ont participé à cet événement. DCM a rencontré plus de 20 sociétés d'investissement et est en train d'effectuer la diligence raisonnable en investissement avec bon nombre d'entre elles.

Preqin et CFR utilisent des bases de données de performance pour déterminer les classements et les lauréats. Les résultats sont basés sur les données de performance, nettes de frais, fournies à Preqin et CFR pour les différentes catégories. L'accès aux bases de données de performance et aux rendements des fonds individuels est limité aux investisseurs accrédités et aux clients qualifiés pour CFR et limité aux abonnés premium pour Preqin.

* Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos de DCM et de CAF

DCM, un gestionnaire de fonds situé à La Jolla, en Californie, est spécialisé dans la gestion de portefeuilles de placement de monnaies numériques et d'actifs connexes par le biais de classes de fonds CAF conçues pour être investies par des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels américains et non américains.

Des informations supplémentaires, ainsi que des indications sur l'inscription pour accéder aux bulletins d'information, aux données actuelles sur les performances et aux webinaires mensuels de mise à jour des performances, sont disponibles sur le site www.digital-capital-management.com ou sur [email protected] .

Informations

Le présent communiqué s'adresse aux investisseurs potentiels avertis à des fins d'information uniquement en ce qui concerne les stratégies offertes par CAF (le « Fonds »). Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de participations dans le Fonds, qui sont offertes et vendues aux États-Unis en vertu de l'exemption prévue par la règle 506(c) du Reg. D du Securities Act de 1933, et d'autres exemptions applicables. Le Fonds n'est pas enregistré en tant que société d'investissement en vertu de l'Investment Company Act de 1940. Toute offre de vente ou sollicitation d'une offre d'achat de participations dans le Fonds sera effectuée uniquement par le biais d'un document d'offre définitif du Fonds, conformément aux dispositions des lois en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne pouvant prétendre être complètes, elles sont entièrement assujetties aux informations fournies par ce document d'offre définitif et présentées sous réserve de celles-ci.

Les prix/classements ne représentent pas l'expérience d'un seul investisseur. TIl n'y a aucune garantie qu'un investissement atteindra ses objectifs, générera des bénéfices ou permettra d'éviter des pertes, et les performances passées ne sont pas nécessairement garantes des résultats futurs. Les investissements dans les monnaies numériques ou les fonds qui investissent dans les monnaies numériques et les actifs connexes sont très spéculatifs et peuvent comporter un degré élevé de risque. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière, les connaissances, l'expérience et la volonté de supporter les risques inhérents aux actifs numériques, ainsi que la capacité de faire face à une perte totale potentielle de leur investissement. Les actifs numériques ne sont pas des investissements adaptés ou recommandés pour tous les investisseurs. Les actifs numériques peuvent avoir un historique d'exploitation limité, et les frais et dépenses liés aux fonds réalisant des investissements dans des actifs numériques peuvent être importants. Les informations fournies dans ce communiqué ne sont pas destinées à être, et ne doivent pas être interprétées ou utilisées comme étant des conseils d'investissement, fiscaux ou juridiques, et chaque investisseur potentiel est invité à consulter ses propres conseillers au sujet des conséquences juridiques, fiscales, réglementaires, financières, comptables et similaires d'un investissement dans le Fonds, de l'adéquation de l'investissement pour cet investisseur et d'autres questions pertinentes concernant l'investissement dans le Fonds.

Chad Anderson, gestionnaire, relations avec les investisseurs & Marketing

Digital Capital Management

[email protected]

