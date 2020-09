Classement 2021 des Masters en Business de QS - Les spécialisations les plus demandées par les employeurs dans le monde

LONDRES, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, les analystes spécialistes de l'enseignement supérieur international , sortent ce jour le classement QS World University Rankings : Master en Supply Chain Management qui complète la série de classements de Masters spécialisés qui inclue; Masters en Business Analytics, Finance, Management et Marketing de même que les MBA.

Nunzio Quacquarelli qui est le CEO de QS nous dit : "Que ce soit une entreprise cherchant à distribuer des vaccins Covid-19, ou encore des secteurs tels que le e -commerce qui voient leur croissance boostée depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises sont en quête de talents spécialisés dans le management de la supply chain. Tout comme la croissance dans le domaine des données analytiques, c'est un secteur émergeant pour les dix années à venir.

A QS nous avons élargi la série de Masters en business afin d'inclure les spécialisations en relation avec les secteurs qui sont en hausse et donner ainsi aux étudiants du monde entier une perspective indépendante dans leur quête des meilleurs programmes du secteur. »

Le Master en Global Supply Chain Management, proposé par MIT Center pour le Transport & La logistique est en tête du classement, qui propose un total de 46 programmes. Le classement inclue quatre programmes d'écoles de commerce françaises et un d'une école de commerce belge.

QS Masters in Supply Chain Management 2021 master français et belges Rank Institution 12 SKEMA Business School 14 Antwerp Management School 15 Audencia Business School 29= Toulouse Business School 31 Excelia, La Rochelle Business School

Les classements QS World University: Masters en Supply Chain Management est publié aux côtés des classements suivants de QS: Masters en Management, Masters en Finance, Masters en Business Analytics, Masters en Marketing ainsi que les MBA à Temps Plein.

Les mesure de référence incluent l'employabilité, l'entrepreneuriat ainsi que les alumni et le retour sur Investment, le leadership Intellectuel et la diversité de la promotion ainsi que du corps enseignant; Ensemble , ces classements couvrent une grande partie des programmes Masters les plus recherchés par les employeurs dans le monde.

Dr Andrew MacFarlane, qui est en charge des classements au sein de QS nous dit :"En plus d'analyser l'impact des programmes, QS considère également la perspective de quelques 37,000 employeurs et de plus de 34,000 académiques au niveau global . De plus nous avons élaboré la carte du parcours de 27, 831 brillants alumnis.

La Stanford Graduate School of Business reste en tête du classement des MBA Globaux à temps plein du QS World University Rankings des MBA, alors que la Wharton School est à la seconde place.

HEC Paris, INSEAD, London Business School, et IE Business School font partie du Top 10, belle empreinte mondiale des principaux programmes de MBA.

QS World University Rankings: Global MBA 2021 (Top 10) 2021

Rank 2020

Rank Institution Location 1 1= Stanford Graduate School of Business Etats-Unis 2 1= Penn (Wharton) Etats-Unis 3 3= MIT (Sloan) Etats-Unis 4 5 Harvard Business School Etats-Unis 5 7 HEC Paris France 6= 3= INSEAD France 6= 6 London Business School Royaume Uni 8 11 Columbia Business School Etats-Unis 9 14 IE Business School Espagne 10 9 UC Berkeley (Haas) Etats-Unis © www.TopMBA.com













QS Global MBA Rankings 2021 Methodology

Les classements cette année incluent 11 programmes MBA Full Time proposés par des programmes français et/ ou des business schools ayant une présence globale qui inclue la France, un de plus que l'an passé. Deux programmes suisses sont classés, l'un de l'IMD et l'autre de St. Gallen. Le MBA de belge Vlerick améliore son classement.

QS Global MBA Rankings 2021

Programmes français, belges et suisses







2021 2020







5 7 HEC Paris France



6 3= INSEAD France



25 24 IMD Suisse



27 30 ESSEC Business School France



40 46 EDHEC Business School France



47

ESCP Business School France



52= 59 Vlerick Business School Belgique



57 47 St. Gallen Suisse



62= 97 EMLyon Business School France



84= 91 Grenoble Ecole de Management France



101-110 141-150 IESEG School of Management France



121-130 151-200 Toulouse Business School France



151-200 151-200 Audencia Business School France



201+

ISC Paris France





Les leaders mondiaux de chaque classement de QS sont

QS World University Rankings: Masters en Business Analytics 2021: MIT, Sloan Business School;



(Huit programmes français classés, trois de plus que l'an passé)

QS World University Rankings: Masters en Finance 2021 L'Université d' Oxford, Saïd Business School;

(Quatorze programmes français classés, deux de plus que l'an passé ; Trois programmes belges sont classés et un Suisse.)

QS World University Rankings: Masters en Management 2021: HEC Paris;

(Vingt Quatre programmes français classés, quatre de plus que l'an passé ; Trois programmes belges sont classés

et un suisse.)

QS World University Rankings: Masters en Marketing 2021: HEC Paris;

(Treize programmes français classés, quatre de plus que l'an passé ; Un programme suisse est classé. )

QS World University Rankings: Masters en Supply Chain Management 2021: MIT Center pour le Transport & la Logistique;

(Quatre programmes français classés. Un programme belge est classé.)

Suite Complète des classements des Masters Méthodologie

