Rankings de QS Business Masters 2021 - Los másters más buscados por empleadores de todo el mundo

LONDRES, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El analista global de educación superior y empresarial QS Quacquarelli Symonds publicó hoy la QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management, la nueva incorporación a su serie de ranking de máster que también incluye; Máster en Business Analytics, Finanzas, Gestión y Marketing, así como MBA Full-Time.

El CEO de QS, Nunzio Quacquarelli, dijo: "Ya sean empresas que buscan distribuir vacunas Covid-19, o sectores como el comercio electrónico, que están experimentando un rápido crecimiento desde el inicio de la pandemia, las empresas de todo el mundo están contratando talento especializado en cadenas de suministro administración. Al igual que el crecimiento en el análisis de datos, esta es una trayectoria profesional emergente para la próxima década. En QS, hemos ampliado nuestra serie de clasificaciones de maestría en negocios para incluir las especializaciones profesionales más solicitadas y brindar a los futuros estudiantes de todo el mundo conocimientos independientes para ayudarlos a buscar los mejores programas en el campo ".

El Máster en Gestión de la Cadena de Suministro Global que ofrece el MIT Center for Transportation & Logistics lidera el ranking, que cuenta con un total de 46 programas. En el ranking figuran tres programas de escuelas de negocios españolas, liderados por ESIC Business & Marketing School, en el puesto 21 a nivel mundial, seguidos por EAE Business School (35º) y GBSB Global Business School (41+).

Top 10 Masters in Supply Chain Management 2021 Institución País 1 MIT Center for Transportation & Logistics Estados Unidos 2 Michigan University (Ross) Estados Unidos 3 WU Vienna University of Economics and Business Austria 4 Erasmus University (RSM) Países Bajos 5 Manchester (Alliance) Reino Unido 6 USC (Marshall) Estados Unidos 7 Politecnico di Milano Italia 8 Purdue University (Krannert) Estados Unidos 9 University of Washington (Foster) Estados Unidos 10 University College Dublin (Smurfit) Irlanda ©QS Quacquarelli Symonds www.TopUniversities.com

QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management se publica junto con los Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Business Analytics, Masters in Marketing y tablas de MBA a tiempo completo de QS.

Los criterios de clasificación incluyen empleabilidad, espíritu empresarial y resultados de ex alumnos, retorno de la inversion (ROI), liderazgo intelectual y diversidad de clases y profesores. En conjunto, estas clasificaciones cubren los programas de posgrado más solicitados entre los empleadores de todo el mundo.

El Dr. Andrew MacFarlane, Gerente de Rankings en QS, dijo: "Además de analizar los aportes relacionados con el programa, QS también consideró la reputación de escuelas de negocios específicas desde la perspectiva de casi 37,000 empleadores globales y más de 34,000 académicos globales. Además, mapeamos los caminos educativos de 27,831 ex alumnos exitosos de regreso a escuelas de negocios específicas ".

Stanford Graduate School of Business continúa liderando el QS World University Rankings: Global Full-Time MBA, La Wharton School cae al segundo lugar. HEC Paris, INSEAD, London Business School e IE Business School figuran entre los 10 primeros, destacando la presencia global de los programas de MBA líderes en la actualidad. Hay ocho programas de Full-Time MBA de escuelas de negocios españolas o escuelas globales con un campus en España. Todos han mejorado su rango o han mantenido la misma posición en comparación con la edición anterior.

Rank Institución País 1 1= Stanford Graduate School of Business Estados Unidos 2 1= Penn (Wharton) Estados Unidos 3 3= MIT (Sloan) Estados Unidos 4 5 Harvard Business School Estados Unidos 5 7 HEC Paris Francia 6= 3= INSEAD Francia 6= 6 London Business School Reino Unido 8 11 Columbia Business School Estados Unidos 9 14 IE Business School España 10 9 UC Berkeley (Haas) Estados Unidos © www.TopMBA.com













Rank Business School 9 14 IE Business School 11= 12 IESE Business School 13 17 Esade Business School 131-140 141-150 EU Business School 141-150 141-150 EADA Business School 151-200 151-200 ESIC Business & Marketing School 201+

EAE Business School 201+

GBSB Global Business School

Los líderes mundiales de cada una de las clasificaciones de programas comerciales de QS son:

QS World University Rankings: Master en Business Analytics 2021: MIT , Sloan Business School;

, Sloan Business School; QS World University Rankings: Master en Finanzas 2021 Oxford University , Saïd Business School;

, Saïd Business School; QS World University Rankings: Master en Management 2021: HEC Paris;

QS World University Rankings: Master en Marketing 2021: HEC Paris;

QS World University Rankings: Master en Gestión de la Cadena de Suministro 2021: MIT Center for Transportation & Logistics.

Hay 27 programas de business school españolas clasificados en la serie QS Specialized Business Masters Metodología.

2021 Rank 2020 Rank Business School Curso QS Ranking 11 10 ESADE Business School MSc in Finance Masters in Finance Ranking 13 13 IE Business School Master In Finance Masters in Finance Ranking 83 66 EADA Business School Master in Finance Masters in Finance Ranking 101+

EAE Business School Master in Financial Management Masters in Finance Ranking 101+ 101+ ESIC Business & Marketing School Master in Finance Masters in Finance Ranking 101+

EU Business School Master in Finance Masters in Finance Ranking 101+

GBSB Global Business School Master in Financial Management Masters in Finance Ranking 2021 Rank 2020 Rank Business School Curso QS Ranking 4 4 Esade Business School MSc in International Management Masters in Management Ranking 6 6 IE Business School Master in Management Masters in Management Ranking 12 11 ESADE/UVA McIntire/Lingnan MSc in Global Strategic Management Masters in Management Ranking 65= 59 IQS/FJU/USF Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) Masters in Management Ranking 68= 57 EADA Business School Master in Management Masters in Management Ranking 72= 84 ESIC Business & Marketing School Master in Management Masters in Management Ranking 101+

EAE Business School Master in Project Management Masters in Management Ranking 101+

EU Business School Master in Management Masters in Management Ranking 101+

GBSB Global Business School Master in International Business Management Masters in Management Ranking 2021 Rank 2020 Rank Business School Curso QS Ranking 4 7 Esade Business School MSc in Marketing Management Masters in Marketing Ranking 48= 51+ ESIC Business & Marketing School Master in Marketing Management Masters in Marketing Ranking 51+

EAE Business School Master in Marketing Management Masters in Marketing Ranking 51+

EU Business School Master in Marketing Masters in Marketing Ranking 51+

GBSB Global Business School Master in Communications and Future Marketing Masters in Marketing Ranking 51+ 47= IQS Master in International Marketing/Sales Management (Dual Award) Masters in Marketing Ranking 2021 Rank 2020 Rank Business School Curso QS Ranking 21

ESIC Business & Marketing School Master in Logistics and Supply Chain Management Masters in Supply Chain Management Ranking 35

EAE Business School MSc Supply Chain Management Masters in Supply Chain Management Ranking 41+

GBSB Global Business School Masters in Supply Chain Management Masters in Supply Chain Management Ranking 2021 Rank 2020 Rank Business School Curso QS Ranking 8 7 ESADE Business School MSc in Business Analytics Masters in Business Analytics Ranking 51+

EAE Business School Master in Big Data & Analytics Masters in Business Analytics Ranking 51+ 51+ ESIC Business and Marketing School Master in Marketing Science Masters in Business Analytics Ranking

Serie completa de rankings QS

Metodología

