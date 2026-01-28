Classement mondial QS des universités : Europe 2026

Les meilleures universités françaises progressent, quatre universités suisses dans le top 50 et la KU Leuven en tête en Belgique

La France s'impose comme une puissance en matière de recherche. La Suisse conserve deux places dans le top 10 et l'Université de Genève fait son entrée dans le top 50. Quatre universités progressent en Belgique

LONDRES, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expert mondial de l'enseignement supérieur, a publié la troisième édition du classement mondial des universités QS : Europe , qui regroupe plus de 950 universités.

Ben Sowter, vice-président senior de QS, a déclaré : « Le classement QS Europe reste un outil essentiel pour évaluer l'excellence académique et aider les étudiants, les chercheurs et les établissements dans leurs prises de décision. »

France

QS classe 60 universités françaises, dont 16 font leur entrée dans le classement : 10 progressent, 29 reculent et 5 restent stables.

Les trois meilleures universités françaises progressent ; l'Université PSL gagne une place ; l'Institut Polytechnique de Paris entre pour la première fois dans le top 20.

gagne une place ; entre pour la première fois dans le top 20. Quatre entrées dans le top 50, à égalité avec la Suisse et derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.

L'Université Paris Cité fait son entrée dans le top 150.

fait son entrée dans le top 150. Leader européen en matière de production scientifique, avec quatre universités dans le top 5 pour le nombre d'articles par faculté

L'INSA se classe premier en termes de publications par professeur ; l'Université de Franche-Comté deuxième en termes de ratio étudiants/professeurs ; l'Université PSL troisième en termes de réseau de recherche international

Les universités françaises dans le top 50 2026 2025 Établissement 8 9 Université PSL 20 23 Institut polytechnique de Paris 27 30 Université Paris-Saclay 31 31 Université de la Sorbonne

Belgique

QS classe 12 universités belges, dont une fait son entrée dans le classement. Quatre progressent, cinq reculent et deux restent stables.

La KU Leuven en tête, malgré une baisse à la 30e place au classement général

Trois établissements dans le top 50 pour le développement durable et deux dans le top 10 pour le réseau de recherche international

D'autres pays surpassent la Belgique en matière d'étudiants internationaux, de programmes d'échange et de recherche

Universités belges dans le top 100 2026 2025 Établissement 30 =27 KU Leuven =42 47 Université de Gand =66 75 Université catholique de Louvain 85 94 Université libre de Bruxelles

Suisse

QS classe 16 universités suisses. Cinq progressent, cinq reculent, une reste stable et cinq font leur entrée.

Seul le Royaume-Uni compte plus d'établissements dans le top 10 que la Suisse, qui en compte deux.

L'ETH Zurich occupe la première place en Suisse, mais recule à la deuxième place au classement général, détrônée par Oxford

occupe la première place en Suisse, mais recule à la deuxième place au classement général, détrônée par Oxford L'Université de Genève entre pour la première fois dans le top 50

entre pour la première fois dans le top 50 L'université de Lausanne revient dans le top 100

revient dans le top 100 La Suisse est en tête dans la catégorie « Enseignants internationaux », avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en tête en Europe.

Les universités suisses dans le top 100 2026 2025 Établissement 2 1 ETH Zurich 10 10 EPFL 34 36 Université de Zurich =48 =53 Université de Genève 90 101 Université de Lausanne 91 80 Université de Bâle 94 =84 Université de Berne

