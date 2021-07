Classement QS 2022 des meilleures villes étudiantes

Paris classée parmi les dix premières villes étudiantes au monde

LONDON, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Paris a été classée parmi les dix premières villes étudiantes au monde, selon la neuvième édition du classement SQ des meileures villes étudiantes du monde. Les résultats, publiés aujourd'hui par le cabinet de conseil mondial en enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds, font passer Paris de la 7e à la 9e place , une position qu'elle partage avec Montréal et Boston.

Le classement QS des meilleures villes étudiantes est conçu pour fournir aux étudiants des données indépendantes concernant une gamme de facteurs déterminant leur choix d'études : abordabilité, qualité de vie, niveau universitaire et points de vue des étudiants ayant précédemment étudié dans cette destination. Londres conserve la première place mondiale, suivie de près par Munich (2e) et Séoul et Tokyo (3e).

La baisse continue de Paris dans le classement QS des meilleures villes étudiantes - elle était numéro un mondial en 2016 - est due aux facteurs suivants :

Une baisse de neuf rangs dans l'indicateur Student Voice de QS. Agissant en tant que source faisant autorité d'évaluation par les pairs sur l'expérience des étudiants, les résultats sont basés sur les opinions de plus de 95 000 étudiants concernant leur temps passé dans une ville donnée. Paris se classe désormais 40e pour Student Voice ; Berlin est la ville la mieux notée dans cette évaluation.

Dans le classement figurent également les villes de Lyon (48e, en hausse de deux places) et Toulouse (ex-aequo-86e, en baisse de 12 places).

Les autres temps forts de l'édition de cette année sont les suivants :

L'Allemagne et l'Australie sont les deux seules villes à avoir chacune deux des dix meilleures villes étudiantes au monde.

Les 15 villes classées aux États-Unis souffrent d'une baisse systémique de l'indicateur de désirabilité .

. La ville suisse de Lausanne fait une entrée remarquée dans le classement en prenant la 19e place.

place. Moscou et Pékin entrent dans le top trente, partageant la 25e position .

. En raison de la baisse de l'activité des employeurs, cinq des sept villes australiennes classées ont chuté.

Classement QS 2022 des meilleures villes universitaires : le top ten Rang 2022 Rang 2019 Ville Lieu 1 1 Londres Royaume-Uni 2 4 Munich Allemagne 3= 10 Séoul Corée du sud 3= 2 Tokyo Japon 5 5 Berlin Allemagne 6 3 Melbourne Australie 7 8 Zurich Suisse 8 9 Sydney Australie 9= 7 Paris France 9= 6 Montréal Canada 9= 13 Boston États-Unis © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Ben Sowter, directeur de la recherche chez QS, a déclaré : « Les trois villes françaises classées sont devenues légèrement moins onéreuses au cours des deux dernières années, ce qui est une bonne nouvelle pour les étudiants qui souhaitent vivre une expérience d'études en France. En fait, Lyon et Toulouse font partie des vingt villes les plus abordables au monde. Cependant, concernant les trois villes enregistrant également des baisses dans notre métrique de classement, l'accent doit être mis sur la garantie que les universités françaises continuent d'améliorer leur niveau académique, leurs possibilités de recherche et de formation de diplômés à fort potentiel d'employabilité. »

QS classe les villes avec une population d'au moins 250 000 habitants et avec au moins deux universités classées dans le classement QS des meilleures universités du monde. Le classement offre une perspective puissante sur les ressentis des étudiants potentiels et anciens, avec plus de 95 000 réponses à l'enquête contribuant aux indices de désirabilité (étudiants potentiels) et à Student Voice (anciens étudiants).

Les six groupes de métrique utilisés par QS pour compiler le classement des meilleures villes étudiantes sont :

Classements : cette ville dispose-t-elle d'un éventail d'universités bien classées ? Désirabilité : cette ville est-elle un endroit où il fait bon vivre et les futurs étudiants expriment-ils systématiquement une préférence pour étudier dans ce lieu ? Abordabilité : cette ville est-elle abordable pour les étudiants ? Ce groupe d'indicateurs représente une gamme de mesures du coût de la vie, y compris les frais de scolarité moyens, l'indice iPad et l'indice Big Mac. Activité des employeurs : les employeurs accordent-ils une grande importance aux universités de la ville et y a-t-il des opportunités économiques pour les diplômés ? Ce groupe d'indicateurs utilise plus de 75 000 réponses à l'enquête QS auprès des employeurs, tout en prenant également en compte les niveaux d'emploi des jeunes dans une ville. Brassage des étudiants : cette ville est-elle un lieu de vie diversifié et tolérant ? Sa population estudiantine est-elle importante ? Student Voice : les étudiants qui ont effectivement étudié dans cette ville la recommandent-ils à leurs pairs ? Ce groupe d'indicateurs reconnaît l'importance d'un examen indépendant par les pairs dans la formulation de recommandations de qualité supérieure. Cette édition est documentée par les opinions de 95 747 répondants à l'enquête.

D'autres informations méthodologiques sont disponibles sur https://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology.

Les classements complets seront disponibles sur www.TopUniversities.com à compter du mercredi 28juillet 11h00 (Heure d'été britannique).

