Ranking QS melhores cidades para estudantes em 2022

LONDRES, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que os estudantes em todo o mundo procuram retomar seus planos de estudos internacionais, a QS Quacquarelli Symonds, analistas globais de ensino superior, divulgaram hoje a nona edição do Ranking QS das melhores cidades para estudantes.

Os resultados, que permitem aos estudantes comparar 115 destinos educacionais de primeira linha, mostram que Londres mantém seu status de melhor cidade do mundo para estudantes pela terceira edição consecutiva. É seguido por Munique, que sobe do 4º para o 2º lugar. Seul, que saltou da 10ªpara a 3ªcolocação, divide a medalha de bronze com a anfitriã olímpica Tóquio.

A ascensão de Londres se deve a:

grande concentração de universidades de classe mundial; a cidade obtém a segunda melhor pontuação do mundo no indicador de Classificação .

. feedback altamente positivo de pessoas que já estudaram na cidade: pontuação de 98,4/100 para Visão do estudante , resultado superado apenas por Berlim.

, resultado superado apenas por Berlim. ótimas oportunidades de carreira para formandos: 4 ª colocação na categoria Atividade do empregador , com pontuação 92,9/100.

colocação na categoria , com pontuação 92,9/100. elevados padrões de receptividade para estudantes internacionais, que conferem à cidade a quinta melhor pontuação do mundo (95,9/100) para Diversidade de estudantes.

Outros destaques da edição deste ano incluem:

Boston é a única nova participante entre os dez primeiros, subindo da 13 ª para a 9 ª colocação. A cidade divide a posição com as anteriormente permanentes no topo Paris (queda de duas posições) e Montreal (queda de três posições).

é a única nova participante entre os dez primeiros, subindo da 13 para a 9 colocação. A cidade divide a posição com as anteriormente permanentes no topo (queda de duas posições) e (queda de três posições). Alemanha e Austrália são as únicas localidades a ter duas das dez melhores cidades do mundo para estudantes cada uma.

As 15 cidades classificadas dos Estados Unidos estão observando um declínio sistêmico no indicador de Capacidade de atração .

. O destino número um da América Latina para estudantes é Buenos Aires (22 º , subindo nove posições em relação ao ano anterior).

(22 , subindo nove posições em relação ao ano anterior). Lausane, na Suíça, desfruta da uma estreia notável no ranking, ocupando o 19 º lugar na classificação.

lugar na classificação. Moscou e Pequim aparecem entre os trinta primeiros, dividindo o 25 º lugar.

lugar. Devido a baixas no indicador Atividade do empregador , houve queda na classificação de cinco das sete cidades da Austrália.

, houve queda na classificação de cinco das sete cidades da Austrália. As três cidades da Espanha classificadas tiveram queda de dois dígitos na classificação.

Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "As respostas às nossas pesquisas daqueles que realmente estudaram em Londres deixam claro que a cidade ainda oferece ótimas oportunidades culturais, econômicas e educacionais. Com duas das dez melhores universidades do mundo instaladas na cidade, Londres continua sendo um centro educacional líder mundial. No entanto, os casos de COVID que crescem em ritmo exponencial e os efeitos do Brexit podem prejudicar a posição privilegiada de Londres."

Ranking QS das melhores cidades para estudantes em 2022: Dez melhores Classificação para 2022 Classificação para 2019 Cidade Localização 1 1 Londres Reino Unido 2 4 Munique Alemanha 3= 10 Seul Coreia do Sul 3= 2 Tóquio Japão 5 5 Berlim Alemanha 6 3 Melbourne Austrália 7 8 Zurique Suíça 8 9 Sidney Austrália 9= 7 Paris França 9= 6 Montreal Canadá 9= 13 Boston EUA © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/ . Todos os direitos reservados.

A QS classifica cidades com uma população de pelo menos 250 mil habitantes e que contam com a presença de pelo menos duas universidades no QS World University Rankings. A classificação oferece uma visão significativa sobre as opiniões de futuros alunos e de ex-alunos, contando com mais de 95 mil respostas à pesquisa contribuindo para os índices de Capacidade de atração (futuros alunos) e Visão do estudante (ex-alunos).

Metodologia: https://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology.

Classificação completa: www.TopUniversities.com.

