Clayton, Dubilier & Rice nomme Gilles Schnepp, ancien président et directeur général de Legrand, comme conseiller d'exploitation

M. Schnepp se concentrera sur les Transactions en services et industriels européens et la création de valeur de portefeuille

LONDRES et NEW YORK, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice ont annoncé ce jour que monsieur Gilles Schnepp, ancien président et directeur général de Legrand SA, a été recruté comme Conseiller d'exploitation pour les fonds CD&R.

Sous la direction de monsieur Schnepp, de 2006 jusqu'en 2018, les revenus de Legrand ont augmenté d'environ 3,7 milliards d'euros à 6 milliards et le bénéfice net s'est accru de 255 à 772 millions d'euros. Pendant cette période, monsieur Schnepp a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives de croissance et d'exploitation clés, notamment l'élargissement de la production de Legrand dont l'offre s'est étendue des marchés primaires européens à un vaste portefeuille mondial de solutions d'infrastructures électriques et numériques dont les deux tiers ont été classés premier et second sur leurs marchés en 2019.

M. Schnepp a conduit l'expansion de Legrand aux États-Unis ainsi que dans les marchés émergents, y compris la Chine, le Brésil et l'Inde. Il a également mis en place une stratégie d'acquisition qui a apporté un revenu d'environ 2 milliards de dollars. Sa réputation sur l'excellence d'exploitation l'a mené dans des conseils d'administration dans des entreprises industrielles européennes, notamment Saint-Gobain, Peugeot et Sanofi.

« Nous sommes heureux d'accueillir Gilles qui étendra nos activités d'investissements dans le secteur industriel et des services européens et soutiendra les initiatives d'amélioration d'exploitation et croissance de notre portefeuille d'entreprise » a affirmé Dave Novak, Co-président CD&R. « Gilles est un très grand leader qui a plus de 30 années de leadership en gestion et une expérience de création de valeur dans plusieurs entreprises qui servent une grande variété de marchés mondiaux finaux. »

« Nous pensons que le profil international, l'expérience et les relations de Gilles offrirons aux fonds CD&R un plus grand accès et un meilleur aperçu des entreprises industrielles et de services, particulièrement en France » a affirmé Christian Rochat, Partenaire CD&R. « Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec lui pour saisir les opportunités et accroître la valeur de la société de portefeuille sur l'important marché français ».

« CD&R a une excellente réputation pour ce qui est de la mise en œuvre d'entreprises solides et durables et son positionnement comme partenaire constructif pour la famille, le fondateur et les propriétaires d'entreprises » a déclaré M. Schnepp. « Je serai très heureux de travailler avec l'équipe exceptionnelle de d'experts en investissement et exploitation et d'apporter mon expérience pour leur permettre d'identifier les opportunités d'investissement et de créer de la valeur dans les entreprises dans lesquelles l'entreprise investi ses fonds. »

M. Schnepp a débuté sa carrière en finances à Merrill Lynch en 1983. Il est passé de la finance à l'industrie en 1989 en qualité de Responsable financier adjoint à Legrand et plus tard, Responsable financier. Après avoir occupé plusieurs postes de cadre supérieur en gestion, il a été nommé Directeur général en 2004 et Président, directeur général en 2006. M. Schnepp a quitté le poste de Directeur général en 2018 et a continué comme Président du Conseil d'administration jusqu'au mois de juin de cette année.

M. Schnepp est Membre du Comité exécutif de l'association patronale Medef et Président de la Commission ESG. Il est diplômé de HEC, Paris. Il a reçu l'Ordre de la Légion d'Honneur et a été décoré de l'Ordre national du Mérite en 2012.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une compagnie d'investissement privée dont la stratégie est de créer des entreprises plus solides, plus profitables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de plus de 30 milliards de dollars dans 93 entreprises représentant une vaste gamme d'industries avec une valeur de transaction globale de plus de 140 milliards de dollars. CD&R est actif en Europe depuis plus de 20 ans. Il a acquis 18 entreprises représentant plus de 6 milliards de dollars de capital investi. La Compagnie a des représentations à New York et Londres. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site www.cdr-inc.com.

SOURCE Clayton, Dubilier & Rice