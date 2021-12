Clayton, Dubilier & Rice nomme Gordon Riske, PDG de KION Group, comme conseiller d'exploitation pour les fonds CD&R

LONDRES et NEW YORK, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice a annoncé aujourd'hui que Gordon Riske sera embauché en tant que conseiller d'exploitation pour les fonds CD&R à compter du 1er janvier 2022 après sa démission du poste de président directeur général de KION GROUP AG, un fournisseur mondial d'équipements de manutention et de solutions et logiciels d'automatisation d'entrepôt. M. Riske travaillera avec l'équipe industrielle de CD&R en Europe pour trouver de nouveaux investissements et conseiller les entreprises du portefeuille des fonds.

M. Riske a rejoint KION Group en 2007 et est devenu PDG de cette entreprise un an plus tard. Sous sa direction, l'entreprise, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions et de logiciels d'automatisation d'entrepôts actifs dans plus de 100 pays, avec un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros et 40 000 employés. En 2013, il a dirigé avec succès l'introduction en bourse de KION Group à la Bourse de Francfort, où ses actions sont cotées dans l'indice MDAX. Plus récemment, M. Riske a recentré la stratégie de l'entreprise sur les secteurs de croissance que sont l'automatisation, la numérisation, les systèmes énergétiques à haute performance et la durabilité. Depuis la crise financière mondiale de 2009, le chiffre d'affaires de KION Group a plus que triplé et l'EBITDA a presque décuplé pendant son mandat.

« Gordon est un dirigeant talentueux qui a fait ses preuves en matière de stimulation de la croissance et d'excellence opérationnelle dans les entreprises industrielles », a déclaré Dave Novak, coprésident de CD&R qui dirige également les activités européennes de l'entreprise. « Nous apprécions particulièrement son repositionnement couronné de succès de KION Group vers les solutions d'automatisation et la transformation numérique, que nous considérons comme très pertinent pour la stratégie d'investissement industriel de nos fonds, au moment où nous continuons à investir dans le développement de notre expertise verticale dans le secteur industriel en Europe. »

« Le secteur industriel est un marché important pour notre cabinet, et notre objectif est d'être le partenaire privilégié des familles, des entrepreneurs et des vendeurs d'entreprises », a déclaré Björn Killmer, associé de CD&R. « Gordon renforcera les efforts des fonds visant à identifier des opportunités d'investissement intéressantes, à établir des partenariats de confiance avec les vendeurs et à travailler en étroite collaboration avec les équipes de direction pour créer de la valeur dans les entreprises de notre portefeuille. »

« CD&R est depuis longtemps reconnue pour avoir créé des entreprises solides, en croissance et durables », a déclaré M. Riske. « J'ai hâte de travailler avec la talentueuse équipe de CD&R, composée de professionnels de l'investissement et de l'exploitation, et de contribuer au succès permanent des fonds CD&R et des sociétés de leur portefeuille en Europe. »

Au cours de sa carrière, M. Riske a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises industrielles ayant leur siège en Allemagne. Il a été président du conseil d'administration de Linde Material Handling GmbH, président du conseil d'administration de Deutz AG et président du conseil d'administration de la société de robotique Kuka Roboter GmbH. Né à Détroit, aux États-Unis, il est titulaire d'un diplôme en génie électrique obtenu au Lawrence Institute of Technology de Southfield, dans le Michigan, aux États-Unis. Il est également titulaire d'une licence en administration des affaires (BBA) obtenue à l'Oekreal School of Business de Zurich, en Suisse, et a participé à un programme de MBA au GSBA de Zurich. Il est membre non exécutif du conseil d'administration d'Atlas CopCo AB, basée à Stockholm, en Suède, membre non exécutif du conseil d'administration de Weichai Power Co., Ltd, basée à Weifang, en République populaire de Chine, et membre du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif Hertie-Stiftung GmbH, basée à Francfort, en Allemagne, et vice-président exécutif de la Chambre de commerce américaine en Allemagne.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une compagnie d'investissement privée dont la stratégie est de créer des entreprises plus solides, plus profitables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement d'environ 40 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises pour une valeur totale de transaction de plus de 175 milliards de dollars. CD&R est actif en Europe depuis plus de 20 ans et a investi 10 milliards de dollars dans plus de 20 transactions. Les sociétés actuellement dans le portefeuille des fonds CD&R en Europe sont Belron Group S.A. (propriétaire de la marque Carglass), Huntsworth, Kalle, Mobilux (société mère de BUT et Conforama France), Motor Fuel Group, SIG, Socotec, Wolseley UK, Wm Morrison Supermarkets, WSH et UDG Healthcare. Le cabinet a des bureaux à New York et à Londres.

