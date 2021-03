Clé De Peau Beauté gibt „Power of Radiance"-Preisträgerin 2021 bekannt

Leider hängt der Zugang zu Chancen allzu oft vom sozioökonomischen und sozialen Hintergrund des Einzelnen ab. Eine stärkere Förderung von Mädchen und Frauen in MINT-Bereichen kann jedoch dazu beitragen, sie mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten, um sich gut bezahlte Arbeitsplätze zu sichern und damit den sozioökonomischen Fortschritt in ihren Gemeinden voranzutreiben.* Bildung ist der Schlüssel dazu, das Potenzial von Mädchen voll auszuschöpfen – sie eröffnet unendliche Möglichkeiten und kann positive Beiträge zur Weltgemeinschaft leisten. Vielen jungen Mädchen auf der ganzen Welt wird jedoch aufgrund von Barrieren wie früher Heirat, Armut, Diskriminierung und geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit die Möglichkeit vorenthalten, eine weiterführende Schule zu besuchen. Der Zugang zu MINT-Bildung kann helfen, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen und den Mädchen die Möglichkeit zu geben, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden.

„Seit März 2019 zeichnet Clé de Peau Beauté Frauen aus, die Maßnahmen ergriffen haben, um durch Bildung und Empowerment positive Veränderungen in ihren Gemeinden voranzutreiben, mit den Power of Radiance Awards. Dieses Jahr haben wir bereits zum dritten Mal die Ehre, solch außergewöhnliche Frauen zu würdigen, und ich freue mich sehr, die diesjährige Preisträgerin, Frau Alyona Tkachenko, auszuzeichnen. Ihr Engagement für die MINT-Ausbildung, die in den Lehrplan in Kasachstan aufgenommen wird, kommt über 500.000 Mädchen zugute. Ihre Leistungen stehen im Einklang mit unserer Überzeugung, dass jeder Mensch die Macht hat, nicht nur seine eigene Welt, sondern auch die der Menschen um ihn herum zu verändern", so Yukari Suzuki, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko ist die Initiatorin der „Hour of Code" in Kasachstan und hat das Programm 2014 in ihrem Land ins Leben gerufen, um Schulkinder, insbesondere junge Mädchen,zum Programmieren zu animieren. Tkachenko hat darauf gedrängt, Hour of Code Mädchen in städtischen und ländlichen Umgebungen anzubieten, indem sie mit der nationalen und regionalen Behörden zusammenarbeitet, um das Programm in Schulen in ganz Kasachstan einzuführen. Neben ihrer pädagogischen Arbeit hat Alyona ihren eigenen MINT-Hintergrund genutzt, um Nommi, ein von Kasachstan geführtes Startup für mobile Hotspots, mitzugründen. Mangelnde Konnektivität kann Bildungslücken vergrößern. Nommi wurde mit dem Ziel gegründet, dieses Problem zu lösen, indem überall Internet bereitgestellt wird, insbesondere in ländlichen Gebieten. Alyona Tkachenko ist der festen Überzeugung, dass MINT ein entscheidendes Instrument für Innovation ist und möchte andere junge Frauen dazu ermutigen, ein Studium in diesen Fachbereichen aufzunehmen.

„Meine Tätigkeit in den MINT-Feldern und das Erlernen verschiedener Bereiche der Informatik haben mir viele Türen geöffnet und mir aufregende Möglichkeiten geboten. Ich hoffe, durch meine Arbeit und mein Engagement jungen Menschen ein klareres Verständnis für die Möglichkeiten zu vermitteln, die die MINT-Ausbildung ihnen bieten kann. Mein Traum ist es, jungen Mädchen dabei zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und die ihnen auferlegten Grenzen, unabhängig von ihrem Hintergrund, nicht hinzunehmen. Die Auszeichnung mit dem Power of Radiance Award wird mir dabei helfen, das Programm „Hour of Code Kasachstan" weiterzuentwickeln und letztendlich eine gleichberechtigte Vertretung von Mädchen in den MINT-Fachbereichen sicherzustellen", so Tkachenko.

Als Preisträgerin des „Power of Radiance Award" erhält Alyona 2021 ein Stipendium, das einer von ihr ausgewählten Stiftung zur Förderung ihrer Arbeit im MINT-Bereich gespendet werden kann. Die „Power of Radiance Awards" werden durch einen Teil des weltweiten Umsatzes des Clé de Peau Beauté-Produkts „The Serum" finanziert. „The Serum" zielt darauf ab, die Intelligenz der Haut zu wecken, d. h. die Fähigkeit der Haut, zwischen guten und schlechten Reizen zu unterscheiden. Damit trägt es zu mehr Vitalität und Ausstrahlung bei. Am Beginn des Engagements von Clé de Peau Beauté als Verfechter der Bildung steht der Traum von einer besseren Welt. Aus diesem Grund wählte das Unternehmen eines seiner bekanntesten Produkte, The Serum, und versprach, diesem Vorhaben einen Teil des Umsatzes zukommen zu lassen.

Die Macht, der Welt einen Hoffnungsschimmer zu geben, liegt in jedem Einzelnen, und durch die „Power of Radiance Awards" steht Clé de Peau Beauté an der Seite von Mädchen und Frauen weltweit und hilft ihnen dabei, die Welt für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften zu verändern.

Informationen zu Alyona Tkachenko

Alyona Tkachenko interessierte sich aufgrund ihres Physik- und Mathematikstudiums für die MINT-Fächer arbeitete gleich zu Beginn ihrer Karriere mit Technologieunternehmen zusammen. Sie wollte Bewusstsein schaffen und den Zugang zur Ausbildung in den MINT-Fachbereichen in ihrem Heimatland verbessern, und war Mitbegründerin von „Love to Code", einem Programmiertrainingszentrum für Kinder. Tkachenko setzte sich für die Mission von „Love to Code" ein, jedem Kind in Almaty und schließlich in ganz Kasachstan die Möglichkeit zu geben, Programmieren zu lernen, und rief eine soziale Initiative namens „Kazakhstan's Hour of Code" ins Leben, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Programmieren und Informatik zu lenken. Seit seiner Einführung wuchs das kasachische „Hour of Code"-Programm bis 2019 von 60.000 auf 350.000 Teilnehmende. Das Hour of Code-Programm hat sich schnell zur größten MINT-Initiative in Kasachstan entwickelt. Es bietet über 500.000 kasachischen Mädchen eine Einführung in die MINT-Fachbereiche und bildet mehr als 200 Lehrerinnen im MINT-Lehrplan aus. Alyona Tkachenko ist außerdem die Mitbegründerin von Nommi, einem in Kasachstan ansässigen Startup für sichere Konnektivität, das Mitarbeitern auf der ganzen Welt, die im Homeoffice arbeiten, schnelle LTE-Daten zur Verfügung stellt. Nommi hat Unternehmensvereinbarungen mit mehreren Fortune 500-Unternehmen erweitert und unterzeichnet. Sie ist die erste Tech-Gründerin aus Zentralasien, die des auf die „Forbes 30 Under 30 Asia"-Liste (2019) geschafft hat.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zu schöner Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Die Produkte sind in 20 Ländern und Regionen weltweit verfügbar.

