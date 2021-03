Clé De Peau Beauté oznamuje udelenie ocenenia „Power of Radiance" za rok 2021

"Od marca 2019 spoločnosť Clé de Peau Beauté oslavuje ženy, ktoré podnikli kroky na podporu pozitívnych zmien v ich komunitách prostredníctvom vzdelávania a posilnenia postavenia pričom im udeľuje ocenenie Power of Radiance Awards. Je to už tretí rok, čo máme tú česť oceniť takéto výnimočné ženy, a je mi cťou osláviť tohtoročnú ocenenú pani Alyonu Tkachenko. Jej obhajoba výučby STEM, ktorá má byť začlenená do učebných osnov v Kazachstane, sa dotkla viac ako 500 000 dievčat. Jej úspechy svedčia o našej viere, že každý človek má moc transformovať svet nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie," uviedla pani Yukari Suzuki, vedúca oddelenia značky Clé de Peau Beauté.

Pani Alyona Tkachenko je iniciátorkou Hodiny programovania v Kazachstane. Program priniesla do svojej krajiny v roku 2014, aby inšpirovala študentov učiť sa programovanie, a to najmä mladé dievčatá. Alyona sa usilovala o sprístupnenie Hodiny programovania pre dievčatá v mestskom aj vidieckom prostredí spoluprácou s národnou a regionálnou vládou pri zavedení programu na školách v Kazachstane. Okrem svojej pedagogickej práce Alyona siahla do vlastného prostredia STEM a je spoluzakladateľkou spoločnosti Nommi, ktorá prevádzkuje kazašský mobilný hotspot. Nedostatok pripojenia môže zhoršiť rozdiely vo vzdelaní. Spoločnosť Nommi bola založená s cieľom vyriešiť tento problém poskytovaním internetu všade, najmä vo vidieckych oblastiach. Alyona pevne verí, že STEM je rozhodujúcim nástrojom pre inovácie a chce povzbudiť ďalšie mladé ženy, aby sa im venovali v študijnom odbore.

„Angažovanie sa v odbore STEM a učenie sa o rôznych stránkach počítačovej vedy mi otvorilo mnoho dverí a umožnilo mi pochopiť vzrušujúce príležitosti, ktoré mi prišli do cesty. Dúfam, že svojou prácou a obhajobou poskytnem mladým ľuďom jasnejšie pochopenie možností, ktoré ponúka vzdelávanie v odbore STEM. Mojím snom je pomôcť poskytnúť mladým dievčatám nástroje, aby mohli čo najlepšie využiť svoj potenciál a neakceptovať limity, ktoré sú na ne kladené, bez ohľadu na ich pôvod. Získanie ceny Power of Radiance mi pomôže transformovať Hodinu programovania v Kazachstane a v konečnom dôsledku zabezpečiť rovnomernejšie zastúpenie dievčat v STEM," uviedla pani Tkachenko.

Ako držiteľka ceny „Power of Radiance Award" za rok 2021 získa Alyona grant, ktorý môže byť venovaný veciam, ktoré si zvolila pri ďalšom pôsobení v oblasti STEM. Ceny „Power of Radiance Awards" sú financované percentom z globálneho predaja séra Clé de Peau Beauté. Sérum určené na prebudenie inteligencie pokožky - schopnosti pokožky rozlišovať medzi dobrými a zlými stimulmi, tiež aktivuje zdroj vitality a žiarivosti. Cesta spoločnosti Clé de Peau Beauté ako obhajcu vzdelávania sa začala snom o lepšom svete. Preto si vybrali jeden zo svojich najikonickejších produktov, sérum, a prisľúbili podiel na jeho predaji tejto misio.

Sila rozsvietiť svet je v každom jednotlivcovi a prostredníctvom ceny „Power of Radiance Awards" stojí Clé de Peau Beauté za dievčatami a ženami na celom svete, keď transformujú svet pre seba, svoje rodiny a svoje komunity.

*Zdroj informácie: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

O Alyone Tkachenko

Pani Tkachenko sa začala zaujímať o STEM počas štúdia fyziky a matematiky, ako aj spoluprácou s technologickými spoločnosťami na začiatku svojej kariéry. Chcela rozšíriť povedomie a rozšíriť prístup k výučbe STEM vo svojej domovskej krajine, a tak spoluzaložila program Love to Code, programovacie školiace stredisko pre deti. Alyona sa zasadzovala za misiu Love to Code, ktorej cieľom je dať každému dieťaťu v Almate a nakoniec v celom Kazachstane príležitosť naučiť sa programovať. Alyona preto začala sociálnu iniciatívu nazvanú Kazašská hodina programovania, ktorá mala venovať viac pozornosti téme programovania a informatiky. Od svojho prvého spustenia do roku 2019 sa počet študentov v kazašskom programe Hodina programovania zvýšil zo 60 000 študentov na 350 000. Program Hodina programovania sa rýchlo stal najväčšou iniciatívou STEM v Kazachstane - priviedol viac ako 500 000 kazašských dievčat k STEM a vyškolil viac ako 200 učiteliek v učebných osnovách STEM. Alyona tiež spolu založila spoločnosť Nommi, zaoberúcu sa bezpečným pripojením v Kazachstane, ktoré poskytuje rýchle dáta LTE pre pracovníkov po celom svete. Spoločnosť Nommi rozšírila a podpísala podnikové dohody s niektorými spoločnosťami z rebríčka Fortune 500. Je prvou ženskou technologickou zakladateľkou zo strednej Ázie, ktorá sa dostala na zoznam Forbes 30 Under 30 Asia (2019).

O spoločnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka od Shiseido Cosmetics, bola založená v roku 1982 ako vrcholný prejav elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pokožky. Filozofiou značky je uvoľniť silu ženského vyžarovania využitím technológií líčenia a pokrokovej starostlivosti o pleť z celého sveta. Clé de Peau Beauté, vždy riadená vynikajúcou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vštepila svojim produktom modernosť, očarenie a dynamiku, aby sa stali lídrom v odbore poskytovania pozoruhodného vyžarovania zvnútra. K dispozícii v 20 krajinách a regiónoch po celom svete.

