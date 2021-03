Clé De Peau Beauté объявляет лауреата премии «Сила сияния» 2021 года

«Начиная с марта 2019 года Clé de Peau Beauté проводит конкурс «Сила сияния» (Power of Radiance Awards), воздавая должное женщинам, осуществляющим активную деятельность по стимулированию позитивных изменений в своих сообществах посредством образования и расширения прав и возможностей женщин. Уже третий год подряд мы пользуемся этой возможностью выражать свое признание таким уникальным женщинам, и я имею честь поздравить лауреата премии этого года, госпожу Алёну Ткаченко. Ее активная деятельность, направленная на включение точных наук в образовательные программы в Казахстане, затронула более 500 тысяч девочек. Ее достижения подтверждают нашу убежденность в том, что каждый человек способен преобразить мир не только для себя, но и для окружающих», — заявила директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté Юкари Судзуки (Yukari Suzuki).

Г-жа Алёна Ткаченко является инициатором движения «Час Кода» в Казахстане, начав в 2014 году реализацию программы, призванной вдохновлять учащихся, в особенности молодых девушек, на обучение программированию. Алёна приложила большие усилия для обеспечения возможности участия в «Часе Кода» для девочек, проживающих как в городской, так и сельской среде, сотрудничая с национальным и региональными правительствами с целью развертывания этой программы в школах по всей территории Казахстана. Помимо своей образовательной деятельности Алёна максимально использовала собственную квалификацию в области точных наук, став сооснователем казахстанского проекта Nommi по производству мобильных хот-спотов. Проект Nommi был основан для решения проблемы с сетевым подключением и взаимодействием, которая может усиливать пробелы в образовании, путем обеспечения повсеместной доступности Интернета, особенно в сельских районах. Алёна твердо убеждена в том, что образование в области точных наук является важнейшим инструментом технического прогресса, и желает пробудить у других молодых женщин интерес к этому направлению учебы.

«Причастность к STEM и изучение различных аспектов информатики открыло передо мной многие двери и позволило воспользоваться интересными возможностями, которые мне выпадали. Я надеюсь, что моя работа и общественная деятельность позволят мне дать молодым людям более четкое представление о возможностях, которые может обеспечивать образование в области точных наук. Моя мечта — помочь молодым девушкам максимально использовать свой потенциал и не соглашаться с налагаемыми на них ограничениями независимо от их происхождения. Получение премии «Сила сияния» поможет мне преобразить «Час кода Казахстан» и в конечном счете обеспечить более равное представительство девушек в научно-технической сфере», — заявила г-жа Ткаченко.

Как лауреат премии «Сила сияния» 2021 года Алёна получит грант, который может быть передан на благотворительные цели по ее усмотрению для продолжения ее эффективной деятельности в научно-технической сфере. Конкурс «Сила сияния» финансируется за счет процента от общемирового объема продаж сыворотки The Serum производства Clé de Peau Beauté. Сыворотка The Serum, предназначенная для пробуждения «кожного интеллекта» (Skin Intelligence) — способности кожи различать благоприятные и неблагоприятные воздействия, также активирует источник жизненной энергии и сияния. Деятельность Clé de Peau Beauté в поддержку образования началась с мечты о лучшем мире. Именно поэтому производитель выбрал один из своих наиболее знаменитых продуктов первой ступени — The Serum, взяв на себя обязательство направлять часть выручки от его продаж на реализацию этой миссии.

Способность озарять мир заложена в каждом человеке, и, проводя конкурс «Сила сияния», Clé de Peau Beauté проявляет свою солидарность с девочками и женщинами по всей планете, преобразующими мир для себя, своих семей и своих сообществ.

*Источник информации: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

Информация об Алёне Ткаченко

Г-жа Ткаченко заинтересовалась точными науками, изучая физику и математику, а также работая в технологических компаниях в начале своей карьеры. Желая повысить осведомленность об образовании в области точных наук и расширить доступ к нему в своей родной стране, она стала соосновательницей детского центра обучения программированию "Love to Code". Одновременно со своей деятельностью в поддержку миссии Love to Code, заключающейся в том, чтобы дать каждому ребенку в Алматы, а в перспективе и во всем Казахстане возможность изучать кодирование, Алёна организовала акцию под названием «Час кода Казахстан» с целью привлечь большее внимание к теме кодирования и информатики. С момента запуска программы «Час кода Казахстан» число ее участников выросло с 60 000 до 350 000 учащихся в 2019 году. Программа «Час Кода» быстро переросла в крупнейший STEM-проект в Казахстане, познакомив с точными науками более 500 тысяч казахстанских девушек и подготовив более 200 преподавательниц соответствующих предметов учебной программы. Кроме того, Алёна является одной из основательниц казахстанского проекта обеспечения сетевого взаимодействия Nommi, который предоставляет удаленным сотрудникам по всему миру возможность высокоскоростного обмена данными в сетях LTE. Значительно расширив географию своей деятельности, компания Nommi подписала корпоративные договора с некоторыми компаниями из списка Fortune 500. Она является первой женщиной-основательницей технологической компании из Центральной Азии, вошедшей в азиатский список Forbes «30 до 30» (в 2019 году).

И нформация о Clé de Peau Beauté

Всемирный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté, принадлежащий компании Shiseido Cosmetics, был основан в 1982 году как квинтэссенция изящества и науки. Clé de Peau Beauté в переводе означает «ключ к красоте кожи». Философия этого бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых методов ухода за кожей со всего мира. Неизменно руководствуясь своим изысканным эстетическим чувством и глубокими знаниями, Clé de Peau Beauté придает своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм с целью выйти в лидеры отрасли за счет косметических средств, обеспечивающих невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Реализуется в 20 странах и регионах мира.

