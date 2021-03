Clé De Peau Beauté oznamuje výherkyni ceny „Power of Radiance Awards 2021"

Získání příležitostí bohužel často závisí na socio-ekonomickém a komunitním prostředí jednotlivce. Zpřístupňování STEM vzdělávání ženám a dívkám však může pomoci vybavit je potřebnou sadou dovedností pro zajištění budoucích pracovních míst s vyššími výdělky a zároveň podnítit soci-ekonomický rozvoj jejich komunit*. Vzdělání je klíčem k uvolnění potenciálu dívek – zpřístupňuje nekonečné možnosti a může inspirovat k pozitivním příspěvkům do globální komunity. Mnoho mladých dívek po celém světě nemá možnost postoupit na střední školu kvůli překážkám, jakými je například brzký vstup do manželství, chudoba, diskriminace a genderová předpojatost. Přístup ke vzdělávání ve STEM oborech může pomoci bojovat s těmito překážkami a umožnit dívkám zajistit si budoucnost, kterou si samy zvolí.

„Od března 2019 oslavuje Clé de Peau Beauté ženy, které se zasloužily o prosazení pozitivních změn ve svých komunitách v oblasti vzdělávání a posilování postavení žen, cenami „Power of Radiance". Letošek je již třetím rokem, ve kterém máme tu čest vzdát hold takovým výjimečným ženám a je mi ctí oslavovat laureátku letošní ceny, Alyonu Tkachenko. Její úsilí o začlenění STEM výuky do školních osnov v Kazachstánu, se dotklo více než 500 000 dívek. Alyoniny úspěchy svědčí o naší víře v to, že každý člověk má moc změnit svět nejenom pro sebe, ale i pro své okolí," uvedla Yukari Suzuki, ředitelka značky Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko je iniciátorkou Kazachstánské hodiny kódu (Hour of Code in Kazakhstan) – v roce 2014 přinesla tento program do své domovské země, aby motivovala studenty, zejména mladé dívky, k osvojení programovacích dovedností. Tkachenko se snažila zpřístupnit program dívkám v městském i venkovském prostředí tím, že spolupracovala s národní i regionální vládou na jeho zavedení ve školách po celém Kazachstánu. Kromě pedagogické práce využila své vzdělání ve STEM oborech také ke spoluzaložení startupu – kazachstánského mobilního hotspotu Nommi. Nedostatečné pokrytí internetového připojení může rozšířit mezery ve vzdělání. Nommi reaguje na tento problém a poskytuje internet vždy a všude, zejména ve venkovských oblastech. Alyona pevně věří, že STEM obory jsou klíčovým prostředkem pro inovace a chce inspirovat další mladé ženy k tomu, aby následovaly tuto studijní dráhu.

„Vzdělání ve STEM oborech a učení se různým stránkám počítačové vědy mi otevřelo mnoho dveří a umožnilo mi uchopit zajímavé příležitosti, se kterými jsem se setkala. Doufám, že má práce a obhajoba poskytne mladým lidem jasnější pochopení možností, které STEM vzdělávání může přinést. Mým snem je pomoci zajistit mladým dívkám nástroje, díky kterým maximálně využijí svůj potenciál a nepřijmou limitace zvnějšku, bez ohledu na jejich původ. Získání ceny „Power of Radiance" mi pomůže transformovat program Hodiny kódování v Kazachstánu a v konečném důsledku zajistit rovnoměrnější zastoupení dívek ve STEM oborech," uvedla Tkachenko.

Jakožto držitelka ceny „Power of Radiance 2021" bude Alyona oceněna grantem, který může být věnován věci podle jejího vlastního výběru, která bude prohlubovat její působivou práci na poli STEM. Ceny „Power of Radiance Awards" jsou financovány procentem z globálního prodeje produktu značky Clé de Peau Beauté s názvem The Serum („Sérum"). The Serum je navrženo k probuzení inteligence pokožky – její schopnosti pleti rozlišovat mezi dobrými a špatnými podněty – a také aktivuje zdroj vitality a záře. Cesta Clé de Peau Beauté jako obhájců vzdělávání začala snem o lepším světě. Z tohoto důvodu si vybrali jeden ze svých nejznámějších produktů, The Serum, a přislíbili darování podílu z jeho prodejů na podporu této mise.

Síla rozzářit svět je v každém jednotlivci a prostřednictvím ceny „Power of Radiance Awards" stojí Clé de Peau Beauté po boku dívek a žen z celého světa, zatímco mění mění svět pro sebe, své rodiny a komunity.

*Zdroj: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

O Alyoně Tkachenko

Paní Tkachenko se ke STEM oborům dostala skrze studium fyziky a matematiky a práci s technologickými společnostmi na počátku své kariéry. Jejím cílem bylo šířit povědomí o STEM vzdělání a jeho zpřístupnění ve své domovské zemi. Založila tedy Lásku ke kódu („Love to Code"), vzdělávací programátorské středisko pro děti. Zatímco se zasazovala o poslání Lásky ke kódu poskytnout každému dítěti v Almaty (a posléze v celém Kazachstánu) příležitost naučit se kódování, zahájila navíc sociální iniciativu s názvem Kazachstánská hodina kódu, která se zaměřuje ještě důkladněji na kódování a informatiku. Od svého prvního spuštění došlo k nárůstu zúčastněných studentů z původních 60 000 na 350 000 v roce 2019. Hodina kódu se tak velmi rychle stala největší STEM iniciativou v Kazachstánu a představila tak více než 500 000 dívek STEM obory a proškolila více než 200 učitelek ve STEM osnovách. Alyona Tkachenko je také spoluzakladatelkou Nommi, kazachstánského startupu, který zprostředkovává zabezpečené a rychlé LTE internetové připojení vzdáleně pracujícím zaměstnancům po celém světě. Společnost Nommi expandovala a v současnosti již podepsala podnikové dohody s některými společnostmi z žebříčku Fortune 500. Tkachenko je rovněž první zakladatelkou technologické společnosti ze střední Asie, která se dostala na asijský žebříček Forbes 30 slavných pod 30 (2019).

O společnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté byla založena roku 1982 jako světová luxusní značka spadající pod Shiseido Cosmetics a snoubí v sobě eleganci s vědou. „Clé de Peau Beauté" znamená „klíč ke kráse kůže". Filozofií značky je umožnit ženám zazářit spojením technologií make-upu a pokročilých přípravků pro dermatologickou péči z celého světa. Clé de Peau Beauté, značka, která vždy následovala estetický cit a inteligenci, vytvořila moderní okouzlující a dynamické produkty, díky kterým se stala zářící hvězdou v oboru. K dispozici ve 20 zemích a regionech po celém světě.

