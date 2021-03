Clé De Peau Beauté annonce la lauréate 2021 des prix Power of Radiance

Malheureusement, la capacité d'une personne à tirer parti des occasions dépend souvent du milieu socioéconomique et du contexte social et communautaire dont elle est issue. Toutefois, en favorisant l'avancement des filles et des femmes dans les disciplines STIM, nous pouvons leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir des emplois d'avenir mieux rémunérés et aider, à leur tour, les collectivités à avancer sur le plan socioéconomique*. L'éducation est la clé pour libérer le potentiel des filles, car elle ouvre la voie à un océan de possibilités et peut inspirer des contributions positives à la communauté mondiale. Cependant, un grand nombre de jeunes filles dans le monde voient leur accès à l'enseignement secondaire barré par des obstacles comme le mariage précoce, la pauvreté, la discrimination et les préjugés sexistes. L'accès à l'éducation dans le domaine des STIM peut aider les filles à surmonter ces obstacles et prendre leur avenir en main.

« Depuis mars 2019, Clé de Peau Beauté rend hommage aux femmes qui ont agi pour provoquer des changements positifs dans leur collectivité grâce à l'éducation et aux avantages que confère les prix Power of Radiance. Pour la troisième année, nous avons le privilège de récompenser des femmes vraiment exceptionnelles, et je suis honorée de rendre hommage à la lauréate de cette année, Mme Alyona Tkachenko. Les efforts qu'elle a déployés pour encourager l'intégration de l'enseignement des STIM dans les programmes d'études au Kazakhstan ont bénéficié à plus de 500 000 filles. Ses réalisations confirment notre conviction que chacun de nous a le pouvoir de transformer sa situation personnelle, ainsi que celle de son entourage », a déclaré Mme Yukari Suzuki, responsable de gestion de la marque pour Clé de Peau Beauté.

Mme Alyona Tkachenko a lancé le programme Hour of Code au Kazakhstan en 2014, afin d'encourager les élèves, en particulier les jeunes filles, à apprendre la programmation. Elle a également fait pression pour rendre Hour of Code accessible aux filles dans les zones urbaines comme rurales, travaillant avec le gouvernement national et régional afin de déployer le programme dans les écoles du Kazakhstan. En dehors de ses efforts éducatifs, elle a tiré parti de ses études dans la filière STIM pour cofonder Nommi, une start-up kazakhe spécialisée en points d'accès mobiles. Le manque de connectivité peut creuser les écarts en matière d'éducation ; Nommi a été fondée pour résoudre ce problème en rendant Internet accessible partout, en particulier dans les zones rurales. Mme Tkachenko croit fermement que les STIM sont un outil essentiel à l'innovation et veut encourager les autres jeunes femmes à centrer leurs études sur ces disciplines.

« Mon expérience dans le domaine des STIM et le fait d'avoir étudié différents aspects de l'informatique m'ont ouvert de nombreuses portes et m'ont permis de saisir les occasions excitantes qui se sont présentées à moi. J'espère que mon travail et mes efforts de promotion des STIM sensibiliseront les jeunes quant aux possibilités que peut offrir l'apprentissage de ces disciplines. Mon rêve est de fournir aux jeunes filles les outils qui leur permettront de tirer le meilleur parti de leur potentiel et de dépasser les limites qui leur sont imposées, peu importe le milieu dont elles sont issues. Le prix Power of Radiance m'aidera à transformer Hour of Code Kazakhstan et à assurer une représentation plus égale des filles dans le domaine des STIM », a affirmé Mme Tkachenko.

En tant que lauréate du prix Power of Radiance 2021, Mme Tkachenko recevra une subvention qu'elle pourra verser à une cause de son choix afin de faire avancer son travail important dans le domaine des STIM. Les prix Power of Radiance sont financés par un pourcentage des ventes mondiales de The Serum, de Clé de Peau Beauté. Conçu pour éveiller l'intelligence de la peau, c'est-à-dire sa capacité à distinguer les bons et les mauvais stimuli, The Serum active également sa source de vitalité et d'éclat. Clé de Peau Beauté est devenu un champion de l'éducation pour concrétiser son rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi la société a choisi d'utiliser une partie des recettes générées par les ventes de The Serum, l'un de ses produits de base les plus emblématiques, pour appuyer cette mission.

Le pouvoir d'éclairer le monde est en chacun de nous et grâce aux prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté soutient les jeunes filles et les femmes du monde entier, dans la mesure où elles changent le monde pour elles-mêmes, leur famille et leur collectivité.

*Source d'information : Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure ( http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf )

À propos d'Alyona Tkachenko

Mme Tkachenko a commencé à s'intéresser aux STIM lors de ses études dans les domaines de la physique et des mathématiques et lors de ses débuts professionnels dans des entreprises de technologie. Poussée par sa volonté de sensibiliser la population au sujet des disciplines STIM et de rendre leur apprentissage plus accessible dans son pays d'origine lui a conduit, elle a cofondé Love to Code, un centre de formation en programmation destiné aux enfants. Tout en soutenant la mission de Love to Code, qui est de donner à tous les enfants d'Almaty et, éventuellement, du Kazakhstan, l'occasion d'apprendre le codage, Mme Tkachenko a lancé une initiative sociale appelée « Kazakhstan's Hour of Code » visant à attirer une plus grande attention sur le codage et l'informatique. Depuis le lancement de Kazakhstan's Hour of Code, le nombre de participants au programme est passé de 60 000 à 350 000 élèves en 2019. Hour of Code est rapidement devenu la plus importante initiative du Kazakhstan en matière de STIM : le programme a initié plus de 500 000 filles kazakhes aux STIM et formé plus de 200 enseignantes à l'enseignement de ces disciplines. En outre, Mme Tkachenko a cofondé Nommi, une start-up kazakhe spécialisée en connectivité sécurisée, qui fournit des connexions de données LTE rapides aux télétravailleurs du monde entier. Nommi a depuis pris de l'envergure et signé des accords interentreprises avec des sociétés du Fortune 500. Mme Tkachenko est la première femme fondatrice d'une entreprise technologique originaire d'Asie centrale à figurer sur la liste Forbes 30 Under 30 Asia (2019).

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque de luxe mondiale de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 comme l'expression par excellence de l'élégance et de la science. Comme son nom l'indique, Clé de Peau Beauté est la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat féminin en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau les plus novateurs du monde entier. Guidé sans cesse par une intelligence et une sensibilité esthétique remarquable, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits une modernité, un enchantement et un dynamisme qui fait d'elle un leader du secteur. Son rayonnement est si remarquable qu'il émane de l'intérieur. La marque est disponible dans 20 pays et régions.

