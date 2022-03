CLÉ DE PEAU BEAUTÉ VYHLAŠUJE VÝHERKYNI CENY „POWER OF RADIANCE 2022"

Podle organizace UNICEF pandemie v Indonésii ještě zhoršila již tak závažnou krizi ve vzdělávání. Míra nezaměstnanosti mladých žen v Indonésii tvoří přibližně 15,62 %. (2) Jako generální ředitelka a spoluzakladatelka organizace Markoding vyškolila Simandjuntaková v oblasti inovací a technologií - například v kódování, designu UI/UX (uživatelského rozhraní a zkušenosti) a vývoji produktů - přes 10.000 dívek a žen a za pouhý rok zvýšila podíl dívek na digitálním vzdělávání na 55 %. Aby ke kariéře ve STEM inspirovala více dívek, spustila stipendijní program „Girls Can Code Scholarship Program" a sérii webinářů „Girls Can Code Webinar Series". „Při příležitosti čtvrtého ročníku soutěže Power of Radiance Awards jsme ve společnosti Clé de Peau Beauté velmi poctěni, že můžeme dále přispívat k pozitivním změnám prostřednictvím vzdělávání a posilování postavení dívek podporou paní Simandjuntakové, jejíž práce je pro nás všechny inspirací. Její energie a úspěchy dokonale vystihují ideu našeho úsilí o přetváření světa prostřednictvím pozitivních a proaktivních opatření," uvedla Mizuki Hashimotová, ředitelka značky Clé de Peau Beauté.

Společnost Markoding spolupracuje od listopadu 2019 s indonéskou větví organizace UNICEF na realizaci projektu „Digital Innovation Challenge", jehož cílem je pomoci dospívajícím dívkám rozvíjet digitální dovednosti a podnikatelské schopnosti pro 21. století. V rámci této iniciativy již bylo proškoleno 5256 dospívajících ze 126 škol.

„Mým posláním je posílit postavení marginalizovaných dívek a žen v Indonésii, aby se dokázaly zapojit do řešení problémů prostřednictvím inovací a technologií. Tím, že je vybavíme dovednostmi jednadvacátého století, jako je kritické myšlení, kreativita, schopnost komunikace, spolupráce a empatie, jim poskytneme dokonalou příležitost rozvinout svůj potenciál a zapojit se do úsilí změnit svět v lepší, spravedlivější a bezpečnější místo," uvedla Simandjuntaková.

Jako držitelka ocenění „Power of Radiance Award" v roce 2022 získá paní Simandjuntaková grant, který bude věnován na podporu vzdělávaní dívek v oborech STEM a poskytování pracovních příležitostí v rámci „Digital Innovation Challenge". Cesta značky Clé de Peau Beauté jako zastánců vzdělávání začala snem o lepším světě. Síla uvolnit vnitřní záři, která přinese skutečné a pozitivní změny, se skrývá v každém jednotlivci. Prostřednictvím ocenění „Power of Radiance Awards" se staví značka Clé de Peau Beauté za dívky a ženy z celého světa, které mění svět pro sebe, své rodiny a komunity.

O Amandě Simandjuntakové

Amanda je generální ředitelkou a spoluzakladatelkou neziskové organizace Markoding, jejímž posláním je posílit postavení znevýhodněné mládeže v Indonésii prostřednictvím inovací a technologií. Organizace byla vybrána jako finalista soutěže MIT Solve Challenge: Youth, Skills and the Workforce of the Future a reprezentovala Indonésii na konferenci ASEAN-UNICEF Conference on 21st Century Skills and Young People's Participation (Dovednosti pro 21. století a zapojení mládeže) v Singapuru. Amanda byla také vybrána jako jeden z mladých lídrů společnosti na Singapurském summitu 2019. Organizace Markoding je od roku 2019 implementačním partnerem UNICEF v Indonésii a v rámci této spolupráce zahájila program „Digital Innovation Challenge (Výzva k digitálním inovacím)", jejímž cílem je pomoci dospívajícím dívkám a chlapcům rozvíjet dovednosti digitální dovednosti a podnikatelské schopnosti pro 21. století, aby tak dokázali přispět k řešení problémů, které se jich dotýkají. V první fázi programu pomohla organizace Markoding 482 znevýhodněným dospívajícím z 21 škol a komunitních vzdělávacích center v Jakartě. Později se program rozšířil i mimo Jakartu do Semarangu a oslovil 5256 dospívajících (z toho 55 % dívek) ze 126 indonéských škol.

