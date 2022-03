CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA GANHADORA DO "POWER OF RADIANCE" DE 2022

À medida que o mundo continua a responder a crises, tais como definir um mundo pós-pandemia e as mudanças climáticas por meio de soluções científicas e tecnológicas, o potencial ilimitado da metade da população que inclui meninas e mulheres não pode ser negligenciado. As meninas, principalmente de áreas carentes, são ainda mais privadas de educação em STEM. À medida que as habilidades em TIC (tecnologia da informação e comunicação), que incluem a compreensão e aplicação de programas de computador e software, se tornam mais requisitadas, as lacunas de gênero têm aumentado ainda mais devido à participação limitada das mulheres nesses setores. Na Indonésia, casamento precoce, gravidez e pressões familiares frequentemente impedem que as meninas continuem a estudar; e as meninas que são isoladas academicamente tendem a ser impedidas de entrar no mercado de trabalho. Simandjuntak está determinada a mudar isso, oferecendo educação em STEM a meninas e mulheres marginalizadas na Indonésia, para que elas também tenham a oportunidade de participar e contribuir para essas áreas fundamentais.

De acordo com a UNICEF, a pandemia exacerbou a já terrível crise do ensino na Indonésia. A taxa de desemprego entre mulheres jovens na Indonésia é de aproximadamente 15,62%.2 Como CEO e cofundadora da MARKODING, Simandjuntak treinou mais de 10 mil meninas e mulheres em inovação e tecnologia, como codificação, projetos de interface/experiência do usuário e desenvolvimento de produtos, aumentando para 55% a taxa de meninas em treinamento digital, em apenas um ano. Ela lançou o "Programa de Bolsas de Estudos 'Girls Can Code' (meninas podem codificar)" e a "Série de Webinários Girls Can Code" para inspirar mais meninas a buscarem carreiras em STEM. "À medida que entramos no quarto ano do Power of Radiance Awards, nós, da Clé de Peau Beauté, nos sentimos muito privilegiados por termos a capacidade de continuar promovendo mudanças positivas por meio da educação e da capacitação, apoiando Amanda Simandjuntak, cujo trabalho é uma inspiração para todos nós. Sua energia e suas conquistas traduzem perfeitamente o espírito de nossas aspirações de transformar o mundo por meio de ações positivas e proativas", disse Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer da Clé de Peau Beauté.

Desde novembro de 2019, a MARKDOING é parceira da UNICEF Indonésia para implementar o "Desafio de inovação digital" para ajudar meninas adolescentes a desenvolverem habilidades do século XXI, habilidades digitais e de empreendedorismo. O programa da iniciativa treinou 5.256 adolescentes de 126 escolas.

"Minha missão é capacitar meninas e mulheres marginalizadas na Indonésia a se tornarem solucionadoras de problemas por meio da inovação e da tecnologia. Ao equipá-las com habilidades do século XXI, como pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração e empatia, oferecemos a elas superpoderes para revelarem seu potencial e unirem-se ao esforço para tornar o mundo um lugar melhor, mais justo e mais seguro", disse Simandjuntak.

Como vencedora do "Power of Radiance Award", Amanda Simandjuntak receberá um subsídio, que será doado para o "Desafio de Inovação Digital" para apoiar meninas em sua educação em STEM e oferecer a elas oportunidades de emprego. A jornada da Clé de Peau Beauté como defensora da educação começou com um sonho por um mundo melhor. O poder de liberar um brilho interior que pode realizar mudanças reais e positivas está dentro de cada indivíduo e, por meio do "Power of Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté apoia meninas e mulheres em todo o mundo à medida que transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e suas comunidades.

1 A UNICEF não endossa nenhuma empresa, marca, produto ou serviço.

2 Fonte de informação: Study on skills for the future in Indonesia (Estudo sobre habilidades para o futuro na Indonésia)

Sobre Amanda Simandjuntak

Amanda é a CEO e cofundadora da MARKODING, uma organização sem fins lucrativos com a missão de capacitar jovens carentes na Indonésia por meio da inovação e da tecnologia. A organização foi selecionada como finalista do MIT Solve Challenge: Youth, Skills and the Workforce of the Future, e representou a Indonésia na ASEAN-UNICEF Conference on 21st Century Skills and Young People's Participation, em Singapura. Amanda também foi selecionada como uma das Jovens Líderes da Sociedade na Cúpula de Singapura de 2019. Desde 2019, a MARKODING é uma parceira implementadora da UNICEF Indonésia e lançou o "Desafio de Inovação Digital" para ajudar meninas e meninos adolescentes a desenvolverem habilidades do século XXI, habilidades digitais e de empreendedorismo, para que possam encontrar soluções para os problemas que os afetam. Na primeira fase do programa, a MARKODING capacitou 482 adolescentes desfavorecidos de 21 escolas e centros de ensino comunitários em Jacarta. Este programa, desde então, expandiu-se além de Jacarta para Semarang e alcançou 5.256 adolescentes (55% meninas) de 126 escolas na Indonésia.

Sobre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, a marca global de luxo da Shiseido Co Ltd, foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e da ciência. Clé de Peau Beauté significa o segredo para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do resplendor de uma mulher, utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele do mundo todo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética e inteligência requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encanto e dinamismo para se tornar líder do setor no fornecimento de um resplendor tão notável, que emana de dentro. Disponível em 23 países e regiões do mundo.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2022.html

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740227/CPB_2022_PoR_Amanda_Portrait1_CMYK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740228/CDP_POR_LOGO_BLACK_hires__square___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740229/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

FONTE Clé de Peau Beauté

SOURCE Clé de Peau Beauté