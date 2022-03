LÉ DE PEAU BEAUTÉ OZNAMUJE UDELENIE OCENENIA „POWER OF RADIANCE" ZA ROK 2022

Keďže svet prostredníctvom vedeckých a technologických riešení neustále definuje svet po pandémii, nemožno prehliadať neobmedzený potenciál polovice populácie, do ktorej patria dievčatá a ženy. Dievčatá, najmä zo znevýhodnených oblastí, sú ešte viac ochudobnené o vzdelávanie v oblasti STEM. Vzhľadom na to, že zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré zahŕňajú pochopenie a používanie počítačových programov a softvéru, sú čoraz žiadanejšie, rodové rozdiely sa v dôsledku obmedzenej účasti žien v týchto odvetviach ešte viac zväčšili. V Indonézii predčasné manželstvá, tehotenstvo a rodinný tlak často bránia dievčatám v ďalšom vzdelávaní a v prípade dievčat, ktoré sú izolované od vzdelávania, existuje tendencia brániť im v nástupe do zamestnania. Pani Simandjuntak je odhodlaná zmeniť to tým, že ponúka vzdelávanie v oblasti STEM marginalizovaným dievčatám a ženám v Indonézii, aby aj ony mali možnosť zapojiť sa a prispievať do týchto kľúčových oblastí.