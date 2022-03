CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OGŁASZA LAUREATKĘ NAGRODY POWER OF RADIANCE 2022

W sytuacji, gdy świat dąży do zdefiniowania postpandemicznej rzeczywistości poprzez poszukiwanie naukowych i technologicznych rozwiązań, należy dostrzec nieprzebrany potencjał, jaki drzemie w dziewczętach i kobietach - a stanowią one połowę populacji globu. Na braki w edukacji STEM szczególnie narażone są dziewczęta z biedniejszych regionów świata. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na kompetencje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), szczególnie jeśli chodzi o rozumienie działania programów komputerowych i ich zastosowanie, pogłębiają się nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami ze względu na ograniczoną obecność tych drugich we wspomnianych branżach. Wczesne zawarcie małżeństwa, ciąża czy presja ze strony rodziny to częsty problem dla młodych kobiet w Indonezji, który utrudnia im zdobycie wykształcenia, w praktyce blokując im dostęp do rynku pracy. Amanda Simandjuntak z determinacją dąży do zmiany tego stanu rzeczy poprzez oferowanie edukacji STEM dla marginalizowanych grup dziewcząt i kobiet w Indonezji, by i one miały możliwość odnaleźć się w tych kluczowych dziedzinach i przyczyniać się do ich rozwoju.

Według danych UNICEF pandemia pogorszyła już i tak głęboki kryzys edukacji w Indonezji. Poziom bezrobocia wśród młodych Indonezyjek wynosi ok. 15,62% [2]. Ze szkoleń w dziedzinie innowacji i technologii - w tym kursów kodowania, projektowania UI/UX czy rozwoju produktu - organizowanych przez Amandę Simandjuntak, dyrektor generalną i współzałożycielkę Markoding, jak dotąd skorzystało ok. 10 tys. dziewcząt i kobiet. Do jej zasług w inspirowaniu Indonezyjek do rozpoczęcia kariery w zawodach związanych ze STEM można zaliczyć też program stypendiów dla dziewcząt uczących się kodowania („Girls Can Code Scholarship Program") czy serię adresowanych do młodych kobiet webinarów z kodowania („Girls Can Code Webinar Series"). „Nagroda Power of Radiance przyzna została już po raz czwarty. Firma Clé de Peau Beauté czuje się zaszczycona możliwością udziału w zaprowadzaniu pozytywnych zmian poprzez edukację i upodmiotowienie młodych kobiet poprzez wspieranie działań pani Simandjuntak, stanowiących źródło inspiracji dla nas wszystkich. Jej energia i dorobek doskonale odzwierciedlają ducha naszych dążeń do zmiany świata poprzez pozytywne i aktywne działania" - powiedziała Mizuki Hashimoto, dyrektor marketingu (CBO) w Clé de Peau Beauté.

Od listopada 2019 Markoding współpracuje z indonezyjskim oddziałem UNICEFU przy realizacji programu „Digital Innovation Challenge", który ma pomóc nastoletnim dziewczętom w nabyciu kluczowych kompetencji XXI w., w tym kompetencji cyfrowych i biznesowych. Ze szkoleń w ramach inicjatywy skorzystało już 526 nastolatek ze 126 szkół.

„Moją misją jest upodmiotowienie marginalizowanych grup indonezyjskich dziewcząt i kobiet, tak by mogły one wnosić czynny wkład w rozwiązywanie globalnych problemów poprzez innowacje i technologie. Umożliwiając im zdobycie i rozwinięcie kluczowych w XXI w. umiejętności i cech, takich jak zdolność krytycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy czy empatia, wydobywamy drzemiący w nich nadzwyczajny potencjał, który mogą pożytkować w sposób sprawiający, że świat staje się lepszym, sprawiedliwszym i bezpieczniejszym miejscem" - powiedziała Simandjuntak.

Zdobywczyni nagrody Power of Radiance 2022 otrzyma grant, który przekazany zostanie na finansowanie programu „Digital Innvation Challenge" w celu wsparcia edukacji STEM dla dziewcząt i poprawy ich sytuacji na rynku pracy. U źródeł podjętej przez Clé de Peau Beauté misji orędowania na rzecz edukacji leżało marzenie o lepszym świecie. Moc wyzwalania wewnętrznego blasku, która może dokonać prawdziwej i pozytywnej zmiany, tkwi w każdym człowieku, a poprzez nagrody Power of Radiance Clé de Peau Beauté wspiera dziewczęta i kobiety na całej kuli ziemskiej, gdy zmieniają świat dla siebie, swoich rodzin i całych społeczności.

Każdy z nas może uwolnić w sobie wewnętrzny blask, który pozwoli zaprowadzić realną, pozytywną zmianę. Nagroda Power of Radiance to wyraz sojuszniczej postawy Clé de Peau Beauté wobec dziewcząt i kobiet na całym świecie oraz ich dążeń do przeobrażania świata dla siebie, swoich rodzin i lokalnych społeczności.

[1] UNICEF nie udziela poparcia żadnym firmom, markom, produktom czy usługom.

[2] Źródło informacji: Study on skills for the future in Indonesia.

Amanda Simandjuntak

Amanda Simandjuntak jest dyrektorką generalną i współzałożycielką Markoding, organizacji non-profit realizującej misję upodmiotowiania młodzieży z uboższych środowisk w Indonezji poprzez innowacje i technologie. Organizacja zakwalifikowała się m.in. do finału konkursu MIT Solve Challenge: Youth, Skills and the Workforce of the Future, a także reprezentowała Indonezję podczas organizowanej przez UNICEF i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej konferencji pt. „Kompetencje XXI w. a partycypacja młodzieży", która odbyła się w Singapurze. Amanda Simandjuntak została również zaliczona do grona Młodych Liderów Społecznych podczas szczytu w Singapurze w 2019 r. Od 2019 r. Markoding jest partnerem indonezyjskiego oddziału UNICEFU, wspólnie z nim realizując program „Digital Innovation Challenge", który ma pomóc nastoletnim dziewczętom i chłopcom w nabyciu kluczowych kompetencji XXI w., w tym kompetencji cyfrowych i biznesowych, aby łatwiej radzili sobie z napotykanymi problemami współczesnego świata. W pierwszej fazie programu z inicjatywy skorzystało 482 pochodzących z uboższych środowisk nastoletnich uczniów 21 szkół i lokalnych ośrodków edukacyjnych w Dżakarcie. Od czasu jego uruchomienia program rozrósł się i obecnie obejmuje również Semerang. Jak dotąd wsparcie w jego ramach otrzymało 5256 nastolatków (z czego 55% to dziewczęta) ze 126 szkół na terenie Indonezji.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, niezmiennie kierując się duchem rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 23 krajach i regionach na świecie.

