CLÉ DE PEAU BEAUTÉ НАЗВАЛА ИМЯ ЛАУРЕАТА СВОЕЙ ПРЕМИИ POWER OF RADIANCE

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Clé de Peau Beauté

Mar 21, 2022, 21:00 ET

Отмечая усилия тех, кто стремится создать больше возможностей для девочек и женщин и улучшить условия их жизни с помощью STEM-образования

ТОКИО, 22 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté рад представить лауреата четвертой премии Power of Radiance Awards — г-жу Аманду Симанджунтак (Amanda Simandjuntak) из Джакарты (Индонезия), выдающуюся женщину, которая посвятила себя созданию новых возможностей для местных девочек и расширению их прав с помощью STEM-образования (в его основе — наука, технология, инженерия и математика). Премия Power of Radiance Awards («Сила сияния») — это неотъемлемая часть благотворительной деятельности Clé de Peau Beauté. Компания является давним партнером ЮНИСЕФ1 . В 2019 г. стороны запустили данную инициативу для поддержки Программы гендерного равенства. С помощью STEM-образования и расширения прав и возможностей для девочек бренд Clé de Peau Beauté надеется раскрыть их истинный потенциал и сделать мир лучше.

Ms. Amanda Simandjuntak, 2022 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’
Ms. Amanda Simandjuntak, 2022 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’
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Ms. Amanda Simandjuntak, 2022 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’ cpb_logo_set_bold_Logo

Мировой кризис все еще в самом разгаре, человечество пытается нащупать новые границы для жизни после пандемии, помимо этого, нарастает беспокойство по поводу изменения климата. Решение глобальных проблем невозможно без научно-технического прогресса. Нельзя не воспользоваться тем потенциалом, который кроется в половине населения планеты — девочках и женщинах. Девочки, особенно из неблагополучных районов, еще дальше от образования в области точных наук. Растет востребованность навыков в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), к которым относится понимание и применение компьютерных программ и программного обеспечения. Также растет гендерный разрыв из-за ограниченного участия женщин в этих отраслях. Ранние браки, беременность и давление со стороны семьи часто  мешают девушкам в Индонезии продолжить свое образование. Находясь в академической изоляции, они, как правило, не могут устроиться на работу. Симанджунтак полна решимости изменить это. Она намеревается воспользоваться преимуществами STEM-образования в интересах маргинализированных девочек и женщин в Индонезии, чтобы у них тоже была возможность присоединиться к обществу и внести свой вклад в научно-технический прогресс.

По данным ЮНИСЕФ, пандемия усугубила и без того тяжелый образовательный кризис в Индонезии. Уровень безработицы для молодых девушек в Индонезии составляет 15.62%.2 Симанджунтак содействовала обучению более 10 тысяч девочек и женщин инновационным технологиям ­(например, программированию, дизайну интерфейсов, разработке продукции), увеличив долю девушек, охваченных образовательным процессом в области цифровизации, до 55% всего за год. Она учредила стипендию Girls Can Code и запустила серию веб-семинаров под тем же названием, чтобы вдохновить как можно больше девушек выбрать STEM-дисциплины для своей карьеры. «Clé de Peau Beauté вручает награду Power of Radiance Awards четвертый раз. Для нас большая честь иметь возможность поддержать перемены к лучшему посредством образования и расширения возможностей, отметив усилия г-жи Симанджунтак, которая является образцом для нас всех. Ее энергия и достижения отражают наше стремление изменить мир с помощью активных действий», — заявила г-жа Мизуки Хашимото, руководитель брендов Clé de Peau Beauté.

Начиная с ноября 2019 г., MARKODING в партнерстве с ЮНИСЕФ реализует в Индонезии проект «Цифровые инновации», направленный на развитие у девочек-подростков навыков 21-го века, а также цифровых и предпринимательских навыков. 5 256 подростков из 126 школ прошли обучение в рамках данной программы.

«Моя миссия заключается в том, чтобы предоставить маргинализированным девочкам и женщинам в Индонезии возможность стать активными участниками научно-технического прогресса. Развивая у них навыки 21-го века — критическое мышление, творческие способности, коммуникационные навыки, дух сотрудничества и эмпатию, мы помогаем им раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в глобальные перемены к лучшему», — отметила г-жа Симанджунтак.

В качестве лауреата гранта 'Power of Radiance Award' 2022, г-жа Симанджунтак получит грант на развитие проекта «Вызовы цифровых инноваций» (Digital Innovation Challenge), призванного поддержать STEM-образование среди девочек и предоставить им больше возможностей для трудоустройства. Бренд Clé de Peau Beauté приобщился к развитию образования, мечтая о лучшем мире. Каждый обладает силой высвободить свое внутреннее сияние, чтобы изменить этот мир к лучшему. Награда Clé de Peau Beauté Power of Radiance Awards учреждена в честь девочек и женщин из разных стран, чтобы поощрить их преобразить планету для себя, своих близких и всего человечества. 

1 ЮНИСЕФ не поддерживает никакие компании, бренды, продукты или услуги.
2 Информационный источник: Study on skills for the future in Indonesia

Информация о г-же Аманде Симанджунтак
Аманда является главным исполнительным директором и соучредителем некоммерческой организации MARKODING, миссия которой заключается в расширении возможностей малообеспеченной молодежи в Индонезии за счет внедрения инноваций и развития технологий. Организация вышла в финал конкурса MIT Solve Challenge: Youth, Skills and the Workforce of the Future и представляла Индонезию на конференции АСЕАН-ЮНИСЕФ по развитию навыков 21-го века и вовлечению молодежи в Сингапуре. Аманда также вошла в число молодых общественных лидеров, участвующих в Сингапурском саммите 2019 г. В тот же год MARKODING стала партнером ЮНИСЕФ в Индонезии и запустила проект «Вызовы цифровых инноваций», чтобы помочь девочкам и мальчикам-подросткам развить навыки 21-го века, цифровые и предпринимательские навыки и решить свои проблемы. В рамках первого этапа программы MARKODING оказала поддержку 482 подросткам из малообеспеченных семей из 21 школы и общинных учебных центров в Джакарте. К 2022 г. программа вышла за пределы Джакарты и охватила 5 256 подростков (55% девочек) из 126 школ в Семаранге.

О Clé de Peau Beauté
Международный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté был запущен компанией Shiseido Co., Ltd. в 1982 году как абсолютное выражение научного подхода к элегантности. Clé de Peau Beauté — ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых средств ухода за кожей со всего мира. Неизменно руководствуясь своим изысканным эстетическим чувством и глубокими знаниями, Clé de Peau Beauté придает своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм с целью выйти в лидеры отрасли за счет косметических средств, обеспечивающих невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Продукция бренда реализуется в 23 странах по всему миру.

Официальный сайт Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2022.html
Instagram Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1739705/CPB_2022_PoR_Amanda_Portrait1_CMYK.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739706/CDP_POR_LOGO_BLACK_hires__square___1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

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