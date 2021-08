CleanEquity Monaco 2021 - Prêmios de Inovação em Tecnologia Sustentável

LONDRES, 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A CleanEquity®, organizada pelo Innovator Capital, banco especializado em investimentos com sede em Londres e pelo Conselho Econômico de Mônaco, terminou na sexta-feira, 23 de julho, e contou com a presença de Sua Excelência, Bernard Fautrier, durante a cerimônia de premiação.

Pelo segundo ano consecutivo, a CleanEquity foi transmitida ao vivo na EarthxTV, atraindo mais de mil espectadores ao vivo. A transmissão ao vivo permitiu o acesso global em tempo real às melhores tecnologias emergentes da classe.

Assista à conferência CleanEquity OnDemand na íntegra aqui.

O 14º evento anual da CleanEquity destacou 17 empresas, e as três ganhadoras da CleanEquity Awards for Excellence foram:

Conamix (EUA), prêmio de pesquisa; a tecnologia central da empresa, que utiliza cátodos de enxofre, permite a produção de baterias de alta energia para veículos elétricos 25% mais baratas do que a tecnologia atual de íons de lítio, ao mesmo tempo em que utiliza zero cobalto e zero níquel;

Vertoro (Países Baixos), prêmio de desenvolvimento; ao converter biomassa residual em seu produto de plataforma líquida, Goldilocks®, a Vertoro oferece uma alternativa sustentável para refinarias de petróleo fóssil e instalações petroquímicas existentes; e

Voltaware (Reino Unido), prêmio de comercialização; seu medidor inteligente inovador utiliza algoritmos para detalhar com precisão as contas de acordo com o nível de cada aparelho, revelando casos de uso como eficiência energética, manutenção preditiva, segurança e proteção, e monitoramento para idosos.

Os segundos colocados, nas três categorias, foram respectivamente: IPG (Reino Unido), Agerpoint (EUA) e Purify Fuel (EUA).

Claire McCluskey, artista visual irlandesa, criou os Prêmios em formato semelhante, cada um foi apoiado em um sólido platônico de 20 lados, com associações simbólicas à água. A madeira sustentável e rastreável é proveniente do projeto Lisnavagh Timber em Carlow. Todo o trabalho de Claire é fundamentado de uma forma relacionada com o mundo ao nosso redor.

Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II de Mônaco, disse:

"Na última década, foi um prazer participar desta conferência, uma vez que sempre foi instrutiva com a oportunidade de encontrar pessoas encantadoras e comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e em fazer do mundo um lugar melhor e mais justo."

Mungo Park, presidente do Innovator Capital e cofundador da CleanEquity, disse:

"Agradecemos a Sua Alteza Sereníssima por seu suporte contínuo ao longo deste ano e por Sua Excelência, o Sr. Bernard Fautrier por sua participação durante a cerimônia de premiação. Obrigado Claire por seu trabalho mágico, os prêmios de 2021. Muito obrigado também a todos que se juntaram a nós em Mônaco e àqueles que participaram on-line. Estamos honrados por ter empresas e tecnologias tão inovadoras na CleanEquity. Obrigado também aos nossos patrocinadores e parceiros: a Fundação Príncipe Albert II, Cision, Covington & Burling, Cranfield University, EarthX, MIT Solve, Conselho Econômico de Mônaco e Taronis Fuel, por seu suporte contínuo e pelas novas parcerias formadas."

Sobre o Innovator Capital

OInnovator Capital (ICL), fundado em 2003, é um banco especializado em investimentos com sede em Londres com foco em empresas de saúde e tecnologia sustentável; oferece assessoria em finanças corporativas, fusões e aquisições, IP, negócios e desenvolvimento corporativo. A missão do ICL é ajudar empresas privadas e públicas ricas em propriedade intelectual a encontrar os investidores, adquirentes, clientes, licenciados e parceiros comerciais adequados. Siga o ICL e aCleanEquity pelo LinkedIn.

FONTE Innovator Capital

Related Links

www.innovator-capital.com

https://www.innovator-capital.com



SOURCE Innovator Capital