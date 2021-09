ClearMask presenta la prima mascherina chirurgica al mondo con marchio CE completamente trasparente

Le mascherine chirurgiche trasparenti ClearMask™ soddisfano i requisiti del marchio CE come dispositivo medico di Classe I ai sensi del Regolamento sui dispositivi medici dell'Unione Europea (2017/745) e possono essere utilizzate in ospedali, ambulatori, scuole e altri ambienti. La mascherina è ottimizzata per trasparenza e comfort massimi e soddisfa i requisiti EN 14683 applicabili per resistenza ai fluidi, pulizia microbica e biocompatibilità, con un elevato livello di protezione per l'uso medico in ambienti quali le sale operatorie.

Negli Stati Uniti, il marchio ClearMask™ ha ricevuto l'autorizzazione della FDA come dispositivo medico di Classe II il 6 aprile 2020 e soddisfa i requisiti ASTM Livello 3 vigenti negli Stati Uniti per la resistenza ai fluidi e l'infiammabilità. La mascherina chirurgica trasparente ClearMask™ ha inoltre superato ulteriori test in conformità con le linee guida emanate nel Regno Unito in materia di mascherine trasparenti, compresi i test di resistenza alla penetrazione di microrganismi (ASTM F1671) e di visibilità (EN 166).

Durante la pandemia, la marca ClearMask™ ha contribuito a fornire protezione dal trasferimento di aerosol, fluidi e spruzzi ed è stata ampiamente adottata come nuovo standard per migliorare la comunicazione e la fiducia nei luoghi in cui è richiesto l'impiego della mascherina. Con la sua barriera di plastica completamente trasparente e antiappannamento, la marca ClearMask™ migliora la comunicazione visiva, contribuendo così a evitare errori costosi ed esiti negativi. Come dimostrato in uno studio primo nel suo genere pubblicato sul Journal of the American Medical Association , ClearMask™ è anche fondamentale per stabilire un contatto più diretto e trasmettere fiducia.

L'azienda ha iniziato a sviluppare la mascherina trasparente nel 2017, in sequito a un'esperienza negativa della co-fondatrice non udente durante un intervento chirurgico. Le mascherine chirurgiche tradizionali nascondevano il volto del personale medico, impedendo una comunicazione efficace e controlli di sicurezza essenziali.

"Quando è iniziata la pandemia, la nostra missione è stata quella di offrire una mascherina incentrata sulle persone per tutti coloro che ne avessero bisogno, soprattutto bambini, anziani, persone non udenti e ipoudenti e coloro che dipendono fortemente dalla comunicazione visiva. La lotta contro la pandemia continua e ClearMask non intende fermarsi", ha affermato Allysa Dittmar, Presidente di ClearMask.

Ad oggi, l'azienda ha fornito oltre 18 milioni di mascherine negli Stati Uniti e nel resto del mondo. L'azienda collabora con diversi distributori, tra cui Cardinal Health, Grainger, Henry Schein, McKesson e Oaktree Products e al momento sta addestrando altri distributori per le mascherine con marchio CE. Le mascherine possono essere acquistate negli Stati Uniti sul sito web di ClearMask all'indirizzo www.buy.theclearmask.com , mentre negli altri Paesi l'acquisto può essere effettuato qui .

Informazioni su ClearMask ClearMask, LLC è un'azienda di forniture mediche con sede negli Stati Uniti che si impegna a migliorarela comunicazione, rendendo più umane le interazioni tra le persone. I suoi prodotti possono contribuire a ridurre gli errori e ad aumentare la soddisfazione agevolando la comunicazione visiva per tutti. Per ulteriori informazioni, visitare www.theclearmask.com.

