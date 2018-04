ClearStructure Financial Technology's Sentry PM™ Wint Beste Portfolio Management Systeem voor 2018

Lees meer over het Sentry PM Portfolio Management System op https://clearstructure.com/sentry-pm-portfolio-management-system/

Sentry PM™ is een web-gebaseerd front-to-back office systeem dat alle soorten investeringen bijhoudt, van idee tot handel tot management en administratie. Sentry's robuuste maar flexibele functionaliteit behandelt meerdere soorten activa en fondsstructuren zoals Hedge Funds, Direct Lending, SMA's en CLO's.

De categorie werd beoordeeld door een panel van experts van Alt Credit Intelligence, leading institutionele en particuliere investeerders maar ook industrie-experts. De onderscheiding beloont fund portfolio management providers die in de afgelopen twaalf maanden aantoonbaar gegroeid zijn en toegewijd zijn geweest aan klantenservice. Succes in deze categorie hangt af van een combinatie van groei in aantal klanten en in omzet, maar ook van het kunnen aantonen van innovatie en het kunnen ontwikkelen van nieuwe producten en oplossingen voor credit managers. Voor meer informatie over de ACI US Services Awards, ga naar: https://hfm.global/events/alt-credit-intelligence-european-services-awards-2018/.

"De categorie Portfolio Management Systeem heeft de afgelopen jaar een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, vandaar de kracht van de genomineerden," aldus Jon Close, Head of Content bij Alt Credit Intelligence, "Maar de jury erkende ClearStructure's Sentry PM systeem als opvallend; het biedt de meest uitgebreide en gedetailleerde oplossing voor investment managers. Gebruikersfeedback duidde op bijzonder sterke eigenschappen in CLO Management, Asset Management, Hedge Funds en Direct Lending."

Over ClearStructure Financial Technology:

ClearStructure Financial Technology levert state-of-the-art technologische oplossingen die tegemoetkomen aan de diverse behoeften van de investeringsindustrie. De Sentry oplossing biedt managers volledige front-to-back-office functionaliteit op een enkel platform voor alle typen activa. ClearStructure's Sentry productsuite wordt gebruikt door veel van de grootste en meest gerespecteerde financiële instellingen en investeringsfirma's ter wereld. Ga voor meer informatie over ClearStructure naar: www.clearstructure.com.

