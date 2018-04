Sentry PM™ de ClearStructure Financial Technology nommé meilleur système de gestion de portefeuilles pour l'année 2018

Apprenez-en davantage sur le système de gestion de portefeuilles Sentry PM - https://clearstructure.com/sentry-pm-portfolio-management-system/

Sentry PM™ est un système front office/back office complet basé sur le Web qui permet de suivre tous types d'investissements, de l'idée à la transaction en passant par la gestion et l'administration. Les fonctionnalités robustes mais flexibles de Sentry permettent de gérer de multiples types d'actifs et structures de fonds, qu'il s'agisse de fonds spéculatifs (« hedge funds »), de prêts directs, de comptes en gestion distincte (SMA) ou d'obligations structurées adossées à des emprunts (CLO).

Cette catégorie a été jugée par un panel d'experts d'Alt Credit Intelligence, de grands investisseurs institutionnels et privés et d'experts du secteur. Ce prix vise à récompenser les gestionnaires de portefeuilles qui ont enregistré une forte croissance et ont fait preuve d'engagement en matière de service à la clientèle au cours des douze derniers mois. La réussite dans cette catégorie repose sur une combinaison de croissance de la clientèle et des revenus, ainsi que sur la capacité à faire preuve d'innovation et à développer de nouveaux produits et solutions pour les gestionnaires de crédit. Pour de plus amples informations sur les US Services Awards de l'ACI, rendez-vous sur : https://hfm.global/events/alt-credit-intelligence-european-services-awards-2018/.

« La catégorie "système de gestion de portefeuilles" a connu des évolutions importantes ces dernières années, d'où la qualité des nominés », a déclaré Jon Close, directeur du contenu chez Alt Credit Intelligence. « Cependant, les juges ont pu constater que le système Sentry PM de ClearStructure se démarquait des autres, constituant la solution la plus complète et la plus détaillée pour la communauté de gestion des investissements. D'après les retours des utilisateurs, le système offre des fonctions particulièrement puissantes pour la gestion des CLO, la gestion d'actifs, les fonds spéculatifs et les prêts directs. »

À propos de ClearStructure Financial Technology:

ClearStructure Financial Technology fournit des solutions technologiques de pointe conçues pour répondre aux divers besoins du secteur des investissements. La solution Sentry offre aux gestionnaires une gamme complète de fonctionnalités front office/back office sur une plateforme unique pour tous types d'actifs. La suite de produits Sentry de ClearStructure est utilisée par bon nombre d'institutions financières et de sociétés d'investissement parmi les plus importantes et respectées au monde. Pour plus d'informations sur ClearStructure, rendez-vous sur : www.clearstructure.com.

