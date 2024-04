Clearwate Analytics remporte le prix du fournisseur de solutions IFRS 9 de l'année pour la deuxième année consécutive

Les Insurance Asset Risk Awards récompensent l'excellence de Clearwater en matière de solutions IFRS 9

BOISE, Idaho, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de rapports et d'analyse, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix du fournisseur de solutions IFRS 9 de l'année pour la deuxième année consécutive. Ce prix souligne l'expertise de Clearwater dans la gestion des complexités de la publication de rapports financiers et la simplification des processus méticuleux pour nos clients.

Les Insurance Asset Risk Awards récompensent chaque année les entreprises technologiques les plus performantes dans le secteur de la gestion des actifs d'assurance. Clearwater Analytics s'est distinguée de la concurrence grâce à sa plateforme SaaS basée sur le cloud et à son offre dédiée de services aux clients, qui fournit une base solide pour aider les clients à mettre en place leur projet IFRS 9, ou des équivalents mondiaux tels que PSAK 71. La solution elle-même simplifie et rationalise l'adhésion aux règles d'information financière pour les entreprises de toutes tailles.

« Nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix, qui souligne la compréhension approfondie de l'IFRS 9 par notre équipe et notre engagement à soutenir nos clients, a déclaré Keith Viverito, directeur général pour les régions EMOA et APAC chez Clearwater Analytics. Le chemin vers la maîtrise de la norme IFRS 9 a été difficile pour de nombreux acteurs du secteur. Bien que les assureurs soient devenus plus habiles au fil des ans, il reste un besoin important d'amélioration des modèles opérationnels pour se conformer aux meilleures pratiques d'aujourd'hui. Clearwater simplifie le processus d'établissement de rapports financiers, le rendant plus rapide et plus précis en conformité avec les exigences de la norme IFRS 9. Notre capacité à automatiser les provisions pour pertes de crédit attendues (ECL) et à fournir des solutions complètes de gestion des données témoigne de nos investissements dans l'innovation et de l'attention constante que nous portons au succès de nos clients. »

L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises pour se conformer à la norme IFRS 9 est la dépréciation des instruments financiers, en particulier le modèle ECL. Les entreprises sont continuellement confrontées à la disponibilité et à la qualité des données, aux techniques d'estimation, à l'analyse des scénarios, à la documentation, à l'auditabilité, ainsi qu'au contrôle et à la réévaluation continus des instruments financiers. Le succès de Clearwater dans la fourniture de solutions sophistiquées qui répondent à ces défis a été un facteur majeur dans son score NPS de plus de 60, le meilleur de l'industrie.

Ce prix vient s'ajouter à une liste croissante de récompenses décernées par le secteur, notamment le prix d'excellence InsuranceAsia News pour le fournisseur de technologie de l'année, le prix Chartis RiskTech Buyside 50 pour le cycle de vie des investissements - assurance / fonds de pension, et le prix Captive Review pour la solution logicielle de l'année. Chaque récompense réaffirme l'engagement de Clearwater à améliorer la qualité des données et l'efficacité opérationnelle de ses clients dans le monde entier.

