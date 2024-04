Clearwater Analytics wint IFRS 9 Solution Provider of the Year voor tweede opeenvolgende jaar

Insurance Asset Risk Awards bekronen Clearwater's uitmuntendheid in IFRS 9-oplossingen

BOISE, Idaho, 18 april 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat het voor het tweede achtereenvolgende jaar de IFRS 9 Solution Provider of the Year award heeft gewonnen. Deze prestatie benadrukt Clearwater's expertise in het navigeren door de complexiteit van financiële rapportages en het vereenvoudigen van nauwgezette processen voor onze klanten.

De Insurance Asset Risk Awards erkennen elk jaar uitmuntende technologiebedrijven in de verzekeringsvermogensbeheersector. Clearwater Analytics onderscheidde zich van de concurrentie met zijn cloudgebaseerde SaaS-platform en zijn speciale Client Services-aanbod, dat een robuuste basis biedt om klanten te helpen met hun IFRS 9-plan of wereldwijde equivalenten zoals PSAK 71. De oplossing zelf vereenvoudigt en stroomlijnt de naleving van de regels voor financiële rapportage voor bedrijven van elke omvang.

"We zijn zeer vereerd met deze prijs. Het is een waardering van de diepgaande kennis van ons team op het vlak van IFRS 9 en onze toegewijde ondersteuning aan onze klanten," zegt Keith Viverito, Managing Director, EMEA en APAC bij Clearwater Analytics. "De weg naar IFRS 9 is voor velen in de sector moeilijk geweest. Hoewel verzekeraars in de loop der jaren bedrevener zijn geworden, is er nog steeds een aanzienlijke behoefte aan verbetering van de operationele modellen om deze in lijn te brengen met de best practices van vandaag. Clearwater vereenvoudigt het financiële rapportageproces, waardoor het sneller en nauwkeuriger voldoet aan de vereisten van IFRS 9. Ons vermogen om de verwachte kredietverliezen (ECL) te automatiseren en uitgebreide oplossingen voor gegevensbeheer te bieden, is een bewijs van onze investeringen in innovatie en onze niet aflatende focus op het succes van onze klanten."

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven om IFRS 9 na te leven is de waardevermindering van financiële instrumenten, met name het ECL-model. Bedrijven worstelen voortdurend met de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, schattingstechnieken, scenarioanalyse, documentatie, controleerbaarheid en de voortdurende monitoring en herbeoordeling van financiële instrumenten. Clearwater's succes in het leveren van geavanceerde oplossingen die deze uitdagingen direct aanpakken is een belangrijke factor geweest achter de toonaangevende 60+ NPS score.

Deze prijs voegt zich bij een groeiende lijst van onderscheidingen in de sector, waaronder de InsuranceAsia News Excellence Award voor Technology Provider of the Year, de Chartis RiskTech Buyside 50-positie voor Investment Lifecycle - Verzekeringen/pensioenfondsen en de Captive Review Award voor Software Solution of the Year. Elke erkenning getuigt van Clearwater's inzet voor het verbeteren van de datakwaliteit en operationele efficiëntie voor klanten wereldwijd.

Praat vandaag nog met een expert voor meer informatie over hoe Clearwater Analytics de strategie voor financiële bedrijfsvoering en naleving van IFRS 9 verbetert.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Ga voor meer informatie over Clearwater naar clearwateranalytics.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpg