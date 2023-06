Clearwater Analytics annonce les lauréats de ses Client Awards pour l'Europe et l'Asie

Beazley, Convex, Esure, FWD Group et 10th Bridge illustrent l'excellence opérationnelle en matière de gestion d'investissements

BOISE, Idaho et LONDRES, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse SaaS, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses Client Awards pour l'Europe et l'Asie et les a récompensés lors de la conférence Clearwater Connect 2023 à Londres . Les Client Awards de Clearwater récompensent les personnes, les équipes et les entreprises qui ont réussi à se développer, à atteindre l'excellence opérationnelle, à se transformer avec succès, et bien plus encore.

« Aujourd'hui, nous récompensons les réalisations remarquables de personnes, d'équipes et d'entreprises qui tracent une nouvelle voie en automatisant leur cycle de vie des investissements avec Clearwater », a déclaré Susan Ganeshan, directrice marketing de Clearwater Analytics. « Dans un monde qui évolue rapidement, l'innovation est essentielle pour gérer les risques émergents et stimuler la croissance à long terme. Nous sommes donc ravis de reconnaître et d'applaudir ces innovateurs qui ont mis à profit les solutions logicielles de Clearwater tout en menant des opérations efficaces et orientées vers la croissance. »

Les lauréats des Client Awards de Clearwater de cette année pour l'Europe et l'Asie sont :

SPÉCIALISTE DES FONCTIONNALITÉS

Clearwater récompense une personne qui utilise le système au maximum de son potentiel en adoptant de nouvelles fonctionnalités dès leur sortie et en utilisant le système de manière innovante.

Ryan Jarrett , analyste des investissements, Esure

PRÉCURSEUR

Clearwater récompense l'équipe d'un client qui a su ouvrir la voie et tirer parti de Clearwater pour réaliser ses ambitions stratégiques.

FWD Group

CATALYSEUR DE CROISSANCE

Clearwater souligne la croissance des actifs sous gestion, qu'elle soit organique ou consécutive à une acquisition. Ce prix récompense l'équipe d'un client qui a transformé son équipe d'opérations en investissements en un catalyseur de croissance et qui s'appuie sur une technologie évolutive pour gérer avec confiance et efficacité la croissance des actifs sous gestion.

Beazley

UTILISATEUR CONFIRMÉ

Clearwater récompense une personne au sein d'une organisation cliente qui a démontré une connaissance experte de l'utilisation de Clearwater. Cette personne utilise le système de façon efficace et novatrice au moyen de tableaux de bord et de rapports personnalisés.

Bradley James , analyste principal des investissements, Convex

PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE

Clearwater récompense les réalisations d'une organisation qui a démontré sa capacité à mettre sur le marché des solutions performantes tout en permettant à ses clients d'évoluer et de se développer rapidement.

10th Bridge Consulting

Pour en savoir plus sur Clearwater Analytics , contactez un expert dès aujourd'hui.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture multi-tenant à instance unique, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 6 400 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Clearwater Analytics