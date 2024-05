Erste Asset Management choisit Clearwater Analytics pour soutenir la croissance de ses activités

Clearwater regroupera les données d'investissement des clients multi-actifs, aidera à augmenter les flux d'actifs et renforcera le service à la clientèle

BOISE, Idaho et VIENNE, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse SaaS, a annoncé aujourd'hui qu'Erste Asset Management GmbH, qui fait partie d'Erste Group Bank AG, a rejoint sa communauté de clients buy-side européens. Erste Asset Management (Erste AM) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs en Europe centrale et orientale, qui gère 81,4 milliards d'euros d'actifs pour le compte d'une large clientèle comprenant des régimes de retraite.

Erste AM a choisi la plateforme cloud de reporting client de Clearwater à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par appel d'offres. En s'appuyant sur la plateforme Clearwater PRISM , Erste AM sera en mesure d'offrir à ses clients des expériences numériques hautement personnalisées. En outre, les clients auront la possibilité de configurer les informations et les analyses ainsi que d'accéder aux données en libre-service, ce qui permettra de modifier rapidement les rapports en cas de besoin.

« Nous sommes déterminés à dépasser les attentes de nos clients et à leur fournir des rapports exceptionnels sur tous les canaux, a déclaré Winfried Buchbauer, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration d'Erste Asset Management. Clearwater s'est démarquée des autres solutions grâce à sa flexibilité et à sa solution de reporting client basée sur le cloud. Clearwater PRISM nous permettra d'adapter facilement les rapports aux besoins de nos clients. Avec une vue complète des données, des informations et des analyses pertinentes, notre équipe est en mesure d'aider à différencier nos offres sur le marché. »

« Nous comprenons l'importance de ce projet pour Erste Asset Management et nous apprécions la confiance qui nous est accordée pour répondre aux besoins de ses employés, de ses partenaires et de ses clients, a ajouté Keith Viverito, directeur général des régions EMOA et APAC chez Clearwater Analytics. Ce partenariat souligne les excellentes capacités de reporting client de notre plateforme Clearwater PRISM. En comblant une lacune critique de l'industrie, PRISM permet à des sociétés comme Erste Asset Management de centraliser le reporting à travers de multiples systèmes, ce qui simplifie et modernise le modèle opérationnel et ouvre des opportunités de différenciation et d'amélioration considérable de l'expérience de reporting client. »

Clearwater PRISM est une plateforme de gestion de données et de reporting client de premier plan pour les sociétés qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de leurs portefeuilles sur plusieurs plateformes et pour tous les types d'actifs. Les entreprises leaders font de Clearwater PRISM une partie intégrante de leur stratégie de gestion des données d'investissement. Pour en savoir plus sur Clearwater PRISM, contactez un expert dès aujourd'hui.

À propos d'Erste Asset Management

Erste Asset Management (Erste AM) coordonne et est responsable de toutes les activités de gestion d'actifs au sein d' Erste Group Bank AG . Dans nos bureaux en Autriche, Croatie, République tchèque, Allemagne, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, nous gérons des actifs pour un montant de 81,4 milliards d'euros (31.03.2024).

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture monoinstance et multitenant, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7 300 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com .