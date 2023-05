Clearwater Analytics apporte des connaissances essentielles aux professionnels de l'investissement à l'occasion de la conférence Clearwater Connect à Londres

Cette conférence éducative permet aux investisseurs institutionnels de bénéficier d'une formation pratique, d'informations de premier plan et de meilleures pratiques

BOISE, Idaho, et LONDRES, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), fournisseur leader de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de rapports et d'analyse, a annoncé aujourd'hui que sa conférence utilisateur annuelle Clearwater Connect se tiendra à Londres le 14 juin 2023, au 8 Northumberland Avenue. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer à Clearwater Connect à Londres.

Les participants à la conférence Clearwater Connect recevront des informations précieuses de la part des principaux leaders de l'industrie, rencontreront plus de 150 pairs du monde entier et participeront à des discussions dirigées par des experts sur des sujets tels que l'investissement ESG, les tendances de l'investissement alternatif, la gestion des réglementations, la gestion des investissements en période de turbulences et bien d'autres. Cette conférence, qui offre de nombreuses possibilités d'apprentissage, encourage les participants à travailler en réseau et à apprendre de leurs pairs afin d'identifier les domaines dans lesquels ils peuvent obtenir de meilleurs résultats ensemble. Les participants pourront :

assister à des tables rondes animées sur divers sujets, notamment les priorités des assureurs et des gestionnaires d'actifs, l'évolution de l'engagement des clients et la façon dont les entreprises peuvent se préparer aux nouvelles réglementations et aux attentes en matière d'ESG, entre autres ;

influencer la feuille de route des produits de Clearwater et apprendre comment les clients peuvent utiliser la plateforme d'investissement de bout en bout de Clearwater pour gagner en agilité, soutenir les fonds en unités de compte et améliorer leurs capacités en matière de performance, de conformité et de gestion des risques ;

s'entretenir avec Sandeep Sahai, PDG de Clearwater , et l'équipe de direction de Clearwater , ainsi qu'avec des conférenciers venus d'Ernst and Young, d'Aviva, de Schroders et du Lloyd's of London ;

nouer des liens avec des pairs et des professionnels de l'investissement, découvrir des stands de produits pour une formation pratique et féliciter les lauréats de notre programme de récompenses pour les clients 2023.

La conférence Clearwater Connect à Londres rendra également hommage aux succès et aux réussites d'individus, d'équipes et d'entreprises lors de la cérémonie de remise des prix aux clients. Consultez le site des prix Clearwater Connect 2023 pour les clients pour en savoir plus sur les cinq catégories de prix et nominez votre équipe ou votre entreprise dès aujourd'hui.

« Nous sommes ravis de tenir la conférence Clearwater Connect à Londres, un événement incontournable pour les investisseurs institutionnels à la recherche de nouvelles technologies et solutions pour les aider à se démarquer et à développer leurs activités, a déclaré Subi Sethi, responsable de la clientèle chez Clearwater Analytics. C'est une excellente occasion pour les directeurs financiers, les directeurs informatiques, les directeurs de l'exploitation et les autres décideurs d'apprendre de leurs pairs et de comprendre comment ils peuvent obtenir de meilleurs résultats ensemble. Nous invitons les décideurs des marchés de la gestion d'actifs et de l'assurance à tirer les meilleures pratiques de notre événement de premier plan et à renforcer leur leadership au sein de leurs entreprises respectives. »

« Que vous élaboriez une stratégie de meilleures pratiques pour naviguer dans l'exposition au risque ou que vous espériez élargir votre point de vue sur la gestion de la complexité des portefeuilles, cette conférence est le meilleur moyen de commencer, a ajouté Susan Ganeshan, directrice marketing de Clearwater Analytics. La conférence Clearwater Connect à Londres offre aux professionnels partageant les mêmes idées de nombreuses opportunités de se rencontrer, d'apprendre des plus grands experts du secteur et de comprendre comment ils peuvent obtenir de meilleurs résultats ensemble. »

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture multi-tenant à instance unique, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 6 400 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com.

